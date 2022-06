Little Simz conquista el Primavera Sound con una lección magistral de hip-hop

Little Simz, poder absoluto.

1 Se lee en minutos Rafael Tapounet



Cuando llegue la hora de hacer balance, sería toda una sorpresa no encontrar el nombre de la rapera londinense Little Simz entre los cinco mejores conciertos de esta titánica edición del Primavera Sound. Secundada por una eficaz banda de cinco músicos (guitarra, bajo, batería y dos sintetizadores disparando ‘samples’), la joven Simbiatu Ajikawo no necesitó apenas efecto visual alguno para apoderarse del majestuoso anfiteatro Cupra con una memorable ‘master class’ de hip-hop con enjundia que forma ya parte de la historia del festival.

Tal como ella misma recordó desde el escenario, Little Simz había pasado por el Primavera en 2019 (“vino a verme mucha menos gente que ahora”, dijo con una sonrisa capaz de iluminar todo el Parc del Fòrum). Claro que, entre una visita y otra, la artista ha publicado el espléndido elepé ‘Sometimes I might be introvert’ y eso son palabras muy mayores. Tanto como para conformar la columna vertebral de un recital absurdamente bueno, desde la solemne orquestación de ‘Introvert’ abriendo fuego hasta la vibrante reivindicación de las raíces africanas en ‘Point and kill’, pasando por la conmovedora carta al padre ausente de ‘I love you, I hate you’ y la delicada ‘Two worlds apart’, con glorioso ‘sample’ de Smokey Robinson.

Sin esfuerzo aparente, Little Simz rapeó con clase inigualable (ni una sílaba fuera de sitio), cantó, bailó, hizo cabriolas y manejó a su antojo a un público entregadísimo que coreó con inaudito entusiasmo el estribillo de ‘Selfish’ (“ah ah ah ah uh / soy tan egoísta”). Una fiesta con sustancia. Un triunfo absoluto.

