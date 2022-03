The Rolling Stones arrancarán en España su gira europea el 1 de junio

Madrid será la ciudad en la que The Rolling Stone comenzará su próxima gira europea, 'SIXTY' (sesenta) con la que celebran sesenta años juntos, el próximo 1 de junio en el Wanda Metropolitano, según han anunciado en Twitter.

The Stones just keep on rolling! We are thrilled to announce the Rolling Stones 2022 Tour! Titled SIXTY to celebrate 60 special years together-Mick, Keith & Ronnie will be playing dates across Europe this summer including 2 shows at London’s BST Hyde Park:https://t.co/cimRWrDl07 pic.twitter.com/qQDZfDc96K