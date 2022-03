Jenn Díaz: "Esta será mi última legislatura en la política institucional"

La autora, que se declara satisfecha de su labor como diputada por ERC, publica la novela epistolar 'Los posesivos'

La escritora y política catalana Jenn Díaz, el pasado viernes en el Parlament. / JOAN CORTADELLAS

4 Se lee en minutos Elena Hevia



Hace siete años que Jenn Díaz (Sant Feliu de Llobregat, 1988) no traía una novela a las librerías y seis, de su colección de relatos Vida familiar. El plazo tiene que ver, claro, con su labor como diputada por Esquerra Republicana que la llevó a profundizar en temas sociales como la vidriosa relación de las mujeres con el poder, de la que surgió un punzante ensayo. Su nueva novela Los posesivos (Destino) coincide con su decisión de dejar la política activa.

P. ¿Siente que su trayectoria política ha impregnado su trabajo como novelista?

R. He trabajo mucho para que no sea así. La mayoría de los personajes de Los posesivos no siguen los valores que yo defiendo en la política institucional y el activismo feminista. Y está bien que así sea porque deben tomar su camino y no están ahí para defender mis tesis.

P. La novela sigue a dos hermanas, Agneta y Emma. La primera se ha divorciado y el tema de la obsolescencia del amor romántico y el modelo tradicional de pareja se diría el motor de la novela.

R. Sí, los personajes no actúan según mis valores, pero la novela es política en tanto que pone el foco en la vida doméstica y las relaciones personales, esa esfera que las derechas todavía consideran íntima y así perpetúan la trampa. En la obra he querido plantear diversos choques entre personajes de distintas generaciones sobre temas como el amor, el matrimonio y la convivencia. La idea es que la familia nuclear nos ha hecho organizarnos socialmente de una única manera y la generación de mi edad o la anterior empezamos a plantearnos que ese modelo no nos sirve y que debemos crear nuevos referentes.

P. ¿Hay alguna experiencias íntima detrás de la ficción?

R. Mi propia separación. Escribí esta novela después de divorciarme. El texto que escribe Agneta cuando llega a su nuevo piso de soltera es mi llegada a mi diminuto apartamento del Raval. Ahí están mis emociones y mis miedos. No es que me asusten los cambios pero vamos pasé de una vida más ordenada a otra más incierta. En la ficción, lo autobiográfico se detiene ahí, luego Agneta se va a lugares donde yo no he estado.

P. ¿Las mujeres estamos construyendo nuevos modelos respecto a nuestra identidad y a nuestras relaciones de pareja?

R. Las mujeres que hoy están en la treintena, como yo, somos herederas de circunstancias de las que es muy difícil desmarcarse, por eso mis personajes son tan contradictorios. Y es fácil tener muy claro un marco teórico pero primero tenemos que quitarnos la mochila para poder construir un nuevo marco social con un adversario que no quiere hacer ese cambio.

P. ¿El adversario es el hombre?

R. Digamos que el sistema patriarcal. Ahora ya nos podemos divorciar, ser madres solteras, tener relaciones de todo tipo vivir en comunidades o en tribus, pero para llegar a esos sitios tenemos que desaprender los roles marcados.

P. ¿Es necesario ser disidente en ese terreno?

R. No. Ahora hay un tanto por ciento de mujeres que se están planteando si casarse, tener hijos, una familia nuclear y una hipoteca y a lo mejor la respuesta es que sí. Lo que se plantea el feminismo es que no siempre la respuesta tiene que ser que no, que tengas frente a ti todas las puertas abiertas, sin tener que verte obligada a hacer un camino distinto al de los hombres.

P. Respecto a la novela, ha elegido un modelo, la novela epistolar, que ya no está de moda. Por no estarlo, ya ni siquiera se escriben cartas.

R. Yo soy muy fan de las cartas. Mis dos novelas epistolares de cabecera son Nubosidad variable de Carmen Martin Gaite y La ciudad y la casa de Natalia Ginzburg. Tenía muchas ganas de escribir una.

P. ¿El título Los posesivos hace alusión a las relaciones de dependencia en las relaciones amorosas?

R. En primera instancia es eso. De las relaciones de poder y dependencia en la que se mueven los distintos personajes, pero también va de pronombres posesivos de cómo los objetos reflejan nuestros sentimientos y de cómo cambia la percepción cuando estos se transforman. Uno de los personajes dice: "esta era nuestra mesa y ahora de repente es tu mesa". Es esa sensación de extrañeza.

P. Con una trayectoria anterior en castellano, ¿escribir de nuevo una obra de ficción en catalán le convierte en una autora catalana?

R. He escrito esta novela en catalán porque nace de emociones que he sentido en catalán. Es mi lengua política pero también en la que actualmente tengo mis relaciones y vínculos más profundos. Pero si tuviera que escribir sobre el pueblo de mis abuelos me saldría en castellano. Yo misma me versiono al castellano.

P. ¿Tendremos que esperar siete años más para una nueva novela de Jenn Díaz?

R. No, porque esta será mi última legislatura. No me arrepiento de haberme presentado, ha sido muy positivo y trabajar un tiempo en la política institucional es algo que recomiendo a todo el mundo pero yo soy escritora y eso es lo que debo hacer.

'Los posesivos' Autora: Jenn Díaz Editorial: Destino 296 páginas. 18,90 euros.

