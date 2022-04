Qué hacer en Madrid esta semana: 'Animal negro tristeza', 'Los farsantes', '550 años de la imprenta en España', 'Punto y Raya'...

Javier Cámara en la obra de teatro ’Los farsantes’. / ARCHIVO

Madrid en Danza

Qué mejor fecha que el Día Internacional de la Danza para dar el pistoletazo de salida a un festival dedicado a esta disciplina artística. Madrid en Danza celebra su edición número 37 y lo hace extendiendo su programación a 17 municipios de la Comunidad. Entre las propuestas de este año, tienen especial peso la danza contemporánea y los espectáculos más recientes de compañías internacionales como Akram Khan, Pilobolus, Kidd Pivot, Winter Guets o Faso Danse Théâtre. La inauguración del festival tendrá lugar en los municipios de Parla y Alcorcón con el hip hop de Dani Pannullo Dancetheatre y el baile flamenco de Estévez / Paños y Compañía respectivamente.

Más información Cuándo: Del 29 de abril al 14 de junio Dónde: Diferentes espacios Precio: Varía en función del espectáculo Link: https://www.madrid.org/madridendanza/2022/index.html

'Los farsantes'

Ana y Diego se dedican al mundo del cine y el teatro. Ella es una actriz que no pasa por el mejor momento de su carrera. Él, un director de cine comercial de gran éxito. Eusebio es el padre de Ana y la figura que conecta a ambos personajes. La historia de Ana se nos cuenta como una película, la de Diego como una obra de teatro y, entre ambas, asoman resquicios novelescos y de autoficción. Esta obra, dirigida por Pablo Remón e interpretada por Bárbara Lennie, Javier Cámara, Francesco Carril y Nuria Mencía, nos habla, en tono tragicómico, sobre las luces y las sombras de quienes se dedican a las artes escénicas.

Más información Cuándo: Del 29 de abril al 12 de junio Dónde: Teatro Valle-Inclán (Plazuela de Ana Diosdado, s/n) Precio: De 10 a 25 euros Link: https://dramatico.mcu.es/evento/los-farsantes/

'Incunabula: 550 años de la imprenta en España'

Hace más de cinco siglos que el invento de Gutenberg llegó a España y la Biblioteca Nacional conmemora este hito con una exposición llena de joyas en forma de libros. Entre ellas se encuentra el Sinodal de Aguilafuente, el primer libro impreso en nuestro país y en español, del que solo se conserva un ejemplar en todo el mundo, o el Lux bella seu Artis cantus, el primer libro con música, que data de finales del siglo XV. También podemos contemplar uno de los primeros incunables de la Biblioteca, el Catholicon de Johannes Balbus, el primer libro español con grabados, conocido como Fasciculum temporum, o el mapamundi de la Cosmographia de Pomponio Mela. Junto a ellos, veremos materiales tipográficos y la réplica de una imprenta del siglo XVII. Una oportunidad única para acercarnos a estos tesoros de papel.

Más información Cuándo: Del 21 de abril al 23 de julio Dónde: Biblioteca Nacional de España (Paseo de Recoletos, 20-22) Precio: Gratuito Link: http://www.bne.es/es/Actividades/Exposiciones/Exposiciones/Exposiciones2022/incunabula.html

'Retrato underground'

Patti Smith, David Wojnarowicz, Sophie Calle o Vivian Maier son algunos de los nombres que se deslizan entre las páginas de Retrato underground, el último libro de la autora estadounidense Lucy Sante , en el que se recopilan artículos sobre todo tipo de temas publicados entre 1993 y 2020. Amante de rebuscar entre las historias de los bajos fondos, en Retrato underground encontramos fugitivos, artistas, rockeros, espiritistas, cowboys y otros tantos personajes que pueblan las calles de Nueva York. Huyendo de las luces y de la ostentación del mainstream, Sante se centra en todas esas historias enterradas bajo la superficie y las saca a la luz a través de su brillante escritura. La autora conversará esta tarde en el Espacio Fundación Telefónica junto al también escritor Servando Rocha, que ha hecho lo propio con los bajos fondos de nuestro país.

Más información Cuándo: 29 de abril a las 19:00 Dónde: Espacio Fundación Telefónica (c/ Fuencarral, 3) Precio: Gratuito con reserva previa Link: https://espacio.fundaciontelefonica.com/evento/retrato-underground-encuentro-con-lucy-sante/

'Animal negro tristeza'

Nunca sabemos cómo vamos a reaccionar en una situación límite. De esta premisa parte la nueva producción del Teatro Español y Sala Beckett, un montaje dirigido por Julio Manrique de la obra de Anja Hilling, autora fundamental de la nueva dramaturgia alemana. Animal negro tristeza es la historia de cuatro hombres, dos mujeres y un bebé que se van de excursión al bosque con la idea de pasar una horas de relax, pero donde se verán sorprendidos por un incendio voraz e incontrolable. ¿Qué hará cada uno de los personajes ante la catástrofe? Una obra que nos habla de la vulnerabilidad humana frente a la naturaleza, del miedo, la soledad y de aquello que nos obliga a transformarnos, y lo hace mezclando tonos, lenguajes y géneros de forma magistral.

Más información Cuándo: Del 26 de abril al 20 de mayo Dónde: Naves del Español (Paseo de la Chopera, 14) Precio: 20 euros Link: https://www.teatroespanol.es/animal-negro-tristeza

Love With Obstacles

Alexandra Kollontai es una de las figuras más destacadas del feminismo y el marxismo. Fue la única mujer que formó parte del primer gobierno de Lenin y la primera mujer embajadora de la historia. Desde su puesto de poder, trabajó por lograr derechos para las mujeres y luchó por la igualdad, la liberación sexual y un nuevo marco de relaciones entre hombres y mujeres. También escribió sobre el amor, que ella entendía no como una cuestión privada, sino como un "principio fundamental desde el que se puede pensar y analizar la colectividad". La artista Dora García recogió varios textos de esta figura clave de la revolución rusa en el libro Amor y revolución (Kollontai) , donde diferentes voces reflexionan en torno a experiencias artísticas que han desafiado las lógicas del amor y el saber. Esta biografía audiovisual que podemos ver el sábado en Cineteca también la firma Dora García, que reconstruye la vida de Kollontai a partir de su rastro en los archivos.

Más información Cuándo: 30 de abril a las 19:00 Dónde: Cineteca Madrid (Plaza de Legazpi, 8) Precio: 3,50 euros Link: https://www.cinetecamadrid.com/programacion/love-obstacles

Punto y Raya Junior

El festival Punto y Raya está dedicado al arte abstracto en movimiento y tiene un hermano menor que ofrece programación para los más pequeños de la casa. Este sábado, se podrán ver las obras premiadas por la audiencia en la edición Punto y Raya Junior 2021, obras que fueron creadas respondiendo a un gran desafío, el de darle forma a una película con solo tres ingredientes: forma, color y sonido en su estado más puro, es decir, sin ningún tipo de representación. Niños y jóvenes menores de 13 años de diferentes países asumieron el reto y utilizaron técnicas como el collage, el dibujo a mano, el stop-motion o la animación sin cámara para producir las piezas que podremos ver durante esta sesión. Cine hecho solo con puntos, líneas, colores en movimiento y mucha, mucha creatividad.

Más información Cuándo: 30 de abril a las 17:00 Dónde: La Casa Encendida (Ronda de Valencia, 2) Precio: Gratuito Link: https://www.lacasaencendida.es/audiovisuales/punto-raya-junior-13520

'Pensamientos de una bailarina que entendió el ritmo al mirar un cadáver'

La performance que este fin de semana se representa en Réplika Teatro se estrenó el año pasado en el marco del Festival Domingo de La Casa Encendida. Ahora se nos presenta una nueva oportunidad de ver en directo la danza y la escritura de Elena Córdoba, acompañada de la violinista y performer Luz Prado. En esta pieza, a su vez, se revisitaba otra obra de la artista, Soy una obstinada célula del corazón y no dejaré de contraerme hasta que me muera, que tomaba como punto de partida lo que les ocurría a las células del corazón cuando éste dejaba de latir. En Pensamientos de una bailarina que entendió el ritmo al mirar un cadáver, Córdoba regresa a un texto con el que, años después de haber sido creado, la artista no ha dejado de identificarse, pero que, en los tiempos que estamos atravesando, adquiere un significado nuevo con cada representación.

Más información Cuándo: 30 de abril y 1 de mayo Dónde: Réplika Teatro (c/ Explanada, 14) Precio: De 10 a 15 euros Link: https://replikateatro.com/evento/pensamientos-de-una-bailarina-elena-cordoba/

