Ariana Grande, Miley Cyrus y Billie Eilish, unidas por el derecho al aborto

1 Se lee en minutos EFE



Ariana Grande, Miley Cyrus, Billie Eilish y Selena Gómez son parte de los 160 jóvenes artistas que este viernes se han unido para defender el derecho al aborto en Estados Unidos ante los planes del Tribunal Supremo para eliminarlo.

Lo han hecho en un anuncio a toda página publicado en el diario The New York Times, en el que condenan la previsible derogación del fallo de 1973 en el caso 'Roe contra Wade', que supondría el fin de la protección del aborto a nivel federal y que dejaría en manos de cada estado su regulación. Según un borrador filtrado este mes, una mayoría de los jueces del Supremo es favorable a acabar con ese precedente, aunque por ahora no hay una decisión definitiva.

"El poder para planear nuestros propios futuros y controlar nuestros propios cuerpos depende de nuestra capacidad para acceder a servicios de salud sexual y reproductiva, incluido el aborto", señala el mensaje publicado por artistas e influencers.

La decisión del Supremo, subrayan, robaría ese poder a toda una nueva generación, por lo que todos ellos que se comprometen a no rendirse. Entre los firmantes, en su mayoría mujeres, aparecen además Kendall Jenner, Olivia Rodrigo, Shawn Mendes, Demi Lovato, Camila Cabello, Ariana DeBose, Meghan Trainor y Phoebe Bridgers.

El anuncio es parte de una campaña impulsada por la organización sin ánimo de lucro Planned Parenthood (Paternidad planeada), que opera la mayor red de clínicas de salud reproductiva de Estados Unidos y que este sábado convocó a un día de acción en el que se esperan manifestaciones y actos de apoyo al derecho al aborto en todo el país.

Noticias relacionadas