Crítica de discos: Soft Cell, Harry Styles, Izaro, Florence + The Machine y Trombone Shorty

El legendario dúo integrado por Marc Almond y Dave Ball, Soft Cell, hace del desencanto existencial un brillante material pop en 'Happiness Not Included', su primer álbum en dos décadas

Los nuevos elepés de Harry Styles, Izaro, Florence + The Machine y Trombone Shorty, también reseñados

Soft Cell. Marc Almond (izquierda) y Dave Ball. / ARCHIVO

3 Se lee en minutos Jordi Bianciotto | Rafael Tapounet | Pedro del Corral | Ignasi Fortuny



NOSTALGIA DEL FUTURO 20 AÑOS DESPUÉS

Cuatro décadas después de que su asalto a Tainted Love (el clásico del northern soul original en la voz de Gloria Jones) se llevara por delante las listas de éxitos, Soft Cell vuelve con un álbum que, según ha advertido el dúo, bien podría haberse llamado Future Nostalgia si no fuera porque Dua Lipa ya se había anotado el título. Álbum descreído, un poco melancólico, pero finalmente triunfal, que transmite vocación de supervivencia y fogonazos de euforia a través de los escombros de los viejos sueños.

Happiness Not Included es su primer disco en 20 años, y muestra a Marc Almond y Dave Ball retomando el estilo que acuñaron en los primeros 80, aquel erotic cabaret hecho de electrónica espartana y romanticismo portuario. El tiempo ha pasado y ahora gana terreno la cavilación en torno a cómo se han desenvuelto las más remotas fantasías: ahí está el tema de apertura, Happy Happy Happy, que invita a bailar no llorando, pero sí haciendo examen de conciencia entre insinuaciones de que vivimos todos dopados por pastillas y artificios. "¿Adónde fueron nuestras esperanzas? / ¿Nuestros sueños inocentes?" "¿Eran tan solo cuentos de ciencia ficción?".

El disco entra con facilidad a golpe del funk robótico de Polaroid (tema que evoca su encuentro con Andy Warhol), las sombras góticas de Bruises On All My Illusions (una "versión oscura de Bedsitter", según Almond) y el número más efervescente, Purple Zone, alianza con Pet Shop Boys con sintes herederos de Always On My Mind y fondo agridulce, apuntando a la soledad y el desamparo en las clases subalternas.

Ahora que tantas cosas apuntan a una cierta simulación de la felicidad, Soft Cell viene a decirnos que podemos acceder a momentos de plenitud y evasión sin dar la espalda a aspectos mundanos ingratos y al cara a cara honesto con nuestras convicciones e ilusiones. Por ahí va el tema titular, acusando incluso a la madre Inglaterra ("no podemos desinfectar nuestra historia"), y ese sustancioso tramo final de temas más recogidos, donde Almond nos entrega un clímax bello y sereno, suspirando por un New Eden a voz y piano. - Jordi Bianciotto

'Happiness Not Included' Soft Cell BMG ★★★★

EL HOGAR DE HARRY STYLES

En su incontestable camino hacia la respetabilidad como artista (y autor), el más talentoso de los ex-One Direction aparca la trillada senda del lamento confesional para apostar por un synth-pop ochentero bañado en cálidos efluvios soul (incluso funk, en la inaugural Music For A Sushi Restaurant). Bien jugado, Styles. Quizá las baladas desmerecen un poquito el conjunto, pero el arrebatador single As It Was podría opositar a una plaza entre las mejores canciones pop del año. - Rafael Tapounet

'Harry's House' Harry Styles Erksine / Columbia ★★★★

LA FELICIDAD HECHA MÚSICA

Izaro es la felicidad hecha música. Da igual que sus melodías sean más o menos melancólicas, ella siempre guarda un espacio particular para la esperanza. Este cuarto elepé es buen ejemplo de ello: 16 canciones para templar el alma y sacarte a bailar una vez más. La mayoría ya son conocidas, pero esta vez adoptan una nueva dimensión gracias a la colaboración de Amaral, Belako, Rozalén, Xoel López, Pedro Pastor... Un canto a la vida en masa. - Pedro del Corral

'Limones de oro' Izaro Izaro Music ★★★★★

QUE VENGAN LAS BRUJAS

El quinto álbum de Florence Welch no es lo que parece atendiendo a su título: más que una rave bajo la bola de espejos, propone un aquelarre alrededor de la hoguera, con su halo de cuento de hadas y sus ecos medievales. Álbum de reafirmación de estilo, con intimidad poética catártica y abundante aparato pop (Jack Antonoff en la producción) en un reguero de canciones que se viene arriba en el tramo final, con Daffodils y My Love. Tras la pandemia, una sombra de fiebre sanadora. - Jordi Bianciotto

'Dance Fever' Florence + The Machine Universal ★★★★

OLVIDAR Y SEGUIR

Es, con permiso de Jon Batiste, el mayor embajador de la música de Nueva Orleans de la última década. Pero en Lift no hay una glosa a su ciudad. El groove, la mezcolanza, los ritmos callejeros, los metales que te despeinan, la sensación de comunidad, todo eso está al servicio de canciones que hablan de otras cosas cosas. Lift va de desamores y de amores que salen bien, de lo difícil que es perdonar de verdad y de coger la vida por los cuernos. Directo, llano, funky y contagioso. Y 100% NOLA. - Roger Roca

'Lift' Trombone Shorty Nueva Orleans ★★★

