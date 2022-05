El Princesa de Asturias de las Artes reconoce el flamenco en la voz de Carmen Linares y el baile de María Pagés

El primer galardón de 2022 pone en valor la larga trayectoria y el compromiso de dos mujeres que han sabido construir una sólida carrera que las sitúa como grandes referentes actuales

El galardón tan sólo se ha entregado a un artista flamenco con anterioridad, a Paco de Lucía

"Estoy muy agradecida al flamenco por todo lo que me ha dado. Yo le he dado mi vida, pero me lo ha devuelto todo con creces", ha dicho Carmen Linares nada más conocer la noticia.

Carmen Linares y María Pagés son las dos artistas reconocidas en la edición de 2022 por los Premios Princesa de Asturias de las Artes. Se trata de la segunda vez que el galardón recae sobre artistas del flamenco, después de que Paco de Lucía lo consiguiera en 2004. "Estoy muy agradecida al flamenco por todo lo que me ha dado. Yo le he dado mi vida, pero me lo ha devuelto todo con creces", ha explicado Carmen Linares a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA nada más conocer la noticia.

El galardón ha tardado en dar su reconocimiento a una manifestación artística que distingue a España en el mundo, pero este año lo hace a dos mujeres de dilatada trayectoria, ambas con carreras construidas a partir de la tradición pero que han conseguido, con su compromiso con el arte y la investigación y creación, generar discursos propios que las convierte a ambas, cada una en su disciplina, en referentes del flamenco actual.

"Es un doble reconocimiento, estoy contenta por mí y por lo que significa para el flamenco que es para mí una de las músicas más importantes del mundo", comenta Carmen Linares minutos después de conocer el reconocimiento. Tenía la indicación de su hijo, actual representante, de esperar una llamada importante a las 12.00, momento en el que le han comunicado la noticia, pero dice haber sido una total sorpresa. "Estoy muy cointenta de que el flamenco esté reconocido, este es un reconocimiento para todos los artistas del flamenco". La cantaora dice haberse acordado mucho de su padre al recibir la noticia, "él ha sido una persona fundamental en mi carrera, junto con mi marido". Sobre recibir el galardón junto a María Pagés, la Linares se muestra especialmente orgullosa. "A parte de admirarla porque es una gran artista, es una grandísima artista, y todavía no he hablado con ella, creo que voy a verla dentro de un rato".

Trayectoria sólida y referentes femeninos

Carmen Pacheco Rodríguez (Linares, Jaén, 1951), nombre real de Carmen Linares, comenzó a cantar flamenco de muy niña de la mano de su padre, Antonio Pacheco, en su localidad natal, pero muy pronto se mudaría a Madrid, donde ha desarrollado la mayor parte de su trayectoria artística. Coincidió, muy joven, con nombres fundamentales del flamenco, como Camarón de la Isla o Enrique Morente en los tablaos madrileños a finales de los 70.

Siempre ha tenido el reconocimiento de crítica y público, tanto en sus publicaciones discográficas como en sus recitales. Ha cantado a poetas (Juan Ramón Jiménez, en el disco Raíces y Alas junto a Juan Carlos Romero publicado en 2008, o a Miguel Hernández en Verso a Verso, publicado en 2016, su último disco hasta la fecha) pero sin duda su mayor contribución al flamenco fue su Antología de la mujer en el cante (Mercury Records, 1996), la primera dedicada a rescatar y poner en valor a las grandes cantaoras de la historia. Locura de brisa y trino, disco creado con Manolo Sanlúcar y publicado en el año 2000, es otro de sus discos más reconocidos.

Además del Princesa de Asturias de las Artes, Carmen Linares ha recibido numerosos premios. Los más destacados son la Medalla de Oro del Ayuntamiento de Madrid, el Premio de Honor de la Academia de la Música, Medalla de Oro de las Bellas Artes, Premio Nacional de Música o Medalla de Plata de la Junta de Andalucía.

María Pagés (Sevilla, 1963) es uno de los máximos exponentes del baile flamenco femenino, reconocida por su plasticidad y dominio del braceo, además de su importante labor como coreógrafa y creadora. Comenzó su trayectoria, de la mano de Antonio Gades y con su compañía viajó por todo el mundo y conoció a fondo el funcionamiento de un ballet flamenco. En 1990 creó su propia compañía y desde entonces ha desarrollado una intensa labor profesional de gran reconocimiento.

En sus creaciones tiene mucho peso la poesía, y ha logrado crear un estilo propio en el que el baile es plástico, pausado, personal, pero que hunde sus raíces en la tradición. Su nombre está asociado, además, a una importante labor de difusión del flamenco, pincipalmente a través del Centro Coreográfico María Pagés en Fuenlabrada, pero también a través del Consejo de Cultura de la Comunidad de Madrid, del que forma parte.

Con anterioridad al Premio Princesa de Asturias de las Artes ha recibido otros reconocimientos, como el Premio Nacional de Danza (2002), la Medalla de Andalucía (2011) y la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes (2015).

Reconocimiento a la labor de creación, cultivo y perfeccionamiento de las artes

Los Premios Princesa de Asturias suponen un importante reconocimiento a “la labor científica, técnica, cultural, social y humanitaria realizada por personas, instituciones, grupos de personas o de instituciones en el ámbito internacional”, tal y como recogen los estatutos de la Fundación Princesa de Asturias. En el caso del premio de las Artes, el galardón se concede a “la labor de creación, cultivo y perfeccionamiento de la cinematografía, el teatro, la danza, la música, la fotografía, la pintura, la escultura, la arquitectura y otras manifestaciones artísticas”.

En años anteriores, han recibido el Premio Princesa de Asturias de las Artes la artista serbia de performances Marina Abramović (2021), los cineastas Enio Morricone y John Williams (2020), el dierctor teatral Peter Brook (2019), el director de cine Martin Scorsese (2018) o el artista plástico sudafricano William Kentridge (2017).

Además de una escultura de Joan Miró – símbolo representativo del galardón−, los galardonados reciben un diploma acreditativo, una insignia y la cantidad en metálico de 50.000 euros.

En esta ocasión han participado como miembros del jurado Ricardo Martí Fluxá (presidente del jurado y presidente del Real Patronato del Centro de Arte Reina Sofía), la marquesa del Valle de Tena, Catalina Luca de Tena, ejerciendo de secretaria, Claude Bussac (Directora General de Exposiciones y Festivales de La Fábrica), José María Cano de Andrés (compositor, músico y artistas plástico), Dionisio González (artista plástico y profesor de la Universidad de Sevilla), Antonio Lucas Herrero (poeta, premio internacional de poesía "Generación del 27"), Joan Matabosch Grifoll (director artístico del Teatro Real), Carlos Mena Ostériz (contratenor y director de orquesta), Helena Pimenta Hernández (directora y autora teatral), José María Pou Serra (actor, Premio Nacional de Teatro), Sandra Rotondo Urcola (productora musical), Benedetta Tagliabue (arquitecta), Carlos Urroz Arancibia (exdirector de la feria ARCOmadrid y director de la Fundación Thyssen-Bornemisza Art Contemporary), y Tadanori Yamaguchi (artista plástico). A última hora causó baja Maribel López Zambrana, directora de ARCOmadrid.

