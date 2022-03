'Mi vacío y yo': la realidad trans contada de manera íntima

Después del documental 'Sedimentos', Adrián Silvestre se adentra en el proceso de tránsito de una joven francesa que lucha por encontrar su identidad

Raphaëlle Pérez y Adrián Silvestre, en el festival de Málaga, tras presentar ’Mi vacío yo’. / DANIEL PÉREZ / EFE

Raphi acaba de mudarse a Barcelona y se viste con naturalidad de mujer. Pero hay algo que no encaja, no se siente bien ni con su cuerpo ni con su identidad. Tras pasar por consulta médica será diagnosticada de disforia de género y a partir de ese momento comenzará su transición.

Es lo que cuenta Mi vacío y yo, una película que parte de las experiencias personales de Raphaëlle Pérez para adentrarnos en primera persona sobre lo que significa la realidad trans. El proyecto comenzó hace cinco años, cuando Adrián Silvestre, su director, comenzó a trabajar con mujeres del colectivo en un taller cinematográfico. De esa colaboración han surgido dos trabajos, el documental Sedimentos y esta película que bascula entre la autobiografía y la ficción. "Raphi se apuntó a ese curso y me contó que estaba escribiendo relatos sobre su vida. Cuando los leí me di cuenta de que tenían un potencial cinematográfico enorme y que ella era una actriz muy orgánica y natural, así que empezamos a darle forma a un guion colaborativo en el que es ella la que habla en primera persona".

Un fotograma de 'Mi vacío y yo', de Adrián Silvestre. / ARCHIVO

La película fue seleccionada en el pasado Festival de Róterdam y ahora concursa en la competición oficial en el Festival de Málaga. En ella acompañamos a la protagonista en todo su proceso de una forma profundamente íntima. A lo largo del camino surgirán las dudas, los tropiezos en su intento desesperado de ser aceptada. "Uno de los temas es la mirada del otro", continúa el director. "Cómo nos vemos ratificados o no a través de los demás". En efecto, Raphi siente un enorme vacío interno, pero no para de luchar para autodescubrirse, liberarse y reivindicarse. Tiene encuentros con hombres, pero no siempre recibe el cariño que espera. En ese aspecto, las escenas de sexo resultan tan reales como descarnadas. "Era algo que tenía que aparecer, no podíamos pasarlo por alto. Sin tabúes, sin censura, pero también sin morbo".

Díptico fundamental

El director piensa que ya ha pasado el momento de debatir la realidad trans en nuestro país, ya que la ley de identidad está aprobada, va a entrar en vigor y ahora es el momento de aplicarla. Silvestre, en ese sentido, ha compuesto un díptico fundamental para entender esta cuestión en nuestro presente. Si Sedimentos miraba al pasado y a los problemas que tuvieron estas mujeres en el seno de nuestra sociedad, Mi vacío y yo mira al futuro.

El guion ha sido escrito por el propio director y Raphi, en colaboración con Carlos Marqués-Marcet, ya que necesitaban una mirada ajena después de tantos años involucrados en el proyecto. Barcelona se convierte en un escenario más. Raphi vive en la zona de Poblenou y la Torre Agbar aparece de forma omnipresente. "Queríamos explorar el entorno urbano para componer todas las relaciones entre los personajes. Pero no era nuestra intención mostrar la típica Barcelona de postal. En realidad, Raphi, que es francesa, se siente un poco extranjera en esa tierra, coincidiendo además con un proceso radical de cambio para ella".

