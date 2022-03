Las críticas de cine de la semana: 'El acontecimiento', 'La protegida', 'La última película' y 'Los tipos malos'

Annamaria Vartolomei, en ’El acontecimiento’. / ARCHIVO

la libertad del cuerpo

Adaptación de la novela homónima y autobiográfica escrita por Annie Ernaux en 2000, El acontecimiento habla de las experiencias de una chica de 20 años que, en 1963, cuando estudia en la universidad, se queda embarazada de un tipo algo mayor que ella a quien ve esporádicamente. La Francia de entonces no era mejor que otros países europeos: el aborto estaba prohibido y castigado con duras penas tanto a quien lo practicaba como a quien consentía la interrupción de su embarazo. Pero, en la dura transcripción que ha realizado Audrey Diwan, llevándose el León de Oro de la última Mostra de Venecia, El acontecimiento se convierte, ante todo, en un filme sobre el cuerpo femenino y, por supuesto, el derecho a decidir qué hacer con él.

Anne se acuesta con quien desea. Es un personaje libre a quien, a los 20 años, aún le queda mucho por experimentar. Pese a su juventud, se expresa con claridad meridiana. En una escena reveladora, asegura que le gustaría tener un hijo, pero no un hijo en vez de una vida. No es el momento de tenerlo, pero nadie la secunda, comprende y ayuda. El filme retrata el puritanismo de los demás mientras Diwan, con la excelente complicidad de la actriz Annamaria Vartolomei, ahonda más y mejor en la relación con el propio cuerpo, en la libertad que demanda. La directora no oculta nada, desde un mal aborto hasta un intento de matar el feto con un hierro, dilatando el plano el tiempo que sea necesario para capturar mejor esa libertad y ese derecho que reclama la película. - Quim Casas.

'El acontecimiento' Dirección: Audrey Diwan Intérpretes: Annamaria Vartolomei, Sandrine Bonnaire, Luàna Bajrami Año: 2021 Estreno: 18 de marzo de 2022 ★★★★

la mejor asesina del mundo

El filme podría estar mejor. Y también ser peor. Tiene un buen personaje, pero no una sólida historia. Navega entre considerables lugares comunes e intenta conciliar en todo momento cierta severidad dramática con las escenas de acción y violencia. Es espectacular y a ratos comedido, incluso reflexivo, o lo pretende. Lo dirige un cineasta capaz de muchas cosas, y no todas buenas: a Martin Campbell le debemos algunos entretenidos títulos de James Bond como Goldeneye y Casino Royale y las dos películas de El Zorro protagonizadas por Antonio Banderas, y también fiascos como Linterna verde. Demasiado académico y complaciente, Campbell no era el realizador adecuado para sacarle más partido a esta estereotipada historia. En sus manos, se queda como un thriller que en algunos momentos roza lo vulgar y en otros resulta juguetón o interesante.

La protegida relata la historia de una joven vietnamita que, a los cuatro años, vio morir a toda su familia y ya entonces se tomó cumplida venganza. Protegida por el mercenario que encarna Samuel L. Jackson como si se tratara de un divertimento, la niña crece, adquiere los rasgos de la actriz Maggie Q y se convierte en una más que aplicada asesina a sueldo que debe volver a encauzar los caminos de la venganza. Nada nuevo, desde luego, pero resuelto con cierta pericia, aunque, por ejemplo, a la ambigua relación de atracción/enemistad entre la protagonista y el refinado mercenario que encarna Michael Keaton podría habérsele sacado muchísimo más partido. - Q. C.

'La protegida' Dirección: Martin Campbell Intérpretes: Maggie Q, Michael Keaton, Samuel L. Jackson Año: 2021 Estreno: 18 de marzo de 2022 ★★★

LA MAGIA DEL CINE

Hay varias cosas realmente memorables en esta película de Pan Nalin. Por una parte, el homenaje al cine de Bollywood a través de un buen puñado de escenas míticas de las que el niño protagonista se enamora. Por otra, la manera en la que un grupo de amigos intentan, jugando, descifrar el misterio de proyectar imágenes en movimiento construyendo sus propios artefactos a través de lentes y luz. Por último, la metáfora sobre la vida y la muerte del celuloide. Puede que no haya nada especialmente novedoso en esta película que remite, entre otras muchas referencias a El largo día acaba, de Terence Davis, pero estos pequeños apuntes y su aura de cuento nostálgico la dotan de una inusual ternura que nunca llega a caer en el sentimentalismo.

La última película es una historia de amor, la de un pequeño de nueve años (en realidad, el propio director) que desafía a su entorno para escapar todos los días a un vieja sala donde ha descubierto la magia del cine. A partir de ese momento, todo girará alrededor de esa obsesión mientras, por el camino, conoceremos su entorno, a sus padres, trabajadores y pobres que luchan contra la adversidad como pueden, a sus imaginativos amigos, al proyeccionista con el que entabla una bonita relación y, en medio de todo eso, la sensación de un entorno que parece destinado a desaparecer frente a los avances de un futuro inminente. - Beatriz Martínez.

'La última película' Director: Pan Nalin Intérpretes: Richa Meena, Rahul Koli, Dipen Raval, Bhavin Rabari, Vijai Mer, Tia Sebastian, Kistan Parmar Año: 2021 Estreno: 18 de marzo de 2022 ★★★

VILLANOS CON CORAZÓN

Dreamworks Animation continúa explotando la vertiente que mejor se le da, la de las películas de animación con vocación popular en la que el estilo importa menos que el carisma de los personajes o el punch de la propuesta y que se convierten en clásicos instantáneos. Después de franquicias como Shrek, Bebé jefazo o Kung Fu Panda, ahora la apuesta se eleva gracias a Tipos malos, adaptación de las novelas del escritor e ilustrador australiano Aaron Blabey protagonizadas por una pandilla de animales que, como siempre han tenido que cargar con el estigma de ser peligrosos (un lobo, una piraña, un tiburón, una araña y una serpiente), se mueven por los impulsos que caracterizan a los villanos.

La película dirigida por Pierre Perifel se convierte así en un estimulante cóctel que entronca con las heist movies en la que no faltan referencias a Missión: Impossible u Ocean’s Eleven a través de los sofisticados golpes que perpetran los protagonistas. Una buena trama de atracos, personajes ocurrentes que escapan a la caricatura (el mejor, el Señor Mermelada cuya voz en español pone Joaquín Reyes) y algunos gags básicos (de pedos) junto a otros más elaborados. Humor, acción sin parar (muchas persecuciones en coche), un toque macarra y un discurso alejado moralismos en el que se apuesta por esa barrera que separa las travesuras de lo que significa tener un buen corazón. - B.M.

'Tipos malos' Dirección: Pierre Perifel Año: 2022 Estreno: 18 de marzo de 2022 ★★★

