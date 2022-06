Qué hacer en Madrid esta semana: Alex Katz, SoyMeme, 'Touchées', '¡Ay, campaneras!', Carla Matteini...

Cuadro ’Umbrella’ de Alex Katz. / ARCHIVO

SoyMeme

Si Queensdeledit, Policía del afecto, Culomala, Pro.del.kastineo o Afirmacion.es son nombres tan familiares para ti como los de tu propia familia, enhorabuena: tienes un festival hecho a tu medida. Esta semana aterriza en Madrid la primera edición de SoyMeme, un encuentro comisariado por La Juan Gallery, que se enmarca en el #YouthFestMadrid que el Centro Cultural Pilar Miró de Vallecas celebrará durante el mes de junio. En este festival encontrarás desde un Memetron —una máquina con la que convertirte a ti mismo en un meme— hasta las instalaciones vivas de la compañía Melena Androide , pasando por una Batalla de Memes, una exposición sobre las relaciones de lo virtual en el mundo físico y varias mesas redondas dedicadas a temas tan variados como la cibercultura, el relato de nuestros sentires en las redes sociales y los derechos laborales de los creadores digitales. Tampoco faltará la música de Lil Ella, Jimena Amarillo, Brava!, LVL1, 9ckles y un DJ set de memes, tiktoks y gifs a cargo de @kkiilllljjooyy.

Más información Cuándo: 10, 11, 17 y 18 de junio Dónde: Centro Cultural Pilar Miró (Pl. Antonio María Segovia, s/n) Precio: Gratuito Link: https://www.esmadrid.com/agenda/soymeme-festival-cultura-internet-centro-cultural-pilar-miro

'Cubrir el expediente'

Costa Badía lleva mucho tiempo haciéndonos reflexionar sobre diversidad, transversalidad y exclusión en espacios que, se supone, son inclusivos e investigando, como ella misma afirma, sobre "la convivencia entre las personas normativas y las no normativas". Con esta actividad, el Museo Reina Sofía abre a debate su propia accesibilidad, invitando al público a conversar sobre ella mientras pasea por sus instalaciones y a proponer, si se le ocurren, formas de mejorarla. Hacerlo de la mano de Costa Badía es fundamental, ya que gracias a ella se pondrán de relieve algunos de los problemas de accesibilidad que la mayoría pasamos por alto. Bajo el elocuente título de Cubrir el expediente, el museo pretende ir más allá de esos mínimos que a menudo sirven para salir del paso, pero que no profundizan en el verdadero significado de la accesibilidad.

👉10 y 16 de junio - 17:00 h

👉https://t.co/bhJJbO81Dc

Más información Cuándo: 10 de junio a las 17:00 Dónde: Museo Reina Sofía (c/ Santa Isabel, 52) Precio: Gratuito (con reserva previa) Link: https://www.museoreinasofia.es/actividades/cubrir-expediente

'Touchées'

Touchées cuenta la historia de tres mujeres supervivientes de violencia machista, que lidian con las consecuencias de esas agresiones de diferentes maneras. Las tres coinciden en un taller de esgrima terapéutica enfocado a que las mujeres recuperen el control de sus vidas, y la amistad que surgirá entre ellas se convertirá en un factor determinante en su proceso. Alexandra Lamy dirige esta película, basada en la novela gráfica de Quentin Zuttion, que se proyecta en el marco del festival Francia está en pantalla , dedicado a los preestrenos de cine francés que llegarán a las pantallas de nuestro país esta temporada. Después de la película habrá una charla sobre violencia contra las mujeres con Alexandra Lamy y la directora de Fundación Mujeres Marisa Soleto.

'Touchées' de Quentin Zuttion. /

Más información Cuándo: 10 de junio a las 19:30 Dónde: Teatro del Institut français (c/ Marqués de la Ensenada, 12) Precio: Gratuito (con reserva previa) Link: https://www.institutfrancais.es/madrid/evento/debate-sobre-las-violencias-contra-mujeres-despues-de-la-proyeccion-de-touchees-con-la-presencia-de-la-directora-alexandra-lamy/

'Bailar, recordar, resistir'

Si en la anterior edición del ciclo Bailar, recordar, resistir, coordinado por Claudia Claremi en Conde Duque, aprendimos sobre la salsa, el tango queer, el perreo y el vogue a través de una serie de conferencias bailables, este mes de junio regresa con una nueva cita que se centra en los lugares físicos en los que se desarrollan diferentes tipos de danzas. Patios, espacios de uso común en las casas, barracones, salones y plazas serán los protagonistas de estas actividades que nos harán reflexionar sobre la importancia del baile en el espacio público –a través de verbenas o raves, por ejemplo–, el potencial de resistencia y conexión de las danzas afrocubanas, la exotización del flamenco y las relaciones que se establecen entre identidad, espacio, cuerpo y sonido.

'Bailar, recordar, resistir'. / @claudiaclaremi

Más información Cuándo: 11 de junio a las 18:00 Dónde: Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque (c/ Conde Duque, 11) Precio: 3 euros Link: https://www.condeduquemadrid.es/actividades/bailar-recordar-resistir

'¡Ay, campaneras!' en directo

El podcast en el que Lidia García se adentra en el mundo de la copla, el cuplé y la zarzuela se coló en nuestros auriculares hace ya más de dos años y, desde entonces, no ha dejado de descubrirnos historias y curiosidades sobre quienes las cantaban o sobre lo que decían sus letras. Abanderando el lema de "si no puedo llevar peineta no es mi revolución", con perspectiva feminista y, sobre todo, mucho sentido del humor, ¡Ay, campaneras! es un imprescindible del panorama de podcast nacional y, este sábado, tenemos la oportunidad de verlo en directo en la Sala Berlanga. El episodio estará dedicado a la representación de mujeres enjuiciadas, a menudo por la inmoralidad y el escándalo público que provocaban sus letras, y se enmarca dentro de las actividades paralelas al estreno de la ópera Juana de Arco en la Hoguera que Marion Cotillard protagoniza en el Teatro Real. Después del programa, habrá un coloquio y una actuación de Livianas Provincianas, que interpretarán su famosos chotis contra el acoso callejero Ves tranquila .

Más información Cuándo: 11 de junio a las 21:00 Dónde: Sala Berlanga (c/ Andrés Mellado, 53) Precio: 6,50 euros Link: http://www.fundacionsgae.org/es-ES/SitePages/Programacion_Taller.aspx?i=2127&s=4

Alex Katz

Cuando un pintor hace un retrato es habitual que, detrás de sus trazos, apreciemos una intención por reflejar la psicología del retratado, su carácter o algún otro rasgo más allá de los puramente físicos. Sin embargo, existen pintores como Alex Katz que apuestan justo por lo contrario: plasmar solo la superficie del retratado, sin profundizar. Los retratos del pintor neoyorquino, considerado un precursor del arte pop, se caracterizan por mostrar figuras sobre fondos monocromáticos, sin referencias espaciales y, con frecuencia, a gran escala. Ese gran formato hizo que sus retratados tuvieran encuadres cada vez más ajustados y perspectivas más desconcertantes. El Thyssen acoge la primera retrospectiva que se organiza en España del artista, en la que además de sus célebres retratos, también podremos ver algunos de sus paisajes de gran formato y de sus primeros planos de flores.

Cuadro 'Jacket' de Alex Katz. /

Más información Cuándo: Del 11 de junio al 11 de septiembre Dónde: Museo Thyssen-Bornemisza (Paseo del Prado, 8) Precio: 13 euros Link: https://www.museothyssen.org/exposiciones/alex-katz

'Soy una asamblea, soy una revolución'

Dramaturga, traductora, activista, profesora… Carla Matteini fue muchas cosas y por eso es tan difícil referirse a ella con una única definición. Entre otros muchos autores, adaptó las obras de Pier Paolo Pasolini, David Mamet, Tony Kushner, Alberto Moravia o Darío Fo, de quien también fue biógrafa y buena amiga, y se convirtió en uno de los grandes nombres del teatro contemporáneo. Este documental, dirigido por Miguel Zavala, se adentra en la fascinante figura de Matteini a través de los testimonios de quienes la conocieron y la admiraron, entre ellos Juan Mayorga, Maruja Torres o Borja Ortiz de Gondra. Al terminar la proyección, habrá un coloquio con el director y con Alfredo Sanzol, director del Centro Dramático Nacional.

Más información Cuándo: 13 de junio a las 19:00 Dónde: Academia de Cine (c/ Zurbano, 3) Precio: Gratuito (con reserva previa) Link: https://www.academiadecine.com/actividades/soy-una-asamblea-soy-una-revolucion-miguel-zavala-sobre-carla-matteini/

'Recuerdos y evocaciones'

A pesar de que desarrolló su carrera en plena eclosión de las vanguardias artísticas, el barcelonés Josep Maria Sert decidió inclinarse en sus obras por la tradición barroca, el orientalismo e incluso el expresionismo goyesco. Sert fue uno de los pintores más reconocidos, cotizados y mejor relacionados de su época, destacando por sus pinturas murales, que realizó en catedrales, salones de baile y edificios públicos tanto en Europa como en Estados Unidos, aunque su obra cayó en el olvido tras su muerte en 1945. En esta exposición de la Fundación Juan March podemos contemplar las series de Los recuerdos maravillosos y las Evocaciones españolas, un total de 27 obras y algunos bocetos. Separados en el tiempo por más de dos décadas, estos dos conjuntos decorativos son una buena muestra, por un lado, del exotismo al que tendían las figuras en la obra de Sert, y por otro, de las perspectivas y escorzos de los que hizo gala en su etapa de madurez.

Más información Cuándo: Del 15 de junio al 31 de julio Dónde: Fundación Juan March (c/ Castelló, 77) Precio: Gratuito Link: https://www.march.es/es/madrid/exposiciones/josep-m-sert-recuerdos-evocaciones

