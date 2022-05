Crítica de discos: Rammstein, Marco Mezquida, Eli Paperboy Reed, Germán Salto y Juicy Bae

El grupo alemán invoca la fragilidad existencial y el paso del tiempo en su nuevo disco, donde aplica su artillería sónica a un cancionero introspectivo

Los nuevos elepés de Marco Mezquida, Eli Paperboy Reed, Germán Salto y Juicy Bae, también reseñados

Rammstein, en una imagen promocional de ’Zeit’. / BRYAN ADAMS

4 Se lee en minutos Jordi Bianciotto | Roger Roca | Rafael Tapounet | Ignasi Fortuny | Ángeles Castellano



Unos Rammstein vulnerables

Lo que faltaba: Rammstein en versión frágil y sentida, a tono con el estado de ánimo que cubre el mundo desde que el covid-19 lo frenó en seco. Tras el parón pandémico, el grupo berlinés regresa en modo introspectivo y hasta melancólico, con una obra, Zeit (tiempo), que deja un rastro de reflexiones sobre la fugacidad de la existencia. Ahí están esos versos angustiosos de la canción titular, que caen a plomo entre las lentas zancadas de metal pesado: "vemos, pero estamos ciegos", "vamos en deriva hasta el final", "el tiempo no tiene piedad"…

Material con pompa y circunstancia, con sus guitarras de titanio y su electrónica gruesa, transmitiendo ahora más recogimiento anímico que ganas de invadir el país vecino. Si ya ni siquiera tipos como Rammstein se sienten amos de su destino, ¿qué nos queda? Pero Zeit no es un disco anti-Rammstein, sino que proyecta su identidad de forma más serena y matizada, acaso consciente de que el paseo militar que practicaban en discos anteriores no podía durar eternamente. Se abre con un poco de arte gótico atormentado (Armee der tristen, buscando motivación ante las "flores marchitas" y "la fiesta de los desesperanzados") y se cierra con un anuncio de despedida, Adieu, de interpretación libre (¿un cercano fundido del grupo?), en el que clama por "una última canción, un último beso", asumiendo que "ningún milagro sucederá".

Mientras su álbum anterior, homónimo, les tomó diez años de elaboración, para el nuevo han bastado apenas tres. Aquel era un disco de reafirmación sónica y anímica, y este tiende al receso aun sin abandonar su vocación más invasiva. Es cierto que el tema Zeit practica un apesadumbrado baladismo (extremado en la remezcla de cámara del islandés Ólafur Arnalds, publicada en el single), que Schwarz da alas a líricos arpegios de piano y que Meinen träten presenta una dolida marcha a cuenta de una historia truculenta (la madre que maltrata a su hijo). Pero no faltan las estratégicas invectivas brutales en el trayecto aplastante con texto ácido de Zick Zack (que ridiculiza la cirugía estética, de nuevo apelando al paso del tiempo: "corta eso, tic, tac, te estás haciendo viejo"), en el desbocado Angst y en ese extravagante canto de feria llamado Dicke titten.

Rammstein desliza signos de debilidad sin romper su ley, dando salida a sus pulsiones íntimas desde su imaginario literario de excesos grotescos y su gusto por el aplastamiento castrense. Y no renuncia a su fascinación por la épica industrial, como expresa esa portada en la que los miembros del grupo bajan por la escalera del Trudelturm, monumento de 1936 a la investigación aeronáutica sito en Berlín. Una imagen cuyo autor no es otro que Bryan Adams, rockero (light) también reconocido como fotógrafo. - Jordi Bianciotto

'Zeit' Rammstein Universal ★★★★

BIENVENIDO MILOS

El título importa. Milos es el hijo del pianista Marco Mezquida, que le da la bienvenida al mundo en un disco luminoso y muy melódico. Y Letter To Milos también es la sublimación de lo que Mezquida, el percusionista Aleix Tobias y el violoncelista Martín Meléndez hacen juntos desde 2017: tomar de aquí y de allá -folclore latinoamericano, palos ibéricos, romanticismo-, juntarlo todo en un dialecto propio, destilarlo en canciones que conquistan a la primera y, encima, hacer que parezca fácil. - Roger Roca

'Letter To Milos' Marco Mezquida Autoeditado ★★★★



REDEFINIR GRACIAS AL SOUL

Atendiendo a una antigua devoción heredada de su padre, Reed escoge una docena de piezas del repertorio de Merle Haggard, leyenda del country forajido, y las reboza en aceite de soul de Memphis. La honda gravedad de las canciones originales se transforma en un suculento festín de vientos frenéticos, órganos lujuriosos y catárticas interpretaciones vocales (Mama Tried, I’m Gonna Break Every Heart I Can) que dinamita los prejuicios y desdibuja las fronteras entre géneros y razas. - Rafael Tapounet

'Down Every Road' Eli Paperboy Reed Yep Roc ★★★★



GERMÁN SALTO: SU TERCER DISCO

Secreto a voces del pop más refinado, este audaz madrileño, piloto aéreo de profesión, eleva la apuesta con este tercer álbum (tras los dos que lanzó a nombre de Salto), cambiando el inglés por el castellano y realzando sus canciones serpenteantes con cuerdas esbeltas. Obra de formas peliculeras, en la que perderte a gusto, como las de Pigmy o The High Llamas, con orfebrería extemporánea, valses encantados y guitarreo de etiqueta, elaborada con cómplices como Santi Campos y miembros de Morgan. - Jordi Bianciotto

'Germán Salto' Germán Salto Gran Salto Adelante ★★★★

DEBUT DE JUICY BAE

La sevillana Juicy Bae publica un primer álbum más que notable construido a partir de una indefinición de estilos. Son 13 canciones que se pueden explicar por su cuna flamenca, pero también por el R&B, el trap... El resultado, excelente, que se obtiene de la fórmula flamenco + música negra desarrollada por una joven en 2022. Todo envuelto por el poderío que destila la de la sevillana, una de las figuras que vienen con fuerza. - Ignasi Fortuny

'PTSD' Juicy BAE Autoeditado ★★★★

DE LA ÓPERA A LA GUITARRA

Juan Carlos Romero es uno de los mayores exponentes de la guitarra flamenca de su generación. Después de una prolífica trayectoria, en la madurez de su carrera decide abordar arias de ópera y piezas clásicas de la mano de la Orquesta Sinfónica Ibérica y colaboradoras de renombre como Rocío Márquez, Eva Yerbabuena o Pasión Vega. El resultado es impecable: las lleva a su terreno y, sin excesos, muestra su excelente capacidad técnica y de emocionar.

'Arias impuras' Juan Carlos Romero Nuba Records ★★★★

