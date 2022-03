Francis Kéré, Premio Pritzker 2022 por su sentido de comunidad en países marginados

El burkinés Francis Kéré es el ganador del Premio Pritzker 2022 por "empoderar y transformar las comunidades a través de la arquitectura", por su compromiso social y por el "uso inteligente de materiales locales" para conectar con la naturaleza.

Kéré trabaja en países trabaja en países marginados llenos de limitaciones, "donde la arquitectura y la infraestructura están ausentes", y ha construido desde escuelas a edificios cívicos o instalaciones de salud, destaca el fallo del jurado, dado a conocer en Chicago, sede de la Fundación Hyatt.

“Architecture is primarily a service to humanity, to create an environment where human beings can develop itself, can be happy, can have what I call ‘wellbeing’.” Francis Kéré, 2022 Pritzker Architecture Prize Laureate. Village Opera, courtesy of the architect. pic.twitter.com/BOZuO2ubKN