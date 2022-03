Las lesiones más graves (y más idiotas) en la historia de 'Jackass'

El escuadrón suicida liderado por Johnny Knoxville estrena 'Jackass Forever', cuyo rodaje concluyó antes de lo previsto por razones médicas.

Sean ’Poopies’ McInerney se somete a una serpiente en ’Jackass Forever’. / ARCHIVO

6 Se lee en minutos Rafael Tapounet



En Jackass Forever, la cuarta y última entrega oficial de la franquicia que hace 20 años elevó a la categoría de obra cinematográfica la colección de trompazos y bromas idiotas salida del programa más salvaje en la historia de la MTV, Johnny Knoxville y su pandilla de lunáticos se presentan como una versión bruta y kamikaze de los protagonistas de Amici miei de Mario Monicelli: hombres ya cincuentones incapaces de renunciar a una última chorrada y dispuestos a pagar un precio por las risas.

Pero, ay, en esta ocasión el precio ha sido dolorosamente alto. Durante la producción, Knoxville, Steve-O, Wee-Man, Chris Pontius y el resto del gang demente aprendieron de la forma más cruda posible una verdad impepinable: con la edad, la resistencia del cuerpo al castigo físico disminuye (y el tiempo de recuperación se alarga). Ninguna otra película de la serie había provocado tantas lesiones de consideración e ingresos hospitalarios como esta última, cuyo rodaje tuvo que ser interrumpido antes de lo previsto por razones estrictamente médicas. Con ocasión del estreno de Jackass Forever, repasamos aquí algunos de los percances más graves (y estúpidos) ocurridos en la muy accidentada historia de la franquicia.

Partirse el culo. Literalmente

Brandon Cole Bam Margera era ya un profesional del skate acostumbrado a las caídas y las fracturas cuando ingresó en la troupe de Jackass. Enseguida destacó como uno de los miembros de la pandilla con un instinto de supervivencia menos desarrollado. En el cuarto episodio de la segunda temporada de la serie, Margera participó en una carrera suicida de carretillas por una pendiente y sufrió un aparatoso accidente que se saldó con una fractura de coxis. Pese a la gravedad de la lesión, la principal preocupación de Margera era que en la radiografía se veía claramente la silueta de su pene. Gracias al inesperado aval de la MTV, los responsables de Jackass pudieron exhibir la imagen sin censuras ante la mortificación del afectado, que aseguraba una y otra vez que la radiografía no mostraba "el paquete completo".

Bam Margera, con el coxis roto tras sufrir el accidente de carretilla. / ARCHIVO

El boxeo no es para cualquiera

A Johnny Knoxville le pareció que sería gracioso retar a un combate a un boxeador profesional en uno de los gags de la primera película de Jackass (2002). La primera opción era Mike Tyson, pero el excampeón mundial declinó la oferta, así que el encargo recayó en Eric Esch, alias Butterbean, una mole de 170 kilos conocido por la brutalidad de su pegada. La pelea, que tuvo lugar en una tienda de ropa (y puede verse aquí), duró apenas unos segundos, tiempo suficiente para que Butterbean tumbara en dos ocasiones a Knoxville, abriéndole una brecha en la cabeza que requirió varios puntos de sutura y produciéndole una conmoción cerebral a consecuencia de la cual el actor padeció un vértigo permanente durante varias semanas. Aun así, Knoxville no perdió el sentido del humor; justo después de recuperar la conciencia tras el escalofriante KO, tuvo el cuajo de preguntar a la cámara: "¿Butterbean está bien?".

Johnny Knoxville y Butterbean, en 'Jackass'. / ARCHIVO

Los peligros del caballo

La escena final de Jackass 2: Todavía más (2006) es un sofisticado número que, a su gamberra manera, rinde homenaje a los grandes musicales de Hollywood. El momento Oklahoma! consiste en un plano de Johnny Knoxville, Bram Margera y Ryan Dunn vestidos de vaqueros y cantando; los dos últimos tienen los pies atados a una cuerda; al otro extremo de la cuerda, un caballo. Cuando Knoxville azuza al animal y este empieza a correr, Margera y Dunn salen disparados fuera del cuadro. Hilarante. Lo que no se ve es que Ryan Dunn cayó en una malísima posición y la consiguiente lesión muscular le provocó un coágulo sanguíneo que puso en riesgo su vida. Tuvo que ser intervenido quirúrgicamente y, como consecuencia del tratamiento, cayó en una depresión que lo mantuvo apartado de la pandilla Jackass durante un par de años. En junio de 2011, Dunn sufrió un accidente de automóvil cuando conducía su Porsche 911 a más de 220 kilómetros por hora después de haber estado bebiendo. Murió en el acto.

La moto maligna

En 2008, la pandilla de Jackass participó en un homenaje al legendario piloto de acrobacias Evel Knievel. No estaba previsto que Johnny Knoxville apareciera ante la cámara, pero, al ver que todo el mundo parecía divertirse mucho, se empeñó en intentar ejecutar un salto mortal hacia atrás sobre una motocicleta. Que apenas hubiera montado en moto antes no pareció ser un obstáculo. Culminando una serie de intentos fallidos, Knoxville soltó demasiado pronto el manillar de la moto y esta, después de elevarse varios metros, fue a caer justo encima de su entrepierna. "Espero que esto sea pipí y no sangre", fue su primer comentario. Diagnóstico: rotura de uretra. Durante meses, el actor tuvo que utilizar un catéter para orinar.

Odontología cafre

¿Conocen esa técnica de odontología casera que consiste en extraer un diente movedizo atándolo con un hilo a una puerta? Pues bien, el equipo de Jackass 3D (2010) decidió ir un paso más allá y atar, con un hilo de pescar de extraordinaria resistencia, uno de los incisivos de Ehren McGhehey a la parte trasera de un Lamborghini. Lo que debería haber sido una extracción sencilla acabó resultando una lesión gravísima. Aunque en las imágenes de la película casi no se aprecia, el diente estaba tan firmemente implantado que el brutal tirón le provocó a McGhehey un serio destrozo interno, con fractura de cráneo incluida. Eso sí, el diente acabó cediendo.

Esto nunca le pasó a Mary Poppins

Seguimos en Jackass 3D. Uno de los gags del filme consistía en reproducir un viejo anuncio de las cintas de casete Maxell en el que un tipo era sacudido por el poder huracanado de la música. Aquí se trataba de recrearlo a lo bestia -¡esto es Jackass!-, situando al especialista Ryan Dunn justo detrás del motor trasero de un avión a reacción. Una vez rodada la escena, los chicos de la banda quisieron aprovechar la presencia del avión para seguir haciendo un poco el idiota. El que salió peor parado fue el cantautor Loomis Fall, que intentó utilizar la fuerza de los gases de escape del motor para ejecutar un vuelo a lo Mary Poppins colgado de un paraguas. Pero en lugar de elevarse graciosamente, salió disparado como un cigarrillo en medio de un ciclón y aterrizó de mala manera. Cuando se levantó por su propio pie, Fall tenía una clavícula y varios huesos de la mano rotos.

La embestida definitiva

Ponerse delante de un toro con el único fin de ser objeto de una embestida que resultara graciosa en la cámara era uno de los pasatiempos favoritos de Johnny Knoxville. En Jackass Forever lo hizo por última vez. Tras ser atropellado varias veces por un bóvido imponente pero no espectacularmente feroz, el actor quiso hacer una nueva toma más espectacular, enfrentándose esta vez a un toro despiadado llamado Pecker Wrecker. Lo menos que se puede decir de la actuación de Pecker Wrecker es que estuvo a la altura. Después de encontrarse con él, Knoxville fue ingresado en el hospital con una hemorragia cerebral, una fuerte conmoción, una costilla rota y una fractura de muñeca, y no recuperó sus facultades cognitivas hasta al cabo de dos o tres meses. El rodaje de la película se dio por terminado antes de lo previsto. El toro Pecker Wrecker acabó con Jackass.

Johnny Knoxville, volteado por el toro Pecker Wrecker. / ARCHIVO

Noticias relacionadas