Álvaro Morte y Rodrigo Santoro, Elcano y Magallanes en una historia épica 'Sin límites'

El actor de 'La casa de papel' y el de 'Love Actually' recrean la que fue la primer vuelta al mundo en esta miniserie

Rodrigo Santoro, como Fernando de Magallanes, y Álvaro Morte, como Juan Sebastián Elcano, en ’Sin límites’. / AMAZON PRIME VIDEO

3 Se lee en minutos Inés Álvarez



De Fernando de Magallanes y de Juan Sebastián Elcano nos enseñaron en el cole que eran unos navegantes que dieron por primera vez la vuelta al mundo, demostrando que la Tierra no era plana, y que el primero le dio nombre a un estrecho. Y poco más. Coincidiendo con que este septiembre se celebra el quinto centenario de esta hazaña, Amazon Prime Video presenta la miniserie Sin límites, que narra las vivencias de estos dos navegadores que en el siglo XVI emprendieron una expedición épica en busca de la Isla de las Especias. Álvaro Morte (La casa de papel) y el brasileño Rodrigo Santoro (Love Actually, Lost, Westworld) dan vida a Elcano y Magallanes respectivamente.

Aunque Sin límites no pretende ser un documental histórico, sino una ficción con ánimo de entretener con las aventuras y desventuras de estos hombres, en sus seis capítulos, de 40 minutos de duración, se describe cómo fue esa expedición que partió de Cádiz en 1519 y les hizo recorrer más de 14.000 leguas (unos 70.000 kilómetros sin mapas, pero que regresó a España, tras morir Magallanes en una batalla contra unos indígenas, y con Elcano al mando de la nave Victoria, la única que quedó, con solo 17 hombres de los 230 que habían embarcado.

Álvaro Morte, en 'Sin límites'. / AMAZON PRIME VIDEO

Además de Morte y Santoro, el reparto lo competan Sergio Peris-Mencheta, que da vida al capitán Cartagena; Adrián Lastra, que es el capitán Mendoza; Carlos Cuevas, en el papel de Martino; Pepón Nieto, que hace de padre Bartolomé; Raúl Tejón, que interpreta a Gómez de Espinosa; Gonzalo Diniz, en la piel de Duarte Barbosa; Manuel Morón, que es el cardenal Fonseca, y Bárbara Goenaga, en el papel de Beatriz.

Ficción "testosterónica"

El elenco es casi totalmente masculino al 100%, porque así era el mundo de los navegantes en el siglo XVI. "La historia es lo que es. Estaba prohibido que hubiera una mujer en un barco. Son barcos repletos de hombres. Por lo que es una serie muy testosterónica, muy de disfrutar de las batallas, de las escenas de acción, de las peleas", explica a El Periódico el actor que da vida al mundialmente famoso personaje de El Profesor en la mundialmente famosa serie La casa de papel, que siempre pone música para ambientarse en el papel y en este caso escuchó ACDC.

Álvaro Morte, como Juan Sebastián Elcano en 'Sin límites'. / AMAZON PRIME VIDEO

Morte admite que conocía poco a Elcano más allá de los libros de texto, pero que para construir el personaje investigó sobre su persona. Y entre los datos reales y las licencias que se permitieron al ser ficción compuso una figura que sirviera como contraste de Magallanes: "Un tipo más cercano a su gente, un poco gamberro, juerguista", cuyo propósito no era ni mucho menos realizar la hazaña de dar la vuelta al mundo, sino que vio el viaje como una oportunidad para salir de la cárcel "y hacer lo que más le gustaba, que era navegar", explica.

Un villano humanizado

Por su parte, el actor brasileño -que protagonizó una de las historias más tristes de la ya mítica Love Actually, película que se emite año tras año por Navidad- también buscó humanizar a su personaje, Magallanes, quien, al no poder completar el viaje, dejó el mando de la expedición en manos de Elcano. Con lo que investigó todo lo que pudo sobre su persona para hacer el retrato de un hombre, "con sus defectos, sus deseos, sus ideas…".Y se empleó en "encontrar la esencia de este hombre, y no la imagen controvertida que tiene de héroe, villano, traidor, un tipo duro… Y muchos adjetivos más", cuenta el intérprete a este diario..

Álvaro Morte y Rodrigo Santoro. / AMAZON PRIME VIDEO

Al frente de la superproducción, que se ha rodado entre varias localizaciones del País Vasco y Navarra (Azkoitia, Azkorri, Lazkao, Olite y la Catedral de Pamplona), además de en Sevilla y Madrid, y ya fuera de España, en Santo Domingo, se encuentra Simon West, director de las películas Con Air y Lara Croft: Tomb Raider, entre otras. Para recrear las espectaculares escenas marítimas se reconstruyeron las naves Victoria (que se colocó en una piscina de 30 metros x12 rodeada de un croma de 140 metros) y Trinidad, dos de las embarcaciones que participaron en la expedición, y se utilizó la réplica de la Nao Victoria, la única que pudo regresar a España, convirtiéndose en el primer barco en dar la vuelta al mundo. Ahora, la que dará la vuelta al mundo será la serie.

Noticias relacionadas