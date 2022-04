Crítica de discos: Bonnie Raitt, INSPIRA, Yoly Saa, Brad Mehldau, P.A.W.N. Gang y Biznaga

La trovadora californiana regresa, tras un lapso de seis años, con un edificante álbum de rock con raíces marcado por la pérdida de personas queridas, en el que canta a la vida "por aquellos que ya no pueden hacerlo"

También reseñados los nuevos elepés de Yoly Saa, INSPIRA, Brad Mehldau, P.A.W.N. Gang y Biznaga

Un corazón trasplantado

Alcanzó la fama global con 40 años, tras aquel Nick Of Time (1989), y es la única mujer incluida en el ranking de los 100 mejores guitarristas de todos los tiempos que Rolling Stone acuñó hace una década (también se coló en la de los mejores cantantes). Hay abundantes trazos de excepción en la figura de Bonnie Raitt, trovadora roots con carácter y sentimiento, tan reconocida por las canciones propias como por la impronta que ha dejado en temas ajenos, de autores como Jackson Browne, Randy Newman o el malogrado John Prine.

Ahí sigue, sin practicar golpes de volante, moldeando cancioneros sobrios y vibrantes que crecen con ella y brindan sustanciosos encuadres adultos que van a contracorriente en el paisaje pop. Lo suyo está en otra categoría: Just Like That…, disco que llega tras un lapso de seis años, desprende un canto a la vida y al amor espoleado por la ausencia de personas queridas, y se crece a partir de relatos sufridos, ricos en heridas y episodios de debilidad.

Ahí está la historia del tema titular, tejido con guitarra acústica y un cálido manto de órgano, en la que una madre torturada por la muerte de su hijo encuentra consuelo al descubrir que su corazón trasplantado salvó la vida del desconocido que la ha ido a visitar. O el cierre del álbum, Down The Hall, con la peripecia del preso que, en el crepúsculo de sus días, trata de dar sentido a su vida ofreciéndose como voluntario para trabajar en el hospicio del centro penitenciario. Un hecho real que Raitt leyó en la prensa y que propicia un canto sereno y tierno, acompañado de una pulcra guitarra con técnica fingerpicking.

Piezas que apuntan al consuelo y a la redención, ambas de su autoría, como Waitin' For You To Blow, donde flota el fantasma del alcoholismo (con el que ella intimó en otros tiempos) sobre una humeante base funky. Y como otra que captura el estado anímico del álbum: Living For The Ones, con guitarras airadas, donde clama por seguir viviendo "por aquellos que ya no pueden hacerlo". Himno de supervivencia de quien perdió años atrás a su hermano, Steve, de cáncer cerebral, y que ha ido encajando bajas dolorosas, como la de Toots Hibbert (Toots & The Maytals), de quien hace suyo, con su vaga inflexión jamaicana, el clásico Love So Strong.

A todo este temario, y a otras piezas ajenas como Made Up Mind (del grupo canadiense The Bros. Landreth) o When We Say Goodnight (Jonah Smith), dispensa Bonnie Raitt una interpretación vocal tocada pese a todo por un halo juvenil, al frente de un grupo en el que figuran sus largos cómplices James Hutch Hutchinson y el ex beach boy Ricky Fataar. Obra seria sin ser pretenciosa, conmovedora, despierta y comprensiva con la vulnerabilidad, con la que Raitt honora los materiales nobles de la música americana. - Jordi Bianciotto.

'Just Like That…' Bonnie Raitt Redwing Records ★★★★



VUELTA A LA VIDA

Tras una hibernación de siete años (y con el acústico Com a casa, de Jordi Lanuza, a medio camino), el grupo barcelonés resurge con su sonido de seda y mercurio, partiendo de la evocación melancólica de Al Bar Vinil hasta avistar la fiesta ritual de (Espiral Ascendent). Ahí están, bien temperadas por Pau Vallvé, esas presencias a la vez íntimas y abiertas a grandes horizontes, con tensas calmas flotantes (El desig original) y mucho apetito vital. Edificante regreso. - Jordi Bianciotto.

'Acaba i conmença' INSPIRA Bankrobber ★★★★

SENCILLEZ Y MUCHO SENTIMIENTO

Las once canciones que forman el album debut de Yoly Saa exhalan pureza por los cuatro costados. No hay artificios ni adornos, sino verdad. La de esta joven gallega que, tras abandonar su carrera como jugadora de fútbol sala, aterrizó en Madrid con un puñado de historias. Le canta al amor y a la nostalgia, pero sobre todo a la vida. La misma que ella intenta templar a golpe de melodías sencillas (La calma, La luz, Salvavidas) y mucho sentimiento. - Pedro del Corral.

'A golpes de fe' Yoly Saa Warner ★★★★

JAZZ ESPESO Y HONESTO

Para Mehldau, lo primero fue el rock progresivo. Esa rítmica compleja, que domina como nadie y que es una de sus señas como pianista, fue su puerta de entrada al mundo del jazz. En Jacob’s Ladder, un disco de sonido eléctrico y oscuro en el que se interroga sobre dios, Mehldau se reencuentra con la música que le voló la cabeza cuando era chaval: homenajes a héroes de adolescencia como Rush y Yes y música original inspirada en el lenguaje del prog rock. ¿Suena espeso? Lo es. Mucho. ¿Honesto? También. - Roger Roca.

'Jacob’s Ladder' Brad Mehldau Nonesuch ★★★

TRAP POLÍTICAMENTE INCORRECTO

La banda pionera del trap en catalán celebra sus 10 años de vida con un nuevo álbum. Un disco en el que se nota que han pasado los años: hablan desde una óptica más adulta. Un trabajo de 10 canciones en el que revisan su carrera y juventud pero sin perder parte de la frescura y espontaneidad que les caracteriza -y siempre políticamente incorrectos-. Después de un tiempo en un perfil bajo, RESPAWN debe ser, dicen, su renacer. - Ignasi Fortuny.

'RESPAWN' P.A.W.N. Gang Delirics ★★★

PUNK 'MILLENNIAL'

Biznaga es un grupo muy enfadado que hace discos muy buenos. En su cuarto elepé, necesitan poco más de media hora para hacer añicos a martillazos los espejismos de falso bienestar creados por la generación millennial a la que les ha tocado pertenecer, en 10 canciones de amor contra todo que trascienden su filiación punk gracias a una inequívoca vocación melódica y a la sofisticación de algunos arreglos. Como si Eskorbuto hubieran contratado de guitarrista a Robert Smith de los Cure. - Rafael Tapounet.

'Bremen no existe' Biznaga Montgrí ★★★★

