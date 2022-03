'Cinco lobitos' cumple los pronósticos y arrasa en el Festival de Málaga

Susi Sánchez y Laia Costa, en ’Cinco lobitos’.

3 Se lee en minutos Víctor A. Gómez



Desde que 'Alcarràs', la película de Carla Simón, se apeara de la competición del Festival de Málaga por haber ganado el Oso de Oro de la Berlinale, la vitola de favorita de la Sección Oficial pasó directamente a 'Cinco lobitos', de Alauda Ruiz de Azúa, y también presentada con excelentes críticas en el festival alemán. Después de su proyección malagueña, todo el mundo lo tuvo claro: esta reflexión sobre la maternidad, los cuidados y la muerte a partir de una familia iba a ser la película del Festival. Finalmente, así lo ha sido: ha arrasado en el palmarés con nada más y nada menos que cinco biznagas, Mejor Película, Mejor Guión, Mejor Actriz (exaequo para Laia Costa y Susi Sánchez) y Premio del Público. Le ha faltado sólo un galardón para igualar el triunfal récord de Agustí Villaronga el año pasado con 'El vientre del mar'.

La otra cinta victoriosa en el palmarés ha sido la boliviana 'Utama', de Alejandro Aloyza Grisi, una reflexión contemplativa sobre el cambio climático y las formas de vida tradicionales a las que condena y que también cosechó la unanimidad de la crítica en Málaga: se mete en el zurrón los galardones a Mejor Película Latinoamericana, Mejor Dirección, Mejor Música y Prenio Especial del Jurado de la Crítica.

El argentino Leonardo Sbaraglia se hizo con el Premio al Mejor Actor Protagonista, como todos esperaban, por su brutal tour de force interpretativo de 'Almost in love (Ámame)', y el chileno Nicolás Poblete, que confesó a cámara descubierta el abuso sexual que sufrió siendo un niño a manos de un tío político, ha sido recompensado con el galardón al Mejor Actor de Reparto por 'Mensajes privados' (resaltada también en la categoría de Mejor Montaje'). La Mejor Actriz de Reparto, Débora Silva por la brasileña 'A mâe'.'Mi vacío y yo', la historia real de una chica trans a través del retrato de su búsqueda cotidiana, también se ha hecho un hueco en el palmarés malagueño, logrando el Premio Especial el Jurado. Y 'The Gigantes', una road movie de Beatriz Sanchís, se va de Málaga con la Mención Especial del Jurado y el Premio a la Mejor Fotografía.

En ZonaZine, la competición paralela dedicada al cine menos comercial y más alternativo, 'Lugares a los que nunca hemos ido', la cinta póstuma del director Roberto Pérez Toledo, y 'Mostro' se hicieron con los galardones a Mejor Película Española y Mejor Película Latinoamericana. 'Libélulas', de Luc Knowles, logró varios reconocimientos, entre ellos el Premio del Público y el de Interpretación Femenina (ex aecquo para sus dos protagonistas, Milena Smith y Olivia Baglivi).

En la categoría dedicada a la no ficción, 'El silencio del topo' y 'La visita y un jardín secreto' han sido destacadas por el jurado de Documental.

El Jurado de la Sección Oficial de Largometrajes a concurso de la 25 edición del Festival de Málaga, integrado por Cecilia Suárez, Javier Cercas, Manuel Martín Cuenca (Presidente), Marco Mühletaler y Marta Nieto, emite el siguiente fallo:

Palmarés completo BIZNAGA DE ORO A LA MEJOR PELÍCULA ESPAÑOLA, dotada con 10.000 euros Cinco lobitos, de Alauda Ruiz de Azúa BIZNAGA DE ORO A LA MEJOR PELÍCULA IBEROAMERICANA, dotada con 10.000 euros Utama, de Alejandro Loayza Grisi BIZNAGA DE PLATA PREMIO ESPECIAL DEL JURADO Mi vacío y yo, de Adrián Silvestre MENCIÓN ESPECIAL DEL JURADO a The Gigantes, Beatriz Sanchis BIZNAGA DE PLATA A LA MEJOR DIRECCIÓN Alejandro Loayza Grisi por Utama BIZNAGA DE PLATA ‘HOTEL AC MÁLAGA PALACIO’ A LA MEJOR INTERPRETACIÓN FEMENINA Ex aequo a Laia Costa y Susi Sánchez por Cinco lobitos BIZNAGA DE PLATA A LA MEJOR INTERPRETACIÓN MASCULINA Leonardo Sbaraglia por Almost in Love (Ámame) BIZNAGA DE PLATA A LA MEJOR INTERPRETACIÓN FEMENINA DE REPARTO Debora Maria da Silva por A mãe (La madre) BIZNAGA DE PLATA A LA MEJOR INTERPRETACIÓN MASCULINA DE REPARTO Nicolás Poblete por Mensajes privados BIZNAGA DE PLATA AL MEJOR GUIÓN Aladua Ruiz de Azúa por Cinco lobitos BIZNAGA DE PLATA A LA MEJOR MÚSICA Cergio Prudencio por Utama BIZNAGA DE PLATA A LA MEJOR FOTOGRAFÍA Nicolás Wong Díaz por The Gigantes BIZNAGA DE PLATA AL MEJOR MONTAJE Rodrigo Saquel por Mensajes privados

Noticias relacionadas