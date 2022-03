Netflix incorporará 70 títulos internacionales en catalán, gallego y euskera

Las obras representan un total de unas 600 horas de películas y series internacionales subtituladas, y unas 60 horas de contenido para el público infantil y familiar dobladas en las tres lenguas

Cuando a finales de noviembre del pasado año surgió la pugna política por la cuota del 6% del catalán, euskera y gallego en las plataformas en streaming, uno de los puntos de la nueva Ley General de Comunicación Audiovisual que resultaba ineludible para Esquerra Republicana si el Gobierno quería que el partido catalán votara a favor de los presupuestos generales del Estado, las plataformas decidieron esperar a ver cómo se articulaba finalmente dicha ley. Netflix ha dado hoy un paso más para impulsar la presencia de las tres lenguas en su servicio, después de haber mantenido conversaciones durante todo este tiempo con la Generalitat de Catalunya y el resto de los gobiernos autonómicos.

Catalán, gallego y euskera estarán presentes mediante la subtitulación de una selección de películas y series internacionales, así como subtitulación y doblaje de varios títulos de carácter infantil y familiar. La previsión es incorporar hasta finales de año alrededor de 70 títulos en las tres lenguas, que se quedarán en el catálogo permanente. La cosa no terminará aquí, ya que el proyecto es seguir ampliando de forma constante este catálogo cada año. No se publicarán todas las 70 películas y series a la vez, sino que se incorporarán a medida que estén disponibles títulos esperados como la versión de Pinocho de Guillermo del Toro, el thriller con Jennifer López The Mother o la adaptación en formato serie del cómic de Neil Gaiman Sandman. Otros ya estrenados, como la exitosa serie Emily en París, también engrosarán el servicio. Se estima que a finales del 2022 estarán ya disponibles las cerca de 70 obras previstas para este año. Los responsables de la plataforma han calculado que en total serán 200 horas de subtítulos y 20 horas de doblaje en cada uno de los tres idiomas.

Un portavoz de la plataforma ha declarado que "seguimos esforzándonos por llevar las mejores historias a todo el mundo. Este es un paso más que estamos dando para fomentar la presencia del catalán, el gallego y el euskera en nuestro servicio. Aumentados el número de series y películas internacionales subtituladas a estas lenguas para que nuestros suscriptores puedan disfrutarlos en 190 países. Esta selección estará disponible a lo largo de 2022 y seguirá creciendo durante los próximos años".

