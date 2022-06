MaMagazine, la revista para madres que apuesta por la cultura

Victoria Gabaldón, directora y fundadora de la revista sobre maternidad MaMagazine / ALBA VIGARAY

"Esto, más que una revista, es una misión", dice Victoria Gabaldón (Zaragoza, 1981), sobre MaMagazine. Descrita como una nueva revista acerca de la maternidad, podría pensarse que en sus páginas vamos a encontrar recetas para gestionar las rabietas de las criaturas, trucos para que duerman mejor o artículos sobre cómo tratar las estrías durante el embarazo. Sin embargo, Gabaldón aclara cuál es su misión: hacer una revista cultural poniendo el foco en las madres, las no madres, las diferentes formas que existen de maternidad o la creatividad que genera la experiencia de procrear.

Manuela Carmena, Nuria Labari, María Isasi, Andrés Neuman, o los creadores Luna Miguel y Javier Oliva, son algunos de los nombres propios que aparecen en sus páginas, en las que se abordan conversaciones en torno a lo que implica la vivencia materna y su relación con el mundo productivo o creativo. De carácter trimestral y puesta en marcha gracias a un proceso de micromecenazgo, Gabaldón explica que después de ser madre echaba de menos "otro relato distinto del de la madre abnegada y la maternidad edulcorada, más pegado a la realidad".

La idea parte de su propia experiencia. Periodista con una trayectoria muy ligada al sector cultural, Gabaldón cuenta que cuando fue madre se sintió muy sola. "Intenté encontrar lecturas o testimonios que de alguna manera me acompañasen, pero lo que encontré era infantil, edulcorado, sin considerar a la madre", explica. "Y creo que es un sentimiento común a muchas mujeres que lo somos". Así que decidió poner en marcha una revista que ofrece reflexión, acompañamiento, y sobre todo, información. "Yo quiero levantar este empeño para que la frustración que yo he sentido al ser madre no la sientan más mujeres", afirma Gabaldón.

La sociedad vive una contradicción permanente: por un lado, dice Gabaldón, existe un relato de idealización de la maternidad. Sin embargo, a la vez, invisibiliza el trabajo que implica traer una criatura al mundo y acompañarla en su crecimiento. El sistema productivo no da valor a los cuidados, los invisibiliza, y condena a las madres a una intimidad y soledad que, cuando se sufre, es difícil de romper. Su apuesta con esta revista es quebrar ese sistema. "También pretende hacer tribu, porque gracias a la maternidad he hecho amistades muy fuertes con otras madres", explica. "El patriarcado nos pone tradicionalmente en un ring, en una competencia continua entre nosotras, pero las mujeres estamos hechas para cooperar, y esa es nuestra naturaleza, no otra".

Esa red de madres que cooperan quedó más que en evidencia en la presentación en Madrid de Maternidades precarias, el libro escrito por Diana Oliver, periodista especializada en cuestiones relacionadas con la maternidad y la crianza. Allí, Gabaldón se encontró con Oliver, pero también con otras autoras en la misma órbita, como Silvia Nanclares (escritora y activista cultural, autora de Quién quiere ser madre) e Ibone Olza (psiquiatra infantil y perinatal y activista, autora, entre otros, de Palabra de madre). En la presentación hablaron sobre la importancia de los cuidados y la necesidad de visibilizarlos. A partir de una idea que lanzó Nanclares, Gabaldón planteó la idea de crear un sindicato de madres, y no oculta que en días posteriores estuvo incluso buscando información sobre cómo hacerlo. "Como neguemos que estos cuidados tienen un valor económico estamos perdidas. Es la hora de levantar la voz y dejar de ocultarlo", comenta.

DEL BOOM DEL PARTO A LA CREATIVIDAD EN LA CRIANZA

MaMagazine nació como web, pero tras dos años, Gabaldón decidió dar el salto al papel y crear un producto que "provoque una experiencia de lectura y quede fijado", explica. "Las redes sociales son un lugar en el que hay que estar, pero no permiten profundizar". El micromecenazgo fue el vehículo más adecuado para poder financiarla. Un proceso duro, pero que logró su objetivo. "Me parecía una idea muy bonita que una revista de maternidad se lanzase con una tribu ya, que son los mecenas, esperándola".

Cada número se enmarca bajo un paraguas y los temas que desarrolla la revista giran en torno a él. Entrevistas, artículos, poemas, ilustraciones y una sección de estilo de vida: lecturas sugeridas, recetas para toda la familia, y planes de ocio que incluyan a los hijos e hijas. El primer número se ocupó del baby boom, entendido como la explosión que supone, para una mujer, ser madre. Entre otros artículos, se incluía una entrevista con Manuela Carmena, magistrada, jueza emérita y ex alcaldesa de Madrid, que profundiza en su trayectoria y su implicación social. "Hablamos de lactancia, de crianza, de la relación con sus hijos... Hay mucha intimidad en esta entrevista".

El segundo número gira en torno a la creación (Crear, criar, desear), e incluye una entrevista a la escritora Nuria Labari, que acaba de publicar El último hombre blanco, una novela sobre lo que supone ser mujer en un mundo de hombres, y cómo eso se relaciona con las tareas productivas y los cuidados. De este libro se ofrece un adelanto, pero además la revista contiene artículos que reflexionan sobre la relación entre la maternidad y la creatividad, y eso incluye también a las mujeres que reflexionan sobre si ser o no ser madres o las que deciden no serlo. La co-dirige Elia Mervi, ilustradora que dedica una ilustración a cada una de las entrevistadas. Mervi cuenta con un proyecto llamado El espacio invisible de Medea "para visibilizar el trabajo de las mujeres artistas, tan invisible tradicionalmente", explica Gabaldón. "Elia busca lo mismo que buscaba yo, así que por eso hemos hecho este número juntas, ninguna lo iba a hacer mejor que la otra en solitario".

Ahora trabaja en el tercer número de la revista, que incluirá una entrevista con Andrés Neuman, autor de Umbilical (Alfaguara), un libro sobre su experiencia como padre. "Llegamos a un nivel de honestidad muy potente", explica Gabaldón sobre el encuentro. "Creo que es importante incluir a los padres en esta lucha. El feminismo es un movimiento encabezado y gestionado por mujeres, pero creo que debe incluir a los hombres. Es una lucha conjunta y nos beneficia a todos".

