Emma Riverola entra en el exclusivo club de las autoras catalanas estrenadas en EEUU

2 Se lee en minutos Marta Cervera



La escritora barcelonesa Emma Riverola nunca soñó con estrenar en Nueva York. Tampoco pensaba aspirar al premio como Autor Revelación en los próximos Premios Max superados los 56 años. Pero '#PuertasAbiertas', su primera obra teatral, protagonizada por Cayetana Guillén Cuervo y Ayoub El Hilali, le está dando muchas alegrías, estas dos entre otras. La pieza, dirigida y producida por Abel Folk, subirá a escena en el teatro Repertorio Español neoyorquino del 6 al 8 de mayo. Es un pequeño teatro con mucha tradición entre el público hispano.

Poquísimas autoras catalanas han conseguido estrenar obra en Nueva York, y no será porque no haya y no sean de primer nivel. De hecho El Periódico de Catalunya, diario del mismo grupo, Prensa Ibérica, que este periódico, microscopio en mano, solo ha podido rastrear contados precedentes. Como el caso de Marta Buchaca, de quien Neil LaBute dirigió 'Summit', la versión inglesa de 'El cim', en el MaMa Theater, en el off Broadway. También se vio allí el 'Richard III' de Barbara Mestanza y Paula Ribó (antes de su exitosa reinvención como Rigoberta Bandini) con Jason Trucco, asimismo presentado en el festival Grec de 2019. Y Àngels Aymar estrenó 'Hearts Beating Like Drums' en el Wild Project Theatre y 'Solavaya' en el Prelude Festival y en el teatro Repertorio Español adonde irá la obra de Riverola.

Parece que hay más interés por los autores catalanes en Estados Unidos, donde se han estrenado obras de Àngel Guimerà, Sergi Belbel, Jordi Casanovas, Guillem Clua y Josep Maria Miró, entre otros.

Teatro conocido

Teatro Repertorio Español ofrece tanto clásicos como creación contemporánea. En 2021, por ejemplo, se montó 'La golondrina', de Guillem Clua. No es un teatro de gran capacidad, tiene 140 asientos, pero es muy conocido. Lleva en activo desde 1968 y está situado en el Midtown de Manhattan.

Nueva York vivió el atentado más mortífero del siglo XXI, el ataque contra las Torres Gemelas. El tema del terrorismo yihadista les toca de lleno. "Es increíble todo lo que está ocurriendo", señala Riverola, encantada con la repercusión de su obra, centrada en la experiencia de una mujer que, como otros parisinos, abrieron sus casas a personas afectadas y conmocionadas en la fatídica noche del 13 de noviembre de 2016, en la que hubo cinco atentados terroristas simultáneos en el Estadio de Francia, la sala de conciertos Bataclan y diversos restaurantes.

Terror y solidaridad

El terror yihadista acabó con la vida de 131 personas e hirió a otras 400 en París. La ciudad se quedó aislada y se declaró el estado de emergencia en el país. A través de redes sociales los vecinos ofrecieron su hogar desinteresadamente con el hashtag #puerta abierta, indicando su dirección, y acogieron a desconocidos que no podían regresar a sus hogares.

"La implicación de Cayetana y de todos los miembros del equipo ha sido enorme desde el principio de esta aventura", recuerda la autora y articulista de El Periódico de Catalunya. Contar con dos actores populares que han intervenido en series y películas también ha contribuido al interés por la obra en Nueva York.

"Haremos una versión de cámara, adaptando la escenografía de Paco Azorín porque llevar toda la estructura para montarla allí era complicado", explica Abel Folk, director y productor del montaje, que sigue de gira por España tras haber hecho temporada en el Teatro Español de Madrid y el Romea de Barcelona.

Noticias relacionadas