Qué hacer en Madrid esta semana: 'Blast', festival C.A.L.L.E, 'La casa de Bernarda Alba', 'Algo que objetar'...

Moor Mother. / ARCHIVO

7 Se lee en minutos María Arranz



'Blast'

La nueva propuesta de Teatro en Vilo se estrena esta semana en el María Guerrero con un elenco de actores y actrices de entre 16 y 26 años. Los jovencísimos protagonistas de esta obra nos hablan de los males de su generación y comparten con nosotros sus ideas para cambiar el mundo, subiendo al escenario problemas que nos afectan a todos, como el racismo, la crisis climática o las consecuencias del capitalismo. Escrita y dirigida por Andrea Jiménez y Noemi Rodríguez, Blast es "un manifiesto desordenado" de siete miembros de la Generación Z, que nos invitan a ser partícipes de su intento de pensar nuevas utopías y a entender el teatro como un espacio para el debate, el pensamiento y la imaginación.

Más información Cuándo: Del 6 de mayo al 19 de junio Dónde: Teatro María Guerrero (c/ Tamayo y Baus, 4) Precio: De 3 a 25 euros Link: https://dramatico.mcu.es/evento/blast/

'< Jardín de las mixturas. Tentativas de hacer lugar, 1995 -… >'

Esta es una exposición dividida en tres espacios del Museo Reina Sofía: el corredor y las salas de bóvedas del edificio Sabatini, su planta número tres y el jardín que sirve de oasis a los visitantes para tomar aire y descansar la vista entre cuadro y cuadro. La artista argentina Alejandra Riera ha desplegado en todos estos espacios, que se pueden recorrer en el orden que cada uno elija, una continuación del proyecto poética(s) de lo inacabado –iniciado en 2013 y en el que abrió un hueco en uno de los muros del museo que hoy permite el paso del aire y la luz hasta el subsuelo del que un día fue el antiguo hospital del edificio–, un conjunto de obras que conviven con trabajos de otros artistas y el Jardín de las mixturas, donde explora cómo se relacionan las presencias humanas-y-no humanas que habitan este lugar.

Más información Cuándo: Del 4 de mayo al 5 de septiembre Dónde: Museo Reina Sofía (c/ Santa Isabel, 52) Precio: 12 euros Link: https://www.museoreinasofia.es/exposiciones/alejandra-riera-jardin-mixturas

'Algo que objetar'

En este taller, niños y niñas a partir de cinco años aprenderán a mirar con otros ojos un montón de objetos aparentemente inservibles. Usando su imaginación, tendrán que rebuscar en una caja llena de cosas "que no valen para nada" y crear nuevas asociaciones fuera de lo cotidiano para transformar esos objetos en personajes, escenarios, coches, comida o cualquier cosa que se les ocurra. Sus creaciones, que serán efímeras pero se fotografiarán durante el taller para que quede constancia de su genialidad, podrán ir acompañadas de dibujos o relatos y cualquier combinación, por absurda que parezca, puede ser posible si encontramos las piezas que necesitamos.

#AlgoQueObjetar#Taller donde lo aparentemente inservible cobra una vida inusual, donde niños, adolescentes y adultos desarrollarán su creatividad plástica y narrativa.

Objetos que quieren convertirse en personajes, escenarios, el principio de un relato…https://t.co/BmnQhNXIs2 pic.twitter.com/9XWSkpvMEl — Casa del Lector (@CasaLector) 27 de abril de 2022

Más información Cuándo: 7 y 21 de mayo Dónde: Casa del Lector (Paseo de la Chopera, 14) Precio: 20€ (las dos sesiones) Link: https://casalector.fundaciongsr.org/algo-que-objetar/



'La casa de Bernarda Alba'

José Carlos Plaza (Premio Nacional de Teatro) actualiza la célebre obra de Federico García Lorca introduciendo temas que acercan la obra al presente. El director, que ya realizó un montaje de La casa de Bernarda Alba en 1984 en este mismo teatro, asimila a la Bernarda del siglo XXI con una figura de autoridad temerosa del cambio que, manejando el poder económico y encarnando la representación del orden establecido, domina y somete a las mujeres que tiene a su alrededor. Las hijas de Bernarda, por su parte, representan las escasas opciones que este mundo ofrece a las mujeres y cómo, quienes intentan rebelarse contra él, son condenadas a la muerte y a la locura. ¿Qué significa hoy romper con el poder ancestral establecido? Descubrámoslo de la mano de Consuelo Trujillo, Rosario Pardo, Ana Fernández, Ruth Gabriel, Mona Martínez, Zaira Montes, Montse Peidro y Marina Salas.

'La casa de Bernarda Alba'. / ARCHIVO

Más información Cuándo: Del 6 de mayo al 5 de junio Dónde: Teatro Español (c/ Príncipe, 25) Precio: De 6 a 22 euros Link: https://www.teatroespanol.es/la-casa-de-bernarda-alba

C.A.L.L.E.

Las fachadas y escaparates del barrio de Lavapiés vuelven a llenarse de arte gracias al festival C.A.L.L.E., que celebra su novena edición. Entre el 9 y el 15 de mayo veremos a los artistas in situ llevando a cabo las 50 intervenciones a concurso que forman parte de esta iniciativa, puesta en marcha por la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Lavapiés en colaboración con Madrid Street Art Project para potenciar la creación artística en el barrio. Entre los participantes de este año encontramos nombres como los de Mr. Tioda, Elisabeth Karin, Analogue Resistance, Ase Torralba, Pyramid o Sonja Ben. El artista invitado en esta edición es el reconocidísimo Belin , cuya obra Vecinos de toa la vida, que ha dado el pistoletazo de salida al festival, ya puede contemplarse en el escaparate de la tienda Muebles Magarca en la calle Sombrerería. Además, C.A.L.L.E. ha reservado un hueco muy especial a nuestros mayores, que de nuevo se convierten en los artistas invitados especiales con la obra Alegría en la tienda Wanderer de la calle Amparo. Hasta finales de mes, se ofrecerán visitas guiadas para recorrer todas las obras del festival.

Festival C.A.L.L.E. / ARCHIVO

Más información Cuándo: Del 4 al 29 de mayo Dónde: Diferentes espacios Precio: Gratuito Link: https://www.instagram.com/en_lavapies/



'Mi cuaderno de campo'

El cuaderno de campo es una herramienta de la que se valen muchos investigadores para anotar sus observaciones cuando están trabajando sobre el terreno. Este fin de semana, gracias al Espacio Abierto Quinta de los Molinos, niños y niñas podrán meterse en la piel de uno de estos investigadores y crear su propio cuaderno de campo. Pero es que la cosa no se queda ahí, porque también viajarán al pasado para convertirse en exploradores y embarcarse en algunas de las expediciones científicas más importantes de los siglos XVIII y XIX. En los cuadernos de estos exploradores, la ilustración jugaba un papel protagonista, ya que (a falta de cámaras y móviles) era una de las formas más eficientes de plasmar sobre el papel lo que veían por primera vez. Un taller para poner en valor la ilustración como lenguaje universal en la transmisión de conocimiento y también para despertar el interés de los asistentes en observar la flora y la fauna que les rodea.

Más información Cuándo: 7 de mayo y 12 de junio Dónde: Espacio Abierto Quinta de los Molinos (c/ Juan Ignacio Luca de Tena, 20) Precio: 5 euros Link: https://espacioabiertoqm.com/programacionarchive/mi-cuaderno-de-campo-2/

'El pecado mortal de Madame Campoamor'

Esta obra, escrita y dirigida por Mario Hernández, recupera la figura de Clara Campoamor y nos traslada hasta sus últimos momentos antes de morir en Suiza, en el exilio, en 1972. Campoamor fue una incansable luchadora por los derechos de las mujeres en la Segunda República y una de las grandes defensoras del sufragio femenino, asunto que la enfrentó con la también diputada Victoria Kent. En esta propuesta teatral, la imagen de Kent acude a visitar a su rival política en su lecho de muerte y juntas repasan el papel que jugaron en nuestra historia. Este 2022 se han cumplido 50 años de la muerte de Clara Campoamor y qué mejor forma de recordarla que con esta pieza que combina el documental con el teatro radiofónico.

Más información Cuándo: Del 4 al 18 de mayo Dónde: Teatro Bellas Artes (c/ Marqués de Casa Riera, 2) Precio: De 14 a 17 euros Link: https://www.teatrobellasartes.es/obra-de-teatro/el-pecado-mortal-de-madame-campoamor/

Moor Mother

Black Encyclopedia of the Air es el título del último trabajo de la poeta, música, productora y activista de Philadelphia Camae Ayewa, más conocida como Moor Mother, un trabajo que estará presentando el próximo miércoles en La Casa Encendida en el que será su único concierto en España. El afrofuturismo, el freejazz y la lucha por los derechos civiles se mezclan en la obra de esta artista experimental, que en Black Encyclopedia of the Air se ha aliado con Olof Melander para producir el que probablemente sea su disco más accesible. El dolor de la experiencia negra o el apocalipsis son temas recurrentes en la obra de Moor Mother y aquí siguen estando muy presentes, tanto en las potentes letras como en las atmósferas oscuras e inquietantes que atraviesan todos las canciones. No hay que perdérsela.

Más información Cuándo: 11 de mayo a las 21:00 Dónde: La Casa Encendida (Ronda de Valencia, 2) Precio: 10 euros Link: https://www.lacasaencendida.es/conciertos/moor-mother-13487

Noticias relacionadas