10 canciones para entender + la transición de género

5 Se lee en minutos Jordi Bianciotto



La cuestión trans ha irrumpido en los últimos tiempos en la opinión pública en paralelo al (polémico) desarrollo de la correspondiente ley, si bien en la música popular, en particular el pop y el rock, la materia lleva tiempo reflejándose en multitud de canciones.

Recorremos diez temas que aluden a la pansexualidad y la autodeterminación y transición de género desde diversos encuadres, ya sea con humor, sentimiento o ánimo de alerta social.

‘Lola’, The Kinks (1970)



Ray Davies, ideólogo del venerable grupo británico, canta la historia del tipo que salta a la pista a bailar con una chica negra y la acompaña a su casa mientras se pregunta “por qué habla como un hombre si camina como una mujer”. Desconcertado pero seducido, concluye que “las chicas serán chicos, los chicos serán chicas, es un mundo confuso, enredado y agitado excepto para Lola”. Relativización lírica de la genitalidad a costa de un episodio real vivido por el mánager, Robert Wace, en el club Castel, de París.

‘Coney Island Baby’, Lou Reed (1976)

Canción que da título a uno de los grandes álbumes del neoyorkino en los 70, todo él un poema de amor a Coney Island y a su pareja (y musa) de aquel tiempo, la transexual Rachel Humphreys. Reed, que en su adolescencia sufrió tratamientos de electroshock, inducidos por sus padres, para curar sus impulsos homosexuales, menciona a Rachel en la letra, acaso su “princesa en la colina”, y es fácil vislumbrar su aura en otro tema del disco, She’s My Best Friend.

‘As Girls Go’, Suzanne Vega (1992)

La autora de Luka se sorprendió a sí misma sintiéndose atraída por la camarera de un restaurante del que era asidua, figura con “aires de tío”, poseedora a la vez de algo que la hacía ser “más chica que las otras chicas”, y que resultó ser trans. La canción habla de un sutil coqueteo y de las preguntas que comenzaron a rondar por su cabeza tras conocer a esa “hermosa damisela en apuros, / no exactamente natural / pero, sin embargo, impresionante”.

‘Girls & Boys’, Blur (1994)

El himno del Britpop coloca en el corazón de la fiesta el cruce de identidades sexuales. “Chicas que quieren chicos / a quienes les gustan que los chicos sean chicas / ¿A quién le gustan los chicos como si fueran chicas? / ¿A quién le gustan las chicas como si fueran chicos?”, recita en un estribillo trabalenguas Damon Albarn (inspirado en sus vacaciones en Magaluf). “El amor en los 90 es paranoico”, observaba él hace casi treinta años. Y era solo el comienzo.

'Androginy’, Garbage (2001)

“Chicos en la habitación de la chica / Chicas en el baño de los hombres”, visualizaba Shirley Manson discutiendo roles. “Liberas tu mente en tu androginia”, añade el estribillo. En el vídeo, ella aparece como mitad mujer, mitad hombre, con traje, corbata, medias y tacones. Materia del gusto de Garbage: en otro tema, Cherry Lips, habla de “un chico tan delicado” que “podía hacer jadear a los hombres cuando pasaba a su lado en shorts y tacones”.

‘For Today I Am A Boy’, Antony and the Johnsons (2005)

Una de las canciones más claras la inmortalizó Antony Hegarty (actualmente, ANOHNI) en el álbum I Am A Bird Now, donde canta al desarrollo personal y a la búsqueda de la identidad. “Un día creceré, seré una hermosa mujer / Un día creceré, seré una hermosa chica, / pero por ahora soy un niño, por ahora soy un chico”, canta abriendo y cerrando este tema relativo a la aceptación de uno mismo y a la conciencia de poder ser algún día lo que uno quiera.

‘It’, Christine and the Queens (2014)

La francesa Héloïse Adelaïde Letissier (Christine o, simplemente, Chris) se presenta como pansexual y en It, su primera canción, alude a la “envidia del pene” teorizada por Freud. Afectada por experiencias de discriminación en la escuela de teatro, exponía aquí el deseo de disponer de miembro viril para abrirse paso en el mundo. “Lo tengo / Ahora soy un hombre / y no dejaré que me lo robes”. Tiempo después, Chris tomó distancias con la canción y abogó por seguir siendo una mujer vistiendo trajes no sexualizados.

‘Transgender Dysphoria Blues’, Against Me! (2014)

Laura Jane Grace (antiguamente, Thomas James Gabel) ha hecho de la transición de género un argumento lírico del grupo Against Me!, y temas como este son himnos de la causa. Aquí, recorre los prejuicios que alimenta no encajar en las casillas tradicionales, tener “los hombros demasiado anchos para una chica” o no disponer de “caderas para sacudir” al bailar. Pero “no podemos elegir cómo estamos hechos”, concluye en esta pieza que grabó tras consumar su transición.

‘Blau’, Ferran Palau (2020)

Canción que el músico de Collbató dedica a su hijo, fruto de su relación con Louise Sansom (compañera del grupo Anímic), llamado inicialmente Mía y que tras su pronta transición se convirtió en Leo. Mía desarrolló una temprana fijación por el azul, símbolo de ese cambio, y a los cuatro años manifestó a sus padres que quería ser un niño y que, de hecho, ya sentía serlo. “Blau era un canvi / Blau eres tu i canviaves”, dice esta canción pop minimalista, con la que Palau aboga por superar el “problema binario” que, a su juicio, vive la sociedad.

‘Prada / Rakata’, Arca (2021)

Arca, la artista venezolana, afincada en Barcelona, Alejandra Ghersi (antes, Alejandro), ofrece esta pieza de pop-art vanguardista con cadencia latina con la que desea “celebrar la versatilidad psicosexual”. Dos canciones ensambladas que apuntan “explícitamente al modo trans y no binario de relacionar la energía sexual del subconsciente colectivo como una celebración de la vida”. Cobertura intelectual para un texto más bien deslenguado: “Duro yo le entro / primero le doy lento, lo meneo lento / ya luego tú me das / yo te doy / ya luego tú me das por detrás”.

