La actriz de origen asturiano Teresa Candón.

La asturiana que mejor mata dinosaurios es Teresa Cendón. Es actriz y ha participado en la última entrega de la saga más famosa del jurásico: 'Jurassic World: Dominion' que se acaba de estrenar, dos años después de haber sido rodada a causa de la pandemia, y que ofrece al aficionado al género más monstruos perdidos revitalizados, picaduras de mosquito y un poco de ciencia a la salud de Michael Crichton y Steven Spielberg.

Teresa Cendón participa en alguna escena con Laura Dern. También aparecen los científicos originales –Dern, Sam Neill y Jeff Goldblum– que se incorporan a la aventura de matar dinosaurios y lo hacen siguiendo los pasos de los nuevos héroes de la franquicia: Bryce Dallas Howard y Chris Pratt.

Cendón recuerda que "me tocó estar un mes con los tres originales". Un mes entero porque habían creado "una burbuja". Una burbuja con estrellas de Hollywood. Pero en el Reino Unido. Porque Teresa Cendón no ha trabajado nunca en España. Lo ha hecho –y profundamente– en Londres. Es una de las fundadoras del teatro Cervantes de la capital británica, un oasis castizo a orillas del Tamésis, a un paso del National Theatre y hasta de The Globe. Y ahora, Hollywood.

Teresa Cendón nació en 1978 en la localidad asturiana de Salinas, en el concejo de Castrillón, a la orilla del Cantábrico. Vivió también en Galicia, en Valladolid y en Marbella. Todo antes de marchar para Inglaterra hace once años. "Siempre, en todos estos sitios, he sido la asturiana", reconoce la actriz, que se ha formado en Madrid, en Londres... Tiene dos Lorcas a sus espaldas, y es que estuvo en 'Bodas de sangre' y en 'La casa de Bernarda Alba' en varias temporadas: en 2017, en 2018 y este mismo año. "Siempre he sido Angustias: la hermana mayor", cuenta.

Durante el confinamiento duro recibió una propuesta para participar en la nueva de 'Jurassic World'. Y de cabeza que se lanzó a la aventura. La prueba, la entrevista, todo, fue por videoconferencia. "Estaba en Madrid: no podíamos viajar...". Y la eligieron. "Una emigrante que vive con sus dos hijos en una granja. Es una secuencia pequeña", admite. Es la secuencia legado, la que sirve para recuperar a la popular actriz Laura Dern.

–¿Una víctima más de los dinosaurios?

–Lucho contra ellos a brazo partido –se ríe.

En 'Jurassic World: Dominion' los dinosaurios ahora viven y cazan junto a los humanos en todo el mundo. Y en ese mundo es en el que aparece el personaje de Cendón. Y el de Laura Dern, que lo sabe todo de esos bichos enormes.

A Cendón le tocó trabajar en los legendarios Pinewood Studios. "Y un día hicimos un exterior". Estuvo un mes entero mano a mano, en esa "burbuja" con tres estrellazas de Hollywood y trabajando con una de ellas. "Mi madre dice que siempre le había gustado Laura Dern", confiesa.

Al mes se tuvo que marchar, pero los protagonistas se quedaron hasta el otoño de aquel mismo año de la pandemia. Y ella, tan feliz. "Son encantadores tanto dentro como fuera de la película" Y, encima, Goldblum se sabe 'Bésame mucho' como si nada. Y es normal: salió en 'El sueño del mono loco', una de las películas más raras de Fernando Trueba.

La actriz de Salinas participó en el estreno europeo de la película. Hizo lo mismo en España. Sale poquito, pero se le nota mucho. Los dinosaurios de Hollywood lo tienen crudo: los mata muy bien.

