'Dark' y otras diez series y películas sobre fascinantes universos paralelos

"Si algo no está roto, ¿para qué arreglarlo?", dice un famoso lema. Pero cualquier historia, incluso una perfecta, mejora con el añadido de una dimensión paralela. Hagan la prueba mentalmente. Cojan cualquier película perfectamente redonda y coloquen una nueva dimensión al otro lado de cualquier puerta: ¿no es alucinante? Lo saben los creadores de Dark, que para rizar el rizo de su delirio de ciencia ficción poética, decidieron presentar una realidad paralela en la tercera y última temporada de la serie, cuyo final ha dejado confuso (por supuesto) pero también sediento de más especulación cuántica a un puñado de espectadores.

Aquí reunimos otros grandes ejemplos, todos ellos disponibles en streaming, de series y películas sobre mundos y realidades paralelos. Universos que sirven, a menudo, para reflexionar y especular sobre otras vidas posibles, sobre segundas oportunidades. Porque, ¿quién no querría, a veces, poder cruzar -o haber podido cruzar- al otro lado del espejo?

1. 'Star Trek'

El capítulo Espejo, espejito de la serie original, estrenado en octubre de 1967, introdujo un concepto esencial y recurrente en la franquicia: un mundo paralelo, el Universo Espejo, donde no manda la Federación Unida de Planetas, sino el Imperio Terrano, y versiones maléficas de nuestros héroes se dedican a exterminar razas alienígenas por el cosmos. Tan perturbador concepto se recuperó, en versión más suave, en Deep Space Nine, e incluso de forma más oscura en Enterprise. Tampoco en la reciente Discovery se han podido resistir a dar su propia e hipersofisticada visión del Universo Espejo. Disponible en Netflix.

2. 'Matrix'

En muchas ocasiones, los universos paralelos son lo que llamamos realidades simuladas: un mundo verosímil y complejo creado, sin embargo, a partir de unos y ceros. Esta clase de construcción digital es la base del mundo de Matrix, donde la gente vive una realidad imaginaria mientras alimenta de energía al mundo de las máquinas. O de Dark City. Pero, ¿y si tampoco se estuviera tan mal en esos paisajes artificiales? Uno de los pocos finales felices de Black Mirror se debe una realidad simulada, esa en la que las heroínas de San Junipero pueden seguir queriéndose por toda la eternidad. Y si Lily puede ofrecer a Jamie un abrazo redentor en Devs, es gracias a la bondad de los píxeles. Disponible en HBO Max.

3. 'Fringe (Al límite)'

La sublimación de los universos paralelos en el terreno de la ficción serializada. La serie de J. J. Abrams, Alex Kurtzman y Roberto Orci comenzó como un procedimental con misterio semanal deudor de Expediente X y The Twilight Zone, pero poco a poco fue creando una gozosa mitología propia en torno a un universo alternativo muy similar al nuestro, en el que las Torres Gemelas aún seguían en pie, se había edificado en Nueva York el mítico Hotel Attraction de Antoni Gaudí, y Eric Stoltz había sido el protagonista de Regreso al futuro en lugar de Michael J. Fox. La serie nunca tuvo audiencias millonarias, pero sí una legión de fans entregada a la inevitable colisión de estos dos mundos y, sobre todo, al carisma de su triángulo protagonista, el doctor Walter Bishop (John Noble), su hijo Peter Bishop (Joshua Jackson) y la investigadora de fenómenos inexplicables Olivia Dunham (Anna Torv). Disponible en HBO Max.

4. 'Rick & Morty'

En esta desopilante parodia animada de la ciencia ficción, las realidades paralelas están a la orden del día. Rick, científico medio sociópata, y su inocente nieto, Morty, no saben quedarse quietos en un solo mundo. Recordemos Sesenta Rick-nutos (temporada 1, episodio 8), el episodio sobre los programas de tele de dimensiones alternativas; Encuent-Ricks en la Rick-cera fase (temporada 1, episodio 12), en el que Rick se encuentra con otros Ricks; Una Rick-grieta en el tiempo (temporada 2, episodio 1), una broma sublime a costa de las líneas temporales alternativas y la pantalla partida, o El abecé de Beth (temporada 3, episodio 9), sobre una dimensión donde no hay horario de verano. En realidad, casi acabaríamos antes enumerando los capítulos en los que no aparecen uno o varios nuevos universos. Disponible en HBO Max y Netflix.

5. 'El hombre en el castillo'

Inspirada a su manera en la novela ucrónica de Philip K. Dick, la serie de Frank Spotnitz (uno de los grandes guionistas de Expediente X) especula sobre la posibilidad de que Alemania y Japón se hubieran repartido Estados Unidos después de haber ganado la segunda guerra mundial. La aparición de unos misteriosos rollos de películas donde se muestra una historia alternativa, en la que los aliados derrotaban a las fuerzas del eje, abre la puerta a un trepidante relato de acción, espionaje, revolución, romance y fabulación geopolítica en la que los nazis, gracias a una misteriosa tecnología y liderados por el magnético John Smith (Rufus Sewell, siempre grande), pretenden acceder a cualquier universo alternativo para cambiar a su antojo el curso no de la historia, sino de todas las historias posibles. Disponible en Prime Video.

6. 'Tomorrowland'

El título y argumento del filme de Brad Bird (Los Increíbles) remiten al área futurista de los parques de Disney, en el parisino conocida como Discoveryland. Pero Tomorrowland no tuvo su espacio de rodaje más esencial en Disney World, sino en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, convenientemente tuneada para ejercer como auténtico escenario utópico de una dimensión paralela. Tomorrowland es un mundo donde la ciencia floreció con plena libertad y siempre en pos del verdadero progreso; desde donde se nos enviaron avisos del principio del fin, avisos que no entendimos, demasiado fascinados por la estética del apocalipsis. Disponible en Disney+.

7. 'The OA'

The OA duró solo dos temporadas, antes de ser cancelada por Netflix por cuestiones económicas, pero tuvo tiempo de dejar una honda impresión en su grey, que sintió como algo epifánico su mística colección de multiversos y viajes interdimensionales. Brit Marling, musa evanescente de la ciencia ficción poética, interpretaba a Prairie, una joven ciega que reaparecía con la vista intacta tras siete años secuestrada junto a un grupo de personas a los que un científico sometía a ensayos clínicos sobre experiencias cercanas a la muerte. La joven, sin embargo, portaba consigo otra virtud celestial: la capacidad de saltar a universos paralelos en los que, allí sí, poder salvar a sus amigos secuestrados. Suena chiflado, pero es apasionante. Disponible en Netflix.

8. 'Stranger Things'

A menos que haya vivido bajo la roca de Patricio Estrella en los últimos años, sabrá de Stranger Things, del pobre Will Byers (Noah Schnapp) y del lugar al que va a parar al principio de la serie: el fantástico pero repugnante Mundo del Revés, una dimensión paralela que reproduce con exactitud el mundo tal y como lo concemos, pero en versión desangelada, viscosa y vacía de vida humana. Nadie querría vivir en un sitio así. Por eso, a la primera de cambio (o al primer portal abierto sin querer por Once), el Demogorgon salió de allí por tentáculos y vino a sembrar el terror en Hawkins, Indiana. Disponible en Netflix.

9. 'Counterpart'

Otro hito de los universos paralelos, en cuanto fascinante relato de espionaje en ese viejo Berlín deudor de la guerra fría y, al mismo tiempo, como profundo estudio psicológico de personajes a un lado y otro del espejo. O, lo que es lo mismo, el funcionario Howard Silk (J. K. Simmons), hombre gris y sin carisma, encontrándose con una versión de sí mismo en forma de tipo duro y decidido. Un relato a medio camino entre las novelas de Graham Greene y las aventuras multidimensionales de Fringe, ambientado en un Berlín desdoblado tras un experimento, con su imprescindible checkpoint bunquerizado para cruzar de un lado a otro. Por desgracia, no habrá tercera temporada, pues la cadena Starz ha cancelado la serie. Disponible en Movistar+.

10. 'Spider-Man: un nuevo universo'

La diversidad y la representación se defienden aquí de la forma más imaginativa. En el universo de esta visionaria película de animación, Spidey no solo hay uno, sino que muchas diferentes versiones del (no solo) hombre araña pueblan una infinidad de universos paralelos. Al negro Miles Morales se únen, gracias a una ruptura del continuo espacio-tiempo, la niña Peni Parker, el Spider-Man Noir (estilo años treinta) o el porcino Peter Porker. Después de Spider-man: un nuevo universo, la idea de otra película del personaje protagonizada por Tom Holland u otro joven paliducho da un poco de pereza. Disponible en Disney+ y HBO Max.

