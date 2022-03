Qué hacer en Madrid esta semana: 'Máquina Mística', 'El ángel de fuego', Madrid Street Art, 'Supernormales'...

Teatro ’Supernormales’, hasta el 24 de abril en Teatro Valle-Inclán. / ARCHIVO

'Máquina mística'

Canal Connect es un ciclo creado por los Teatros del Canal para dar cabida a las corrientes escénicas más innovadoras que fusionan arte, ciencia y tecnología. Dentro de este ciclo se enmarca la exposición Máquina Mística, que gira en torno a las relaciones entre tecnología y espiritualidad, explorando los nuevos "rituales" surgidos a partir de los dispositivos tecnológicos con los que convivimos y en cómo estos modifican nuestro comportamiento. Comisariada por Charles Carcopino, en ella se exhiben 22 instalaciones y proyecciones audiovisuales de artistas y colectivos como Filipe Vilas-Boas, Véronique Béland, Cécile Babiole, Evi Keller, Petites Planètes, Daily tous les jours, Félix Luque Sánchez o Claire Williams, y algunas de ellas son interactivas. El público podrá, por ejemplo, asistir a la creación de una partitura para piano a partir de su estado emocional o contemplar cómo, con su presencia, el Hallelujah de Leonard Cohen se va transformando en una canción diferente.

Más información Cuándo: Del 24 de marzo al 17 de abril Dónde: Teatros del Canal (c/ Cea Bermúdez, 1) Precio: 5 euros Link: https://www.teatroscanal.com/espectaculo/maquina-mistica/

'El ángel de fuego'

Las secuelas de la violencia en la infancia son el eje sobre el que gira la impresionante nueva producción del Teatro Real en colaboración con la Ópera de Zúrich: El ángel de fuego. Basada en la obra homónima del escritor simbolista ruso Valeri Briúsov –que se publicó a principios del siglo XX –, la adaptación operística de Sergéi Prokófiev mantenía el fuerte componente esotérico de la novela, sin embargo, esta versión dirigida por Calixto Bieito apuesta por profundizar en el drama de su protagonista, Renata, a quien le arrebataron su infancia, dejándola herida de por vida. La dirección musical está a cargo del director valenciano Gustavo Gimeno y la escenografía, que recuerda a una casa de los horrores, ha sido diseñada por Rebecca Ringst; sobre ella se proyectan los inquietantes vídeos de Sarah Derendinger.

Más información Cuándo: Del 22 de marzo al 5 de abril Dónde: Teatro Real (Plaza de Isabel II, s/n) Precio: Desde 16 euros Link: https://www.teatroreal.es/es/espectaculo/angel-fuego

Madrid Street Art

El colectivo Madrid Street Art Project nació en 2012 con la intención de apoyar, difundir y promover el arte en el espacio público. A lo largo de una década han organizado multitud de safaris urbanos, talleres educativos, festivales como C.A.L.L.E. o Pinta Malasaña y otras muchas actividades con las que han logrado acercar el arte urbano a personas de todo tipo. Para celebrar estos diez años de trayectoria, el colectivo ha organizado una exposición en la galería Swinton de Lavapiés, donde se reunirán obras de artistas que han participado en algunos de sus proyectos. Hasta el próximo mes de abril podremos contemplar las obras e intervenciones en sala de Aïda Gómez, Alice Pasquini, Ampparito, BR1, Dos Jotas, Eltono, Gonzalo Borondo, Hyuro, Isaac Cordal, JM Yes, Por Favor, Rosh333 y Sue975.

Más información Cuándo: Del 25 de marzo al 23 de abril Dónde: Swinton Gallery (c/ Miguel Servet, 21) Precio: Gratuito Link: http://madridstreetartproject.com/%e2%86%92-encuentro-exposicion-10o-aniversario/

'Supernormales'

En torno a las personas con discapacidad siguen existiendo multitud de prejuicios y tabúes, pero quizá el que tiene que ver con su sexualidad sea uno de los que menos se visibilizan. La negación del propio deseo, el paternalismo o la infantilización son algunos de los retos a los que se enfrentan estas personas por el simple hecho de querer tener una vivencia de la sexualidad como la de los demás. De ello se derivan situaciones de violencia, que esta obra, escrita por Esther F. Carrodeguas y dirigida por Iñaki Rikarte, coloca sobre el escenario en un montaje incómodo pero muy necesario. En tono de comedia, Supernormales nos obliga a enfrentarnos al capacitismo de la sociedad en la que vivimos y a pensar en lo que hay detrás de nuestros propios prejuicios.

Más información Cuándo: Del 16 de marzo al 24 de abril Dónde: Teatro Valle-Inclán (Plazuela de Ana Diosdado, s/n) Precio: De 12,50 a 25 euros Link: https://dramatico.mcu.es/evento/supernormales/

Electrónica en Abril

Como cada primavera desde hace ya dieciocho ediciones (y tras dos años de parón), regresa a La Casa Encendida el festival Electrónica en Abril, que trae a la capital algunas de las propuestas más interesantes y vanguardistas del panorama actual. Esta edición está comisariada por el colectivo barcelonés Jokkoo , que se centra en la escena electrónica del continente africano y su diáspora, y contará en su cartel con figuras como MC Yallah –la reina del rap ugandés, que presentará por primera vez su trabajo en Madrid junto al productor alemán Debmaster–, la artista experimental londinense Klein –esta será su única fecha en su gira por España– o el angoleño Nazar –que narra la memoria de su familia y su país a través del rough kuduro, acompañado de los visuales de Rob Heppell–. Los más pequeños también tendrán su espacio en el festival de la mano del dúo japonés Waq Waq Kingdom y del DJ ghanés Steloo, con una actuación interactiva en la que los juegos infantiles serán los protagonistas.

Más información Cuándo: Del 31 de marzo al 3 de abril Dónde: La Casa Encendida (Ronda de Valencia, 2) Precio: Varía en función del concierto Link: https://www.lacasaencendida.es/conciertos/electronica-abril-2022-13470

'A Deer In The Headlights'

La compañía francocanadiense Cirque Le Roux ya pasó por el Teatro Circo Price hace unos años con The Elephant In The Room, una obra que rendía tributo al cine mudo y al vodevil, ambientada en los años 30. Esta semana regresan a la capital con su nuevo espectáculo, A Deer In The Headlights (Un ciervo deslumbrado ante los faros), con el que homenajean al cine independiente de los años 70, inspirándose en referentes tan dispares como el exploitation americano y la nouvelle vague. Cirque Le Roux es uno de los máximos exponentes del circo contemporáneo, disciplina que combina con otras como la danza y el teatro, apostando por historias que ahondan en las relaciones humanas y creando unas impresionantes puestas en escena.

Más información Cuándo: Del 31 de marzo al 2 de abril Dónde: Teatro Circo Price (Ronda de Atocha, 35) Precio: De 15 a 24 euros Link: https://www.teatrocircoprice.es/programacion/deer-headlights-la-nuit-du-cerf

Cultura de moda

Desde el pasado mes de febrero, CaixaForum alberga una exposición comisariada por Jean Paul Gaultier donde el diseñador de moda nos habla, a través de algunas piezas icónicas, de los intercambios e influencias que tienen lugar entre el cine y la moda. De forma paralela a la exposición se organiza este ciclo de conferencias entre creadores, artistas y expertos que debatirán sobre las relaciones entre la moda y otras disciplinas como la arquitectura, el arte, la literatura y la música. El ciclo se abrirá con el arquitecto Manuel Blanco y la periodista Isabel Margalejo, continuará con el diseñador Palomo Spain y la fotógrafa y artista Coco Capitán, los periodistas Carlos Primo y Charo Mora (especialista en moda y tendencias, que es además quien comisaría este ciclo), y la DJ, modelo y estilista Sita Abellán junto a las periodistas Marta Salicrú y Leticia García.

Más información Cuándo: Del 31 de marzo al 28 de abril Dónde: CaixaForum (Paseo del Prado, 36) Precio: 6 euros por sesión Link: https://caixaforum.org/es/madrid/p/cultura-de-moda_c56055245

'De Posada a Isotype, de Kollwitz a Catlett'

La primera exposición que inaugura el Reina Sofía en este 2022 está dedicada a la evolución del arte gráfico durante la primera mitad del siglo XX en Alemania y México, e incluye obras en técnicas tan diferentes como la xilografía, el linóleo, el grabado a punta seca o la litografía. Además, aborda cómo el arte gráfico fue utilizado como herramienta de reivindicación social en contextos diversos. La muestra parte de dos grandes figuras del grabado de finales del siglo XIX, el mexicano José Guadalupe Posada y la alemana Käthe Kollwitz, y continúa con el trabajo de varios artistas del expresionismo alemán –cuando la tradición del arte gráfico reapareció con fuerza– y del Taller de Gráfica Popular mexicano, para finalizar con el proyecto Isotype (International System of Typographic Picture Education), de los austriacos Otto Neurath, Marie Reidemeister-Neurath y el alemán Gerd Arntz.

Más información Cuándo: Del 23 de marzo al 29 de agosto Dónde: Museo Reina Sofía (c/ Santa Isabel, 52) Precio: 12 euros Link: https://www.museoreinasofia.es/exposiciones/posada-isotype-kollwitz-catlett

