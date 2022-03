Audrey Diwan ('El acontecimiento'): "A las mujeres se nos sigue obligando a sentir vergüenza por abortar"

La directora francesa estrena este viernes 'El acontecimiento', apabullante retrato de una joven que trata de abortar en una época en la que hacerlo era ilegal en su país, y con el que consiguió el León de Oro en Venecia

La directora francesa Audrey Diwan, en el Festival de Venecia, donde estrenó ’El acontecimiento’. / ARCHIVO

4 Se lee en minutos Nando Salvà



Ha tocado el cielo gracias a su segunda película, ganadora del León de Oro en la Mostra de Venecia, y con todo merecimiento. Basada en el libro homónimo de Annie Ernaux, El acontecimiento retrata a una joven que trata de abortar en una época en la que hacerlo era ilegal en Francia -como en tantos otros lugares- incluso durante las primeras etapas de la gestación, y entretanto resulta apabullante por varios motivos: su eficacia a la hora de adentrarnos en la psicología de la muchacha, su capacidad para generar angustia atosigadora en el espectador, y la elocuencia con la que habla de nuestro presente y hasta nuestro futuro pese a estar ambientada en los años 60.

P. ¿Qué le atrajo del libro de Annie Ernaux en el que su película se basa?

R. Cuando lo leí me puse furiosa, y sentí cómo se me encogía el corazón. Yo misma tuve un aborto, y experimenté la soledad que el libro describe. Por entonces abortar ya no estaba prohibido pero, pese a ello, algo me impedía hablar de mi situación. Aún hoy siento reparos a la hora de hacerlo; incluso en este mismo momento, durante esta entrevista, me cuesta romper ese tabú. Se sigue esperando que cualquier mujer que aborte sienta vergüenza por ello y guarde silencio. Y eso deja claro cuánto trabajo falta por hacer.

P. El acontecimiento está ambientada en los 60, pero su escenografía no tiene nada de retro. Explique esa ambigüedad estética.

R. No quería que la película pareciera un drama de época, ni que el espectador sintiera que los abortos clandestinos son cosa del pasado. En lugares supuestamente civilizados como Texas o Polonia la interrupción voluntaria del embarazo está prácticamente prohibida, e incluso en países donde es legal su puesta en práctica está llena de obstáculos, como la objeción de conciencia entre los médicos y el acoso a las pacientes por parte de grupos de ultraderecha. El cuerpo de la mujer es el escenario de una batalla entre quienes defienden la igualdad y quienes creen que algunas personas tienen derecho a oprimir a otras.

P. Su película no es sádica o sensacionalista, pero incluye algunas imágenes que pueden herir sensibilidades. ¿En algún momento pensó en prescindir de ellas?

R. No. Quería que la película generara reacciones físicas, que hiciera a los espectadores entender a la perfección qué significa realmente un aborto clandestino: el dolor, la violencia, la angustia, la soledad. He querido dejar claro qué obligamos a hacer a las mujeres cuando penalizamos el aborto. Puede que, en consecuencia, algunas de las escenas de la película provoquen rechazo pero, como digo, esa me parece una reacción edificante.

P. ¿Espera que El acontecimiento cumpla una función social?

R. En parte, la he hecho para que los antiabortistas cambien de opinión, y supongo que eso me convierte en una ingenua. Confío en que, si la ven, comprenderán que las mujeres no abortamos porque no nos gusten los niños, sino porque sentimos que es importante tenerlos cuando estamos listas para criarlos y amarlos en las mejores condiciones, y esas condiciones dependen de factores como la edad, los ingresos y las perspectivas de futuro. Sé que algunos espectadores se enfadan y se indignan al verla, y que otros salen del cine nadando en un mar de dudas. De eso se trata, porque la he hecho para generar debate.

P. El acontecimiento inevitablemente trae a la mente otras dos películas recientes sobre el aborto, 4 meses, 3 semanas, 2 días (2007) y Nunca, casi nunca, a veces, siempre (2020). ¿Pensó en ellas al hacerla?

R. Durante apenas un instante pensé que, puesto que ya existía una película sobre el asunto tan brutal y tan magistral como 4 meses, 3 semanas, 2 días, quizás no tenía sentido rodar otra. Pero ese argumento es absurdo. Cientos de miles de mujeres han muerto como resultado de abortos clandestinos. ¿Por qué creemos que una o dos películas sobre el aborto son suficientes? Nadie cuestiona que se sigan haciendo películas sobre la Segunda Guerra Mundial.

P. El acontecimiento obtuvo el León de Oro en la pasada Mostra de Venecia, y también las ediciones más recientes de otros grandes festivales de cines se han saldado con victorias para películas dirigidas por mujeres. ¿Siente que ese refleja un verdadero cambio en el seno de la industria?

R. Es un cambio real, pero insuficiente. La industria se está sacudiendo de encima su desconfianza hacia las directoras, pero aún tiene pendiente plantearse otras cuestiones. ¿A qué tipo de películas tienen acceso las mujeres cineastas? ¿Cuánta presencia femenina hay en otras áreas de la industria? En el pasado, muy a menudo las puertas han parecido abrirse para nosotras, únicamente para cerrarse poco tiempo después. Debemos seguir luchando para que eso no vuelva a suceder.

Noticias relacionadas