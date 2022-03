Cuando Will Smith pegó a un periodista: la anterior bofetada del actor

El actor estadounidense, Will Smith, tiene antecedentes de agresión diez años antes de que se produjera el tortazo a Chris Rock en la gala de los Oscar de este año

Will Smith abofetea al periodista ruso por el beso

El actor Will Smith golpeó a un periodista en la gira promocional de la película Men in black III en 2012. La agresión se produjo en Moscú durante un acto del estreno de la película en la alfombra roja del teatro moscovita. En las imágenes del incidente observa cómo un periodista ruso le asalta de forma violenta para plantarle un beso en la boca al actor. Will Smith reaccionó a esta intromisión propiciándole una bofetada en la cara, similar a la que recibió el cómico Chris Rock durante la edición número 94 de la gala de los Oscar.

"¡Vamos hombre!", " ¿Cuál es tu maldito problema", así reaccionó la estrella de Hollywood cuando se produjo el beso. El golpe fue una bofetada con el dorso de la mano mientras el actor separaba al reportero con los brazos. Acto seguido, Will Smith se alejaba de la escena y de las cámaras, mientras el periodista miraba atónito con una mueca de sonrisa ante la incredulidad de lo que acaba de pasar. "Lo siento, me besó en la boca", así se justificó ante los periodistas que le preguntaron después sobre el incidente.

La situación se fue amainando cuando Will Smith trató de quitarle hierro al asunto a modo de broma, aunque en las imágenes de la grabación aparece el actor con un gesto serio y cabreado. Lo que no se acostumbra a ver dentro de su risueño humor.

Vitalii Sediuk es el periodista del canal ucraniano 1+1 que recibió el golpe por parte del actor. Este reportero ruso es conocido en Ucrania por su intrusiva manera de ejercer su trabajo. Sediuk se caracteriza por ser una persona con un historial acosador, entre su lista de personalidades instigadas se encuentran grandes nombres como Adele, Madonna o Bradley Cooper, entre otras muchas. También besó el culo a Kim Kardashian y tiene una orden de alejamiento por parte de Brad Pitt.

Estados Unidos no es un país en el que se produzcan muestras de afecto similares a las de los países del este de Europa o los Mediterráneos. Los estadounidenses no acostumbran a recibir dos besos en forma de saludo, simplemente se dan la mano o si hay confianza se dan un abrazo. Sin embargo, en algunos estados europeos, especialmente en el este y la cuenca mediterránea, existe el constructo social de dar dos besos como forma de saludo, acto en el que el estadounidense no parecía estar familiarizado.

