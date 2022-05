Qué hacer en Madrid esta semana: 'Tomavistas', 'Giro gráfico', Ralphie Choo, 'El caballero incierto', 'Picnic Sessions'...

Vuelve el Festival Tomavistas. / Javier Rosa

7 Se lee en minutos María Arranz | Jacobo de Arce



Festival Tomavistas

La temporada de los grandes festivales de música escorada hacia el indie se inauguró ayer oficialmente con la primera jornada de esta cita, que cambia su idílica sede en el parque Tierno Galván por la más sórdida de Ifema. Si el jueves fue el día más nacional de esta sexta edición, viernes y sábado serán los más internacionales, aunque también cuenten con importantes propuestas locales. En el cartel de hoy mandan, en castellano, el sonido punk pop de Biznaga y Carolina Durante, y en inglés, el pop ensoñador de Slowdive, el folk rock de Kevin Morby y la elegancia imperecedera de Suede. Mañana sábado, además del humor despiadado de Camellos, no hay que perderse el atardecer suave que ofrecerán Kings of Covenience, ni a san Jarv Is... (Cocker) que estás en los cielos -imprescindible siempre-, para rematar la jugada bailando felices y en clave disco con Jungle.

El Tomavistas cambia de sede. / Javier Rosa

Más información Cuándo: 20 y 21 de mayo. Dónde: Ifema. Precio: 55 € un día, 90€ los dos. Link: https://www.tomavistasfestival.com/

'Giro gráfico'

El Reina Sofía ha inaugurado esta semana su nueva exposición, dedicada a las iniciativas gráficas latinoamericanas y estadounidenses desde los años 60 hasta la actualidad. En Giro gráfico. Como en el muro la hiedra, título que se inspira en un verso de la poeta y cantautora Violeta Parra, se muestra cómo diferentes acciones gráficas –desde pancartas a bordados colectivos– han servido como herramienta de denuncia y transformación social, gracias a su potencia comunicadora, a su capacidad de insertarse en el espacio público y de contagiar a diferentes grupos e incluso a otros países. Protestas feministas, anticoloniales, contra la violencia policial o en defensa de la Tierra son algunas de las iniciativas colectivas que tienen presencia en esta muestra, fruto de una investigación llevada a cabo por la Red de Conceptualismos del Sur y el propio Museo Reina Sofía.

Más información Cuándo: Del 18 de mayo al 13 de octubre Dónde: Museo Reina Sofía (c/ Santa Isabel, 52) Precio: 12 euros Link: https://www.museoreinasofia.es/exposiciones/giro-grafico

Ralphie Choo

El madrileño Ralphie Choo aterriza este viernes en Conde Duque con su innovadora propuesta musical a la que él insiste en no encasillar en ningún género, aunque en sus canciones juguetea con sonidos del hip hop, la bossa nova, el jazz, el RnB e incluso el flamenco, como en Lamento de una supernova. Experimentación, vanguardia, voces digitales y melodías que se te meten en la cabeza al instante son algunos de los rasgos que definen los temas de este artista emergente, que hablan de las preocupaciones e inquietudes de la Gen Z, combinándolas con sus propias referencias personales. En su directo podemos esperar unos visuales y una escenografía a la altura de su sofisticado universo musical.

Más información Cuándo: 20 de mayo a las 20:30 Dónde: Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque (c/ Conde Duque, 11) Precio: 18 euros Link: https://www.condeduquemadrid.es/actividades/ralphie-choo

'Cuéntame sésamo'

Pepa Mariscadora de Cuentos se encarga de alimentar la imaginación de los más pequeños y de despertar su amor por la lectura a través de relatos e historias llenas de fantasía. Este domingo, en Casa del Lector, añadirá un ingrediente más a su ya de por sí sugerente receta: la comida. En este cuentacuentos, niños y niñas aprenderán sobre la relación entre los cuentos clásicos y los alimentos del mundo, para luego pasar a la acción y elaborar una merienda que estará inspirada en uno de los libros protagonistas de la sesión. Éxito asegurado.

Más información Cuándo: 22 de mayo a las 17:00 Dónde: Casa del Lector (Paseo de la Chopera, 14) Precio: 10 euros Link: https://casalector.fundaciongsr.org/cuentame-sesamo/

'Documenta Madrid'

Llega a la capital una nueva edición de Documenta Madrid que, cada año desde 2004, nos trae lo mejor del cine de no-ficción, poniendo el foco en aquellas propuestas que arriesgan en lo estético e indagan en el formato audiovisual más allá de géneros y categorías. 24 películas forman parte de su sección competitiva, entre ellas el cortometraje How Do You Measure a Year? del legendario Jay Rosenblatt, la ópera prima de Hana Vojáčková, We Love Life, el primer largometraje de la directora china Wang Qiong, All About My Sisters, o el estreno mundial de Monte Tropic, una historia del confinamiento de Andrés Duque. Además, el festival conmemorará el centenario del nacimiento de Jonas Mekas con la proyección de algunas de sus películas más destacadas en La Filmoteca y dedicará una retrospectiva al cineasta Gonzalo García-Pelayo con un ciclo en el Museo Reina Sofía. La edición presencial tendrá lugar del 24 al 29 de mayo, mientras que del 30 de mayo al 5 de junio Documenta Madrid contará con una versión online en Filmin.

Más información Cuándo: Del 24 mayo al 5 de junio Dónde: Diferentes espacios Precio: Varía en función de la actividad Link: https://www.documentamadrid.com/

ICHI

Un paraguas, una máquina de escribir, un trozo de un gramófono o de un cello, una cuna o unas pelotas de ping-pong son algunos de los objetos de los que ICHI es capaz de extraer música. Por supuesto, también toca instrumentos tradicionales como la guitarra, el xilófono o el acordeón, pero lo que más sorprende de este hombre orquesta es su capacidad para crear instrumentos alocados a partir de todo tipo de objetos cotidianos y para encontrar la musicalidad en sonidos como el goteo de un grifo o el ruido que hacen las páginas de un libro al pasarlas. Este sábado estará en La Casa Encendida dando dos conciertos para público familiar que prometen sorpresas y, sobre todo, creatividad a raudales.

Más información Cuándo: 21 de mayo a las 12:00 y a las 17:00 Dónde: La Casa Encendida (Ronda de Valencia, 2) Precio: 5 euros Link: https://www.lacasaencendida.es/conciertos/ichi-13515

'Paret'

Luis Paret fue coetáneo de Goya y, en gran medida, su figura se ha visto eclipsada por la del pintor aragonés. En la segunda mitad del XVIII, Paret optó por pintar siguiendo el estilo del rococó francés cuando el estilo neoclásico se estaba imponiendo, lo que, junto con su destierro de diez años —primero a Puerto Rico y después a Bilbao—, también contribuyó a que su nombre no haya destacado como debería. A Paret se le compara a menudo con el francés Watteau y sus obras más célebres son los retratos de escenas de la corte y los paisajes de la costa norte de España que realizó durante su exilio en Bilbao. Esta es la primera vez que el Museo del Prado le dedica una exposición monográfica, reuniendo la mayor parte de su obra junto con una selección de dibujos que dejan constancia de la calidad técnica, el talento y la originalidad de este pintor.

Más información Cuándo: Del 24 de mayo al 21 de agosto Dónde: Museo del Prado (c/ Ruiz de Alarcón, 23) Precio: 15 euros Link: https://www.museodelprado.es/actualidad/exposicion/paret/82198750-bba4-5183-9321-4e08538f7808

'El caballero incierto'

En la novela La carne, la escritora Rosa Montero nos va relatando la vida de su protagonista, Soledad, mientras introduce episodios de la vida de varios escritores malditos. Todos estos escritores existieron en la realidad, excepto uno, o mejor dicho, excepto una: Josefina Aznárez. En este personaje ficticio es precisamente en el que se fijaron Laila Ripoll y Silvia de Pé para escribir e interpretar el texto de El caballero incierto, una obra que reivindica a todas esas mujeres que, a causa de las reglas que imperaban siglos atrás, jamás pudieron estudiar o dedicarse a escribir y que, si lo hicieron, tuvieron que camuflarse bajo un seudónimo masculino. Un cuento gótico que da voz a mujeres a las que, aunque intentaron silenciar, se armaron de valor para luchar por su lugar en el mundo.

Más información Cuándo: Del 25 de mayo al 4 de junio Dónde: Naves del Español (Paseo de la Chopera, 14) Precio: 20 euros Link: https://www.teatroespanol.es/en/activities/el-caballero-incierto-0

Picnic Sessions

Con el buen tiempo ya plenamente instalado, dan el pistoletazo de salida las Picnic Sessions, el ciclo que, durante casi un mes, llena de actividad la terraza del CA2M. Todos los jueves hasta finales de junio, podremos disfrutar de música y performances que, este año, girarán en torno al concepto de la interdependencia, es decir, a la reivindicación de la comunidad, la ayuda mutua y el intercambio al margen de la economía como herramientas para que nosotros, seres humanos vulnerables, podamos vivir en lugar de limitarnos a sobrevivir. Nerea Pérez de las Heras y Mar Rojo, comisarias de esta edición, han tejido una programación en la que encontramos nombres como los de Miss Beige, Caliza, Costa Badía, Andrea Jiménez, LVL1, Ikram Boulum, Ernesto Artillo o Jovendelaperla & Berenice, entre otros.

Más información Cuándo: Del 26 de mayo al 30 de junio Dónde: Centro de Arte Dos de Mayo (Avda. Constitución, 23. Móstoles) Precio: Gratuito Link: https://ca2m.org/actividades/picnic-sessions-2022-soporte-vital

Noticias relacionadas