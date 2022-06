Las críticas de cine de la semana: 'Jurassic World: Dominion', 'La voluntaria', 'Ninjababy', 'The Deer King'...

Un fotograma de ’Jurassic World: Dominion’.

LOS DINOSAURIOS NO SE MERECEN ESTO

Si las escenas finales Jurassic World: el reino caído (2018) prometieron un mundo en el que la supremacía de la humanidad se vería amenazada por criaturas prehistóricas dispuestas a recuperar el liderazgo planetario, ahora su continuación desperdicia esa premisa. A cambio, sigue dos líneas narrativas diferentes -protagonizadas respectivamente por una destructiva plaga de langostas y un secuestro-, y mientras las alterna se pasea por el globo terráqueo escenificando una sucesión de secuencias de acción obviamente inspiradas en escenas protagonizadas en su día por héroes como Indiana Jones, Ethan Hunt y Jason Bourne. Pese a dichos referentes, casi todo cuanto ofrecen esos compases son evidencias de la ineptitud del director Colin Trevorrow en lo referente al manejo de la cámara o el respeto a las leyes de la continuidad espacial, la lógica narrativa y la verosimilitud.

Una vez convergen esas subtramas, la película se transforma en una retahíla de alusiones más o menos literales a momentos memorables de los títulos que la precedieron. Igual que títulos recientes como Cazafantasmas: más allá (2021) o Scream (2022), pues, Dominion es un tosco ejercicio de explotación nostálgica diseñado para complacer a los fans, pero al mismo tiempo incapaz de ver con claridad qué fue lo que de entrada los hizo serlo. Si bien recupera a los personajes protagonistas de Parque jurásico (1993), desaprovecha su ya de por sí dudoso potencial icónico poniendo en sus bocas diálogos aburridos y asignándoles más bien poco que hacer; y si bien llena su metraje de una generosa variedad de dinosaurios, se empeña en ningunear su poder, o en tratarlos como una ocurrencia o como una imposición contractual. Es hora de dejar que vuelvan a extinguirse. - Nando Salvà

'Jurassic World: Dominion' Director: Colin Trevorrow Intérpretes: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Laura Dern, Jeff Goldblum, Sam Neill Año: 2022 Estreno: 9 de junio de 2022 ★

Feminismo sin pancartas

Pese a sus obvios parecidos con Juno (2007) -también recurre al humor afilado para retratar a una joven que sufre un embarazo no deseado-, la segunda película de la noruega Yngvild Sve Flikke se distingue por su mirada nada puritana a la sexualidad femenina, su empática defensa de la autoridad que las mujeres poseen sobre su cuerpo y su rechazo a los reconfortantes finales felices. Para contar su historia, Ninjababy se apoya en superposiciones animadas que emulan los dibujos creados por su protagonista -su objetivo es convertirse en artista de cómics- y que nos dan acceso a sus pensamientos; durante buena parte de la película, de hecho, la joven interactúa con un feto enjuto y tocado con una máscara negra que afirma querer a Angelina Jolie como madre.

Explicada así, tal estrategia narrativa puede parecer un irritante derroche de autoconsciencia estrafalaria, pero en la práctica contribuye a dotar el relato de un ingenio y un efectivo sentido del humor que de ningún modo traicionan la seriedad del asunto que aborda. Ese equilibrio preciso entre vis cómica y hondura emocional es, de hecho, la gran baza de la película tanto a la hora de hacernos empatizar con el avasallador conflicto afrontado por su heroína -que quiere deshacerse de su bebé cuantos antes pero al mismo tiempo se siente cada vez más responsable sobre el futuro de la criatura- como a la de defender con uñas y dientes su rechazo al discurso oficial sobre el instinto maternal. - Nando Salvà

'Ninjababy' Directora: Yngvild Sve Flikke Intérpretes: Kristine Kujath Thorp, Arthur Berning, Nader Khademi, Tora Christine Dietrichson Año: 2021 Estreno: 9 de junio de 2022 ★★★★

EL COMPLEJO DE CULPA DE LA SOLIDARIDAD PRIVILEGIADA

En su ópera prima, María (y los demás), Nely Reguera puso el foco en el estado de incertidumbre de una joven desorientada, interpretada por Bárbara Lennie, inmersa en una crisis personal. En su nueva película, La voluntaria, la directora aborda esta misma sensación de caos desde un punto de vista diferente, el de una mujer que ha dedicado toda su vida a su profesión, doctora en la sanidad pública, y al cuidado de sus hijos, y que tras su jubilación se encuentra vacía. Ese hueco lo intentará llenar a través de la solidaridad, ese concepto tan abstracto para el Primer Mundo y que puede acarrear cierto complejo de culpa.

¿Hasta qué punto queremos ayudar a los demás o estamos expiando nuestras propias culpas? Es uno de los puntos de anclaje sobre los que bascula esta historia, la de una mujer retirada que decide irse a un campo de refugiados en Grecia para sentirse útil.

Nely Reguera logra condensar en un mínimo espacio de tiempo todas las paradojas éticas que se generan alrededor de esa situación, la de aquellas personas privilegiadas que intentan cambiar el mundo. Un mundo que en realidad no conocen y que les viene grande.

En ese sentido, resulta especialmente emocionante la forma en la que Carmen Machi se convierte en un reflejo de nuestros dilemas morales. ¿Y si pudiéramos salvar a uno, aunque solo fuera a uno, de esa catástrofe humana y social? La película plantea más preguntas que respuestas, y eso es lo realmente interesante, adentrarse en un tema tan controvertido mostrando las dos caras de la moneda a través de sus contradicciones. - Beatriz Martínez

'La voluntaria' Dirección: Nely Reguera Intérpretes: Carmen Machi, Itsaso Arana, Délia Brufau, Arnau Comas, Yohan Lévy, Henrietta Rauth Año: 2022 Estreno: 9 de junio de 2022 ★★★

Una aventura muy plástica

Masashi Ando, uno de los dos realizadores de The Deer King (El rey ciervo), se ha fogueado como director o supervisor de animación con los mejores del anime. Su filmografía en este terreno es envidiable, asociado a Hayao Miyazake -Porco roso, La princesa Mononoke y El viaje de Chihiro-, Mamoru Oshii -Ghost In The Shell 2-, Isao Takahata -El cuento de la princesa Kayuga- y Makoto Shinkai -Your Name y El tiempo contigo-. En su debut como realizador total, Ando ha aplicado su estilo de animación a una concepción distinta del encuadre, color y movimiento en relación con los cineastas con los que ha colaborado.

Se trata de una película de aventuras y fantasía medieval que habla, también, de una pandemia y, sobre todo, de los lazos que se estrechan entre dos personajes antagónicos en una huida de vértigo. Son un veterano soldado recluido como esclavo en unas minas de sal y una niña que sobrevive a la matanza perpetrada por unas criaturas con forma de lobo. La enfermedad se propaga inexorablemente como la peste mientras la extraña pareja lucha contra las adversidades y contra el tiempo para hallar una cura. Ando y su codirector, Masayuki Miyaji -también salido de la cantera de los estudios Ghibli-, relatan la aventura con claridad mediana, pero es en el trazo a veces anguloso y en la plástica de los movimientos donde se lucen estos dos prometedores debutantes. - Quim Casas

'The Deer King' (El rey ciervo) Dirección: Masashi Ando, Masayuki Miyaji Año: 2021 Estreno: Jueves 9 de junio de 2022 ★★★

Desafiar las convenciones en el amor

Es normal que un hombre a los cuarenta y pico abandone su vida para encapricharse con una mujer más joven por culpa de esa mítica crisis de la mediana edad. Es normal. Bueno, es normal si nos atenemos a la tónica general dentro de la sociedad heteropatriarcal en la que vivimos. Las mujeres a partir de los cuarenta años dejan (dejamos) de existir, quizás solo relegadas a ese deseo morboso (terrible) conceptualizado como ser una milf. Pero lo que plantea esta película es precisamente lo opuesto: ¿y si un hombre de 45 años se enamorara (de verdad, ¡de verdad¡) de una mujer de 71 años? Se romperían unos cuántos tabús. Para empezar: ¿por qué una mujer vieja cuando puedes tener a alguien joven?

Este es el punto de partida de la nueva película de Carine Tardieu que, a lo largo de su carrera se ha encargado de subvertir los clichés en torno a las relaciones amorosas (véase la deliciosa Sácame de dudas). ¿Por qué juzgar? Esa es la cuestión. En este caso, ayuda que el objeto de deseo sea una musa como Fanny Ardant, pero lo importante es de qué manera el personaje masculino decide tomar las riendas de su vida rompiendo con los convencionalismos.

La directora retrata esta relación de forma tan sutil como emocionante, de manera que logramos entender a ambas partes, aunque, como siempre, la culpabilidad se la lleva la mujer, la única consciente de las implicaciones. La película funciona gracias a la química entre Ardant y Melvin Poupaud. Sin su entrega y complicidad sería imposible. Pero se consigue esa magia, esa punzada en el estómago gracias a ellos, ese dolor por lo que nunca se ha encontrado y la posibilidad de que sea demasiado tarde. - Beatriz Martínez

'Los jóvenes amantes' Dirección: Carine Tardieu Intérpretes: Fanny Ardant, Melvil Poupaud, Cécile de France, Sharif Andoura, Florece Loiret-Caille Año: 2021 Estreno: 9 de junio de 2022 ★★★

Locura por los gatetes

Louis Wain veía a los gatos como sus almas gemelas, y la compulsión que desarrolló por dibujarlos -primero desde el naturalismo, luego antropomorfizándolos y por último acercándose al surrealismo y la psicodelia- no solo normalizó el estatus de esos felinos como animales de compañía sino también anticipó la actual obsesión colectiva por ellos. Al menos eso es lo que sostiene este biopic, que pasa su primera mitad tanto dejando claros el talento extraordinario y las tendencias antisociales de Wain como retratando su trágica historia de amor, y dedica la segunda a contemplar su cada vez más errático comportamiento. Entretanto, la película utiliza las abundantes excentricidades de su protagonista a ratos para hacernos reír y a ratos para conmovernos, y en todo momento para permitir que el actor Benedict Cumberbatch exhiba un amplio catálogo de tics.

El director Will Sharpe, asimismo, recurre a una creciente sucesión de florituras visuales que intentan reflejar la personalidad y la mirada caleidoscópica de su héroe, pero las maneja con tan poco rigor y tan poca intuición que no tardan en resultar tediosas, y en ningún caso compensan por los toscos simbolismos de los que Mr. Wain abusa, ni por su exceso sentimentalismo ni, por supuesto, por su flagrante cinismo. Es una película que quiere hablar de muerte y traumas y pobreza pero también sobre adorables gatetes, y que da por buena una teoría sobre su protagonista ampliamente discutida por los expertos -que Wain era esquizofrénico, y que esa condición fue el motor de su arte- para perpetuar obtusos estereotipos sobre las enfermedades mentales. - Nando Salvà

'Mr. Wain' Director: Will Sharpe Año: 2021 Estreno: 9 de junio de 2022 ★★

