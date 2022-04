Nacionalismos musicales

Juan Diego Florez y Vicenzo Scalera en una actuación en el Palau de la Música Catalana. / ARCHIVO

Cosme Marina



De manera recurrente, y no sólo en España, surgen constantes protestas sobre la contratación de artistas de otros países europeos frente a los nacionales. Es una cuestión delicada y, de hecho, entra en confrontación con la legislación de la Unión Europa cuando de lo que se trata es de poner restricciones a la contratación de ciudadanos de otras nacionalidades que forman parte de la Unión. Las leyes comunitarias son muy claras y estrictas en lo que a la igualdad de trato laboral se refiere y a la libre circulación dentro de sus fronteras. Todo ciudadano de la UE tiene "derecho a trabajar en otro país de la UE como si fuera ciudadano del mismo" y –se enfatiza– en las mismas condiciones y sin tener que solicitar permiso de trabajo.

Pudiera pensarse que esto entraría en conflicto con la protección de nuestros artistas. Todo lo contrario. Es lógico que los músicos de cada territorio tengan una red de apoyo estable en el mismo, con propuestas adecuadas a su talento y proyección. Además, es muy importante que las estructuras de programación permitan que se puedan establecer vínculos con organizaciones de otros países, fomentando el intercambio que tanto favorece a la propia música, que poco o nada entiende de separaciones o compartimentos estancos. Si uno analiza los repartos de los teatros españoles se puede observar que, por regla general, se apuesta por el talento local. Salvo alguna excepción y muy notoria, que de todo tiene que haber y que, curiosamente, tiene altas dependencias de instituciones nacionales.

Quizá lo que en nuestro país falte es mayor implicación pública en el paso del periodo formativo al profesional, ese territorio en el que el artista, aunque haya finalizado la enseñanza reglada, aún necesita una adaptación plena para poder evolucionar de manera adecuada, e incluso completarla con clases magistrales que refuercen sus capacidades. Ahí es donde el sistema español aún es débil y precisa evolucionar con iniciativas como óperas estudio y otras actividades que apenas han tenido desarrollo. Pensemos también específicamente en la zarzuela y cuánto hace falta una formación especializada para los actores, pero también para cantantes e incluso repertoristas.

Luego ya, en la profesionalización, la elección ha de venir determinada por el talento y la adecuación de cada artista a su compromiso concreto en una representación determinada. Y ahí es donde son menos justificables las discriminaciones en un mercado único en el que todos tienen el derecho de competir en igualdad de condiciones. Pretender que grupos y artistas franceses, alemanes o italianos no trabajen en España es ridículo porque esa aspiración incumple nuestra legislación. Del mismo modo que no se puede permitir que los españoles no estén presentes con normalidad en las programaciones del resto de países europeos. Otra cosa es ya la envergadura de los proyectos, y ahí es donde también las instituciones estatales tienen una responsabilidad añadida en la financiación de formatos adecuados a cada uno de los proyectos y, siempre lo repito, en el apoyo al movimiento internacional, porque nuestros artistas se convierten en agentes de exportación cultural de primer rango.

La mayoría de las formaciones europeas que realizan giras internacionales cuentan con ayudas públicas que están planificadas con tiempo suficiente y son estables, lo cual permite a los grupos planificar su calendario con el tiempo necesario. Las españolas son escasas y, además, no cuentan con la anticipación necesaria para conseguir objetivos adecuados. El talento español es importante y homologable al de otros países de nuestro entorno. La protección de este ya es otro cantar.

