Las críticas de cine de la semana: 'Jeremy Thomas, una vida de cine', 'Culpa' y 'Onoda, 10.000 noches en la jungla'

Una imagen de ’Jeremy Thomas, una vida de cine’. / EPC

4 Se lee en minutos Quim Casas



EL GUARDÍAN DEL CINE INDEPENDIENTE

Sorprende que un documental realizado por el siempre imaginativo, y polemista, Mark Cousins sea tan blando, tan a favor de obra. Cierto que Jeremy Thomas ha sido uno de los productores independientes e internacionales más importantes, como demuestran sus películas con Bernardo Bertolucci, Nagisa Oshima, David Cronenberg, Nicolas Roeg, Terry Gilliam, Takeshi Miike o Bob Rafelson. Cierto que quizá sin él no existirían filmes como Soñadores, Feliz Navidad, Mr. Lawrence, Crash, Contratiempo, Tideland, 13 asesinos y Sangre y vino, por citar, respectivamente, uno de cada director citado. Pero alguna arista, algún momento incómodo, habrá en su vida y carrera, algo que nos es escamoteado en este documental en aras de un retrato siempre en positivo de la figura retratada.

"No hay nadie como Jeremy Thomas", asegura la actriz Debra Winger, que trabajó con el productor en El cielo protector y Todo el mundo gana. Según Tilda Swinton, otra actriz con la que ha colaborado, "Thomas es puro rock’n’roll, pura energía". Swinton añade: "La tormenta es su elemento".

El filme se titula precisamente The Storms Of Jeremy Thomas. Para Cousins, historiador cinematográfico que se ha hecho un nombre con su particular La historia del cine: una odisea, Thomas es el guardián de la tradición de un cine muy diferente. De eso no hay la menor duda. Y el viaje en coche que hacen juntos hasta Cannes está bien. Pero el resultado es un panegírico agradable necesitado de un poco, solo un poco, de mordiente.

'Jeremy Thomas, una vida de cine' Dirección: Mark Cousins Género: Documental Año 2021 Estreno: 6 de mayo de 2022 ★★

EN UN LUGAR SALVAJE

La situación descrita en Culpa recuerda a la del debut de Robin Wright como directora, En un lugar salvaje. En aquella, la protagonista, encarnada por la propia Wright, decide, tras una tragedia personal, dejar la civilización y recluirse en una cabaña en las Montañas Rocosas. En Culpa, una mujer más joven hace lo mismo tras ser violada por un amigo, instalándose en otra cabaña lejos del mundanal ruido. Luego, los acontecimientos son distintos, pero ambas películas parten de una situación límite y se resuelven como ejercicios de supervivencia de mujeres fuertes, aunque debilitadas por las circunstancias vividas, que rompen con todo porque el mundo tampoco las ha respetado.

Culpa no está dirigida por su protagonista, pero esta, Manuela Vellés, ha coescrito el guion con el realizador del filme, Ibon Cormenzana. Doble implicación, pues. La película muestra y aguanta una situación vaciada de adornos exteriores, y en este juego con el espacio y pocos personajes parece sentirse muy cómodo el director: suya es también La cima, estrenada hace pocas semanas, sobre dos alpinistas y el inmenso espacio del Annapurna. En los primeros 15 o 20 minutos de Culpa hay decisiones excelentes de puesta en escena, como ese plano largo, sostenido y vacío del comedor de la casa de la protagonista tras la agresión sexual. Después, en el bosque, en el interior de la cabaña, el filme se descompone algo, siendo incapaz de mantener esa tensa sensación de vacío y culpa que corroe a la protagonista.

'Culpa' Dirección: Ibon Cormenzana Intérpretes: Manuela Vellés, Andrés Gertrudix, Luis Hostalot Estreno: 6 de mayo del 2022 ★★★

¡LA GUERRA HA TERMINADO!

¿Cómo filmar a un militar japonés que vivió tres décadas escondido en una selva filipina creyendo que la Segunda Guerra Mundial no había terminado y aún existían posibilidades de ganarla? Hiro Onoda resulta fascinante, más allá de lo terrible y trágico de su experiencia durante esos 30 años, 10.000 noches, viviendo en la jungla. Tanto que se le ha dedicado este filme y Werner Herzog ha escrito una novela, El crepúsculo del mundo, contrapunto a la vez que complemento de la película.

La ha dirigido el francés Arthur Harari, sumamente respetuoso con los motivos, decisiones y actuaciones de Onoda. El cineasta sabe de la importancia de la vegetación húmeda en la que decidió instalarse el personaje, por lo que ha hecho un filme sobre el hombre y el espacio físico en el que se mueve. Indisociable lo uno de lo otro. Como en Infierno en el Pacífico y otras películas de personajes sometidos al lugar salvaje en el que las circunstancias les han obligado a vivir.

Harari cuenta muy bien los motivos estratégicos que llevan a Onoda a la isla filipina, la relación –de camaradería o distancia– con los hombres a su mando, los días que pasan inclementes y los soldados que van pereciendo, la relación con el medio natural, la amenaza de los guerrilleros y pescadores filipinos y, algo muy importante, la negación de la realidad: Onoda escucha programas de radio con un viejo transistor y se niega a creer que Japón haya perdido la guerra. ¿Se recluyó por convicción o por miedo a reconocer la verdad?

'Onoda, 10.000 noches en la jungla' Dirección: Arthur Harari Intérpretes: Yuya Endo, Kanji Tsuda, Issei Ogata Estreno: 5 de mayo del 2022 ★★★★

Noticias relacionadas