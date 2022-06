'Peaky Blinders' (sexta temporada): adiós a unos navajeros de culto

En uno de los mejores momentos de la comedia indie Cima a la amistad, Suzi (Talia Balsam) pregunta a su antiguo yerno, el ahora viudo Mike (Michael Angelo Jovino): "¿Cómo lo llevas?". "Genial", contesta él. "¿Sí?". "Sí". "¿Qué es genial?". "Peaky Blinders. Mola mucho". "Ah, vale. ¿Qué más? Aparte de Peaky Blinders". "Nada más".

Y el pobre Mike está en lo cierto: Peaky Blinders mola mucho. No solo él, sino millones de fans alrededor del mundo, han abrazado la creación de Steven Knight (Promesas del este) como un buen motivo para despertarse día a día. Lo tiene todo: personajes y sentimientos más grandes que la vida, cliffhangers de vértigo, violencia estilizada o una banda sonora rock de impacto. Aunque Knight la define como historia de la Gran Bretaña de entreguerras, no es tanto un drama histórico preciso como una reelaboración libre de una mitología que marcó al creador en su infancia.

Nos referimos a los verdaderos maleantes del título, activos en Birmingham entre finales del XIX, principios del XX y llamados así (Viseras afiladas), según cierto folclore, porque cosían cuchillas de afeitar a sus gorras para cegar a sus enemigos en un improviso. En la visión de Knight, el líder de los Peaky es el entrepreneur sin escrúpulos y luego parlamentario socialista Tommy Shelby (Cillian Murphy), seguido de cerca por sus hermanos Arthur (Paul Anderson) y John (Joe Cole, que dejó la serie, en parte, por tratarse del show de Cillian).

