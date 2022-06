Las 10 perlas ocultas del Primavera Sound

Soto Asa actuará el jueves 2 a las 3:30 horas. / YOUTUBE

Soto Asa

Jueves 2. 3:30 horas (del viernes)

A veces parece que el ceutí desea vivir alejado de los focos, pero su talento y su personalidad le obligan a dar la cara aunque sea tras unas grandes gafas oscuras. El monstruo final del juego del reguetón ¿underground? (sus números no encajan con la etiqueta). Un horario complicado, pero… ¡trasnochad, malditos!

Low

Viernes 3. 17:30 horas | Sábado 4. 18:45 h.

El incandescente rock a cámara lenta que facturan Alan Sparhawk y Mimi Parker se convierte en directo en una experiencia de las que dejan profunda huella. Los de Duluth brindarán esta vez dos sesiones de terapia de choque: en la intimidad del Auditori y al aire libre. Electricidad para alcanzar la salvación.

Weyes Blood

Viernes 3. 18:55 horas

Hija del soft-rock californiano, Natalie Mering aspira a una trascendencia cósmica con su art-pop de doble fondo, entre cenefas de fantasía, ambientes ensoñadores y una voz cálida que hace pensar en Carly Simon o Karen Carpenter. A la espera de su quinto álbum, paseará por el Parc del Fòrum el exuberante Titanic Rising (2019).

Little Simz

Viernes 3. 22:00 horas

La veinteañera rapera y actriz londinense vuelve al festival tras su visita de 2019 y lo hace con un contundente argumento para convencer a quienes puedan temer una sesión redundante: el deslumbrante repertorio de Sometimes I Might Be Introvert, uno de los mejores discos del año pasado, con sus rimas veloces y sus orquestaciones a lo Bond.

Mavis Staples

Sábado 4. 19:00 horas

La presencia imponente que vincula el Primavera Sound 2022 con hitos de la música en directo como el Harlem Cultural Festival de 1969 y The Last Waltz de 1976. Historia sagrada del góspel y el soul que sigue golpeando conciencias en el siglo XXI gracias al padrinazgo de artistas-fans como Jeff Tweedy y Bon Iver.

The Magnetic Fields

Miércoles 6. 21:15 horas

El neoyorquino Stephin Merritt, algo así como el George Gershwin del indie-pop, asombró en los años 90 con obras oceánicas como 69 Love Songs, y ahora vuelve a presumir de inventiva en Quickies, un álbum integrado por 28 microcanciones en las que demuestra que con cantar el estribillo una sola vez es suficiente.

Amyl & The Sniffers

Sábado 9. 19:00 horas

La anulación de su concierto en Razzmatazz fue una de las más dolorosas del infausto invierno ómicron, y por eso hay apetito acumulado para paladear el cruce de vandalismo punk y rimas amorosas servido por la deslenguada Amy Taylor. Prometen una airada bacanal de riffs guitarreros con denominación de origen australiana.

The Weather Station

Sábado 11. 19:05 horas

Tras crecerse entre las brumas folk, la trayectoria de la canadiense Tamara Lindeman derivó en Ignorance (2021) hacia un pop de autor con efluvios de jazz a cuenta de una temática universal, la ansiedad climática. Al festival barcelonés trae su relevo, How Is It That I Should Look At The Stars, un álbum rico en astrales baladas al piano.

Tainy

Sábado 11. 23:00 horas

Es el productor clave para entender la popularización del reguetón en los últimos años (y también de mucho antes). Desde Puerto Rico, claro, Tainy marca el ritmo del género haciendo evolucionar el sonido para los artistas más trascendentes. Se espera una sesión memorable en la que se unan varias generaciones de perreo.

Megan Thee Stallion

Sábado 11. 2:05 horas (del domingo)

Escenario grande para la majestuosa Megan Thee Stallion, revelación en el rap estadounidense durante el largo letargo pandémico. La artista tejana protagonizó una irrupción salvaje que se disparó con el álbum Good News, publicado a finales de 2020 y que los Grammy de 2021 no se atrevieron a premiar como mejor disco.

