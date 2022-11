Pablo López, la intimidad del piano en el Teatro Real

El hombre del piano. Con este nombre podríamos referirnos al éxito de Ana Belén allá por los años 80. Pero no. En esta ocasión sirve para definir el concierto que el cantante Pablo López ofreció este jueves en el Teatro Real, dentro del Universal Music Festival. Porque solo le ha hecho falta eso: su piano y su voz. Sin banda, sin músicos. Solo él y su instrumento en la intimidad más profunda que convirtieron las tablas del teatro en “un templo”, como el mismo definió.

Sorprendió, y mucho. Porque cuando todo el público esperaba que arrancase la noche con algunos de sus grandes éxitos, él decidió hacerlo con una de las canciones más famosas de nuestra música: Pongamos que hablo de Madrid, del maestro Joaquín Sabina. Malagueño de cuna y madrileño de adopción, como todos los que vienen a la capital a perseguir un sueño. Él todavía sigue soñando.



/ Universal Music Festival

De su entrada en Operación Triunfo han pasado ya 14 años. Ahora Pablo López es otro, aunque él se sigue sintiendo como “aquel niño al que le gusta hacer canciones”. Y la ilusión de ese niño estuvo muy presente durante las casi dos horas de música en directo en las que recorrió algunos de sus grandes éxitos como Vi, Te espero aquí, El Mundo o Tu enemigo. Canciones que resuenan en la mente de todos nosotros.

También hubo espacio para sus comienzos con melodías como La mejor noche de mi vida, que le transportó a sus primeros pasos en el mundo de la música y sus primeros directos en la madrileña Sala Caracol. Pero da igual que las canciones sean el último lanzamiento o sus inicios, todas tienen algo en común: cuentan una historia. Sus letras hablan de las injusticias, de la rabia, de la envidia, pero también de la libertad, de la familia, y del amor en todas sus vertientes. Por eso él no dejó escapar ninguno de esos sentimientos que trasmitió a un público entregado y que acogió a un gran número de amigos del artista, como Niña Pastori, a la que dedicó una de sus canciones.



/ Universal Music Festival

Enamorado de la música desde que tiene uso de razón, esta siempre ha estado presente en todas las etapas de su vida. Tanto es así que no dudó en homenajear a los cantantes y grupos de su infancia. Interpretó Barco a Venus y Me cuesta tanto olvidarte de Mecano, No dudaría de Antonio Flores y Aquellas pequeñas cosas de Mercedes Sosa.

Porque durante dos horas el Teatro Real se ha convertido en los pasillos de su casa de Fuengirola, que fue su primer escenario, donde cantaba esas mismas canciones. La diferencia es que en esta ocasión además de su madre y sus hermanos, le han escuchado 1.700 personas más.

