La nueva serie de Movistar + 'The Newsreader', contada por su protagonista Anna Torv

La actriz revelada con 'Fringe (Al límite)' y confirmada con 'Mindhunter' ha recibido un premio de la Academia Australiana del Cine y la Televisión por su papel de presentadora de informativos de los 80 en 'The Newsreader', que llega a Movistar + y Filmin tras su estreno en COSMO

Anna Torv en ’The Newsreader’. / ARCHIVO

La vimos primero en la tele australiana (Vidas secretas) o británica (Mistresses), pero Anna Torv cobró verdadera fama con su salto a Estados Unidos y, sobre todo, su papel de la agente del FBI Olivia Dunham en Fringe (Al límite), producción de J. J. Abrams que desde principios de año puede verse en su integridad en Disney+. Después, David Fincher confió en ella para el papel de la profesora de psicología Wendy Carr en otra serie de culto: Mindhunter. Desde mañana, jueves, en COSMO (y desde el 12 de abril en Filmin), podemos ver a Torv como presentadora de informativos de los ochenta en The Newsreader, serie con cinco premios de la Academia Australiana del Cine y la Televisión, incluyendo los de mejor drama y mejor actriz.

P. Cuando trabajó en Mindhunter, tenía una referencia clara para su personaje: la Dra. Ann Wolbert Burgess [que trabajó con los agentes del FBI John E. Douglas y Robert K. Ressler y cofirmó con ellos un estudio sobre el homicidio sexual en 1988]. ¿Hubo alguna figura de la vida real que le sirviera de guía para componer a la presentadora Helen Norville de The Newsreader?

R. Jana Wendt fue un verdadero icono en Australia en aquellos años. Era imposible pensar en esta época y en esta redacción de noticias sin pensar de algún modo en ella. Eché un vistazo a algunas cosas suyas, sobre todo de sus inicios. Ya antes de tener su propio programa, demostró ser una auténtica fuerza de la naturaleza. Era bella y joven, pero dura. Como corresponsal podía ir donde hiciera falta y hacer las preguntas necesarias.

P. ¿Estudió a fondo las técnicas de presentación de noticias?

R. Trabajé con una mujer que había sido periodista y presentadora en esa época. Me ayudó mucho con el teleprónter y cosas así. Era interesante hablar con ella, porque te podía explicar cómo actuaba la gente en una redacción por aquella época. Y no voy a dar nombres [ríe], pero nadie la respetaba en absoluto. Todo el mundo la odiaba. En parte porque había logrado llegar a dar las noticias, el trabajo soñado por muchos.

P. Al parecer, el teleprónter no se le resistió demasiado. ¿Y si en realidad hubiera nacido para esto?

R. Es cierto, no me costó nada cogerle el truco. No sabía que los presentadores leen con ese ritmo medio lento porque siempre están esperando a que aparezca la siguiente palabra. Quería que fuese lo más realista posible, así que pedí no conocer el texto de las noticias y leerlas por primera vez en el teleprónter mientras rodábamos. ¡Fue muy liberador, además, no tener que aprenderme todas esas parrafadas! Esa parte se convirtió en un juego.

P. Helen es realmente distinta a Wendy Carr, su personaje en Mindhunter. Wendy era recta; Helen es más bien voluble y volátil. ¿Escoge un papel en reacción al inmediatamente anterior?

R. Es posible, pero no siempre soy consciente. Wendy fue un reto por todo lo que reprimía y por su calma y concisión. Helen es un personaje más abiertamente emocional. También se expresa mucho de forma física, algo que seguramente me atrajo como respuesta al hieratismo de Wendy. Creo que la comedia física de The Newsreader no ha sido lo suficiente valorada y que todos los actores de la serie han hecho un gran trabajo en ese sentido. También [la directora] Emma Freeman quiso explotar la naturaleza explosiva de la redacción, donde pasan mil cosas al mismo tiempo. Cada mañana diseñaba enormes planos secuencia con nuestro operador de steadycam, que no sé cómo logró sobrevivir a todo aquello.

P. La secuencia inaugural parece un homenaje directo a cierta carrera con cinta de vídeo de Joan Cusack en Al filo de la noticia. ¿Fue ese clásico de Albert L. Brooks una referencia para la serie?

R. Es un homenaje, así es. Desde el principio, Emma se planteó hacer no una serie de época, sino una serie que tuviera el estilo y el tacto de películas como esa. Creo que lo consiguió. La ves y parece realmente algo creado en los ochenta. Es también cuestión de tono, de mantener una cierta ambigüedad… No queríamos juzgar lo que pasaba entonces con el punto de vista actual. Es responsabilidad del espectador formarse su propia opinión.

P. Cada día en esa redacción, cada emisión, es como una olla a presión. ¿Ha vivido ese clima en algún rodaje en tele o cine?

R. ¡Sí, en todos! Cada primer día significa nervios. Mindhunter, en particular, me resultó difícil. Wendy Carr era tan recta e imposible de desentrañar que incluso años después de estar en su pellejo nunca llegué a sentirme del todo cómoda. Cada vez que he visto algo de la serie después, he vuelto a tener escalofríos. Fue difícil vivir dentro de ese personaje.

P. ¿Y cómo recuerda su paso por Fringe (Al límite), serie que, tras unos inicios complicados, acabó convertida en producción de verdadero culto?

R. Viendo muchas series que salen ahora, me doy cuenta de que hemos dejado una huella. No es que Fringe (Al límite) no viniera de unas referencias claras, pero creo que hemos generado nuestra propia influencia en el mundo de la ciencia ficción. O más allá de ella: se me acerca mucha gente de lo más variada a preguntarme si salía en la serie y decirme que les encantaba.

P. Ahora mismo está en Australia, ¿es su base de operaciones de nuevo?

R. Volví aquí durante el estallido del covid-19 porque quería estar cerca de mi familia. Nadie sabía lo que iba a pasar. Dicho esto, no tengo problema en trabajar en otros sitios; acabo de volver de hacer una serie en Alberta (Canadá). La industria ya no funciona como antes. Ahora es más global. Hacer las pruebas es lo más fácil del mundo; antes tenías que grabar una cinta de VHS, transferirla a [el sistema de codificación] NTSC y enviarla por correo postal. Ahora puedes subir algo a la nube y, si sale bien, vuelas y haces tu trabajo.

P. ¿Esa serie que dice haber rodado en Alberta… es The Last Of Us?

R. Esa misma [sonríe con malicia]. Tampoco puedo contar mucho; es demasiado pronto. Aunque todo el mundo conoce bien el juego y mi personaje [Tess, contrabandista que ayuda a Joel y Ellie en sus primeras horas de viaje], así que tampoco hay tanto misterio.

