El festival 'Doc Doc' lleva a la pantalla grande el proceso creativo de los escritores

Desde este jueves y hasta el próximo domingo, el 'Festival Doc Doc de Literatura y Cine Documental' exhibe en la Cineteca del Centro Cultural Matadero documentales sobre autores como Kurt Vonnegut, Mark Twain, Leonard Cohen, Anthony Bourdain y Raphäelle Pérez

Kurt Vonnegut, el escritor estadounidense que mezclaba ciencia ficción con sátira y comedia negra, fue un firme defensor de los derechos civiles y de la ética individual y colectiva. Antes de dedicarse a la literatura, este hombre de ojos cansados y bigote escuálido, fue uno de los prisioneros de guerra que sobrevivió al bombardeo de Dresde (Alemania) en 1945 y, años después, formó parte del equipo de relaciones públicas de la General Electric. Su obra, llena de humor, cinismo e ironía, empezó a tener éxito entre los jóvenes durante los años setenta del siglo pasado, cuando Bob Weide era un cineasta en ciernes.

Por eso el director, que más tarde sería nominado al Oscar por su documental sobre el cómico Lenny Bruce, se propuso seguir de cerca al autor de títulos como Matadero cinco o El desayuno de los campeones. Su amistad y complicidad fueron registradas por las cámaras durante décadas y podrá verse en la inauguración del Festival Doc Doc de Literatura y Cine Documental que, desde este jueves y hasta el próximo domingo, ofrece en la Cineteca del Centro Cultural Matadero de Madrid una selección de películas enfocadas en grandes nombres de las letras internacionales. Kurt Vonnegut: Unstuck in Time es la primera de ellas.

Hace casi tres años, el periodista y escritor Antonio Lucas y Gerardo Marín, encargado de la relación de los medios con los autores de Alfaguara, echaron en falta un evento cinematográfico dedicado en exclusiva a desentrañar las vidas, las obras y el proceso creativo de los escritores. Se lo contaron al crítico cinematográfico Luis Martínez, asiduo a los grandes certámenes internacionales del Séptimo Arte, quien poco a poco fue haciendo una lista de este tipo de películas para compartirla con ellos. Así surgió el primer Doc Doc, que se llevó a cabo en Málaga durante las "treguas pandémicas" de 2020 y 2021. "Al área de cultura del Ayuntamiento de Madrid le pareció interesante y quiso traer el festival a la ciudad. No es que el de Málaga se haya acabado. Al contrario: continúa, este año en octubre, y ya hay más ciudades que quieren su propio Doc Doc", cuenta Antonio Lucas, que dirige el certamen junto a Gerardo Marín.

Además de la vida de Vonnegut, el festival presentará miradas particulares sobre las trayectorias de Mark Twain, Leonard Cohen, Anthony Bourdain, Raphäelle Pérez y la "destilación" del Ulises de James Joyce. Al final de cada proyección habrá una mesa redonda en las que participarán creadores como Arturo Pérez-Reverte, Antonio Soler, Juan Manuel de Prada, Ángeles Caso, Ray Loriga o la cantante Soleá Morente, la editora Pilar Reyes y el cocinero Andoni Luis Aduriz. "El origen de esta cita nace de la necesidad de encontrar películas donde los narradores, filósofos, dramaturgos y poetas fuesen el centro de interés. Protagonistas no de sus textos, sino de las películas de otros. Y que a través de esas piezas descubriésemos, como espectadores, más de ellos, de su complejidad, de sus ideas, de sus entusiasmos y desengaños", explican los organizadores del festival.

Si bien es cierto que el cine capta la atención y la emoción del espectador a través de imágenes y el libro utiliza la palabra para crear estampas en la mente del lector y despertar su sensibilidad, ambos están unidos por la fascinación de contar historias. Quizá por eso el cine lleva buena parte de su historia ocupándose de adaptar a la pantalla varias obras literarias y muchos autores han participado en la creación de películas, como Francis Scott Fitzgerald, William Fuulkner o Raymond Chandler.

En España, de la unión de cine y literatura sabe el malagueño Antonio Soler, narrador y autor de guiones de televisión y de la adaptación de una de sus novelas al cine, El camino de los ingleses, dirigida por Antonio Banderas en 2006. "Ser el autor de la novela y del guion me sirvió para darme cuenta de que las adaptaciones tienen que ser libres porque sólo así son fieles al libro. Puede parecer una contradicción esto que digo, pero hay que tomar en cuenta que sería larguísimo adaptar palmo a palmo una novela. Es necesario suprimir cosas e inventar otras porque se trata de otro lenguaje y, además, un novelista trabaja en soledad y un guionista ha de insertarse dentro de un equipo", cuenta el escritor que en el Festival Doc Doc de Literatura y Cine Documental charlará con Juan Manuel de Prada al término de Ulysses, película experimental del irlandés Alan Gilsenan, estructurada en torno a los 18 episodios del libro de Joyce.

"Casi todos los documentales que se exhibirán son sobre autores del mundo anglosajón, pero no es que cada año queramos ocuparnos de un ámbito específico. Vemos lo que hay y hacemos una selección. Este año vimos 18 documentales y nos quedamos con seis. En lo que sí tenemos cuidado es en tener, por lo menos, uno que sea estreno absoluto en España y, por fortuna, el de este Doc Doc es el de Vonnegut", subraya Antonio Lucas.

Después de la proyección del documental dirigido por Bob Weide, la escritora Ángeles Caso conversará con el poeta Carlos Zanón. Caso descubrió los libros de Kurt Vonnegut cuando tenía 20 años y, cada tanto, los ha ido releyendo. "No es un escritor cómodo, hace que el lector se cuestione muchas cosas, pero yo comparto su mirada desencantada, tal vez por la edad o porque ahora tenemos una guerra aquí al lado, no lo sé. Él muestra una decepción por la condición humana y, sin embargo, tiene un gran sentido del humor. Eso nos salva de la desesperación. La película que veremos es importante porque nos dice cosas de Vonnegut como persona y no tanto como escritor", señala la mujer que hace un par de años produjo un documental, La calle del agua, sobre la fotógrafa y relojera Benjamina Miyar, quien formó parte de la resistencia antifranquista en los Picos de Europa. "Gracias a esa experiencia me he dado cuenta de que hay un público para los documentales", añade la autora de Contra el viento (Premio Planeta 2009). "Porque el documental es un género muy literario. Un libro y una película son soportes diferentes, pero con los dos podemos narrarnos a nosotros mismos."

