La banda de 'Stranger things': así han cambiado los 5 protagonistas del 'hit' de Netflix

4 Se lee en minutos Juan Manuel Freire



Casi nadie parecía esperar mucho de Stranger Things, empezando por los jefes de Netflix, que programaron la serie en mitad del verano –de 2016–, en una época en que tampoco era corriente estrenar hits durante esos meses. Sin embargo, más pronto que tarde, el boca-oreja convirtió este popurrí (descarado, sin sutilezas) de influencias del cine juvenil y de terror de los 80 en un fenómeno casi casi a la altura de sus más evidentes referentes.

Había nacido un icono y, de paso, también un puñado de jóvenes estrellas, la mayor de todas Millie Bobby Brown (alias Once), actual icono de la moda, seguida no tan de lejos por Finn Wolfhard (Mike), Noah Schnapp (Will) y el resto de chavales del clan central de la serie. En los (pocos) años transcurridos desde el estreno, sus vidas han dado mil vuelcos.

1. Finn Wolfhard (Mike)

Y tú, ¿qué habías hecho con 19 años? Difícilmente tanto como Wolfhard. Incapaz de decidir entre la actuación y la música, no solo lleva siete años rodando una de las series más vistas de Netflix, o dejándose ver por cine de pretendida qualité (El jilguero) o palomitero (el díptico It, Cazafantasmas: Más allá), sino que, además, es toda una promesa del indie pop con The Aubreys, el dúo que formó tras el fin del grupo Calpurnia. Bastante alérgico a la fama, tuvo que ser literalmente chantajeado para revelar que salía con una chica llamada Elsie Richter. Según la gran Carrie Coon, que hizo de su madre en Más allá, "Finn tiene unos grandes padres y sabe reconocer que su autoestima no depende de esa clase de atención". Si publica en las redes, es para promocionar algún trabajo o cobrar la pasta de alguna campaña publicitaria. Chico listo.

2. Millie Bobby Brown (Once/Jane)

Nacida en Marbella de padres ingleses, tenía once años cuando, valga la redundancia, fue Once por primera vez. Ya de tan joven dejaba a la gente en shock con su madurez, pero eso no quita que algunos aspectos de la fama la afectaran. Según ha declarado al Glamour británico, no estaba preparada para el cyberbullying, "que la gente criticara mi cuerpo, quién soy, la clase de persona que soy". Desde hace tiempo no cuelga vídeos cantando en YouTube, pero ha estado bastante ocupada en Instagram (casi 49 millones de seguidores), entre otras cosas promocionando la marca de cosmética vegana, Florence by Mills, que lanzó en 2019, o gafas de Louis Vuitton (se acaba de hacer embajadora de la maison). En noviembre del año pasado hizo oficial en la plataforma su relación con Jake Bongiovi, hijo de Jon Bon Jovi.

3. Gaten Matarazzo (Dustin)

A los 13 años se calzó por primera vez la gorra de Dustin. Y tres años después, mucho antes de conocer a su novia de ficción Suzie (Gabriella Pizzolo), conocimos a su novia real: Lizzy Yu, futura Azula en la versión real de Avatar: La leyenda de Aang. Gaten tiene la costumbre de celebrar sus aniversarios colgando fotos en Instagram: el último, el cuarto, el pasado 4 de marzo. Pero no usa las redes solo para fardar de novia. También cree en ellas como una forma de crear conciencia sobre la displasia cleidocraneal, trastorno genético que él mismo sufre y que afecta al desarrollo óseo, sobre todo de cráneo, clavículas y dientes. Aficionado a los videojuegos, durante la pandemia se volvió tan bueno en el Mario Kart que se sintió culpable y acabó ayudando en el mismo restaurante donde trabajan sus hermanos y primos. Buen chico.

4. Caleb McLaughlin (Lucas)

No, no todos tenían la misma edad cuando se sumaron a la banda, y Caleb era el mayor de todos: 14 añazos. Pero ni siquiera el más adulto de los chicos llevó bien la atención súbita: hace tres años habló a PEOPLE de engorros como "la presión y tener que estar expuesto todo el tiempo", aunque puede contar con sus padres para mantenerle "con los pies en el suelo". En reciente entrevista con Teen Vogue, se ha declarado fan fatal de Euphoria (por su forma de "capturar los sentimientos y emociones") y afirmado su voluntad de producir e incluso dirigir sus propias películas y series en el futuro. Como Matarazzo, ha sido activista en redes, en su caso liderando campañas como #EmbraceYourFace y #BeYourBiggestFan, dedicadas al fomento de la positividad corporal y la autoestima.

5. Noah Schnapp (Will)

Solo once años tenía Schnapp cuando se metió en el maltrecho pellejo de Will Byers, el personaje del grupo que peor lo ha pasado, al menos hasta una cuarta temporada realmente cruenta para Once. Con esta última, o mejor dicho, Millie Bobby Brown, ha construido una gran amistad, como se desprende del impagable puñado de fotos de la fiesta de 18º cumpleaños de MBB que hace poco colgaba en Instagram. El pasado noviembre, recién cumplidos los diecisiete, Schnapp lanzó una respuesta vegana a la Nutella: To Be Honest (TBC), crema de cacao y avellana sin aceite de palma, con extra de proteínas y poca azúcar. Al mes siguiente, el joven entrepreneur de los snacks era aceptado en la prestigiosa Universidad de Pennsylvania. Sí, sí, todo de perlas. Eso de sufrir, mejor que se quede en la ficción.

