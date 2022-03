Los letristas de Rosalía en 'Motomami': de Kaydy Cain a su hermana Pili

Pilar Vila, Rosalía y Kaydy Cain. / ARCHIVO

Ignasi Fortuny



En la larga sábana que son hoy en día los créditos de una canción o un álbum, como bien contó este diario hace una semanas, en 'Motomami' aparecen multitud de músicos que de alguna manera han ayudado a Rosalía a construir su tercer disco. La catalana ha remarcado que, por si alguien lo dudaba, ella ha "capitaneado todo" el álbum. Rosalía Vila Tobella es la firma primera y última del disco.

En este sentido, es clara la respuesta de Rosalía sobre este tema al ser preguntada por este periódico: "Acredito a todo dios porque así de segura soy como músico. No me importa que alguien haya solo hecho un comentario sobre un único acorde; si me ha servido o me ha hecho pensar, solo por eso esa persona ya tiene que estar acreditada en la canción. El tema de los créditos es complicado. Solo por el hecho de que haya un hombre en la lista de créditos se va a dar por sentado que la mujer ha hecho menos. Es así. Y no, yo he capitaneado todo Motomami. Hay mujeres que como contrapeso no ponen luz en sus colaboradores. En mi caso, no voy a dejar de hacer los créditos según mi ética aunque eso me reste foco como productora y compositora". En Motomami se acredita, por lo tanto, toda aportación a la causa.

En el apartado de letras -en el que nos fijaremos exclusivamente- aparecen varios nombres que van de colaboradores colegas de gremio hasta colaborares de su misma sangre, como su hermana Pili, siempre cerca de Rosalía, arropándola y ayudándola, por ejemplo, en su parte estética. Personajes que aparecen en los créditos del álbum como unas notas al pie que, de alguna manera, son agradecimientos.

Pilar Vila Tobella consta como letrista en dos canciones, Hentai y CUUUUuuuuuute, rango que comparte en la primera con un nombre que aparece más de una vez en este apartado -también en el de composición-, Pharrel Williams, y, ojo, en la segunda, con el conocido personaje de internet Soytiet, que está acreditado por el sample de Counting to 28, un vídeo viral. El genial Pharrel Williams también aparece en el noveno tema del álbum y que le da nombre, Motomami.

Nada más empezar el disco, en Saoko, también se pueden ver tres firmas que tienen que ver con el sampleo del clásico del reguetón Saoco: Juan Luis Morera (Wisin), Urbani Mota Cedeño (DJ Urba) y Juan Ivan Orengo. Por otro lado, hay un total de cinco piezas (La Fama, la preciosísima dedicada a su sobrino G3 N15, Bizcochito, Abcdefg y Sakura) que en el apartado de letrista está exclusivamente Rosalía.

En el álbum aparece como tal uno de los grandes colaboradores de la catalana, Pablo Díaz-Reixa El Guincho, indispensable en la producción de El Mal Querer. Consta así en Como un G, Candy, Diablo, La combi Versace y Chicken Teriyaki. En las dos últimas se acreditan dos manos más además de las de Rosalía y El Guincho: en la primera también están las de la dominicana Tokischa Altagracia Peralta Juárez y, en la segunda, las de Alejandro Ramírez Suárez, el productor colombiano conocido como Sky Rompiendo.

Muchos de los nombrados aquí son y han sido colaboradores habituales de la de Sant Esteve Sesrovires a lo largo de su carrera. En Bulerías aparece como letrista Daniel Gómez Carrero (Kaydy Cain), la cuarta parte del legendario grupo de trap PXXR GVNG. Esta tampoco es una unión novedosa, ya que, por ejemplo, el madrileño firmó también el sencillo publicado en enero de 2020 Juro que.

Para finalizar, la única pieza en la que no aparece Rosalía en los créditos de la letra es en Delirio de grandeza, una canción que tiene el sello de James W. Manning y Carlos Querol, los autores de un bolero (de 1968) interpretado por el cubano Justo Betancourt.

