Qué hacer en Madrid esta semana: 'Lengua madre', Annibale Carracci, 'Timeloss', Dom La Nena...

'LENGUA MADRE'

La escritora y directora argentina Lola Arias lleva al escenario del Teatro Valle-Inclán uno de los temas que más debate continúa generando hoy en día: la maternidad. Esta obra de teatro, que es también un proyecto de investigación, se construye a partir de los relatos de numerosas personas recogidos en diferentes países. Con ellos, Arias teje una performance que nos invita a reflexionar sobre las implicaciones políticas de la maternidad: ¿Es realmente un deseo? ¿Es un trabajo? ¿Qué papel juega la presión social y el peso de la historia? ¿Por qué en muchos lugares el aborto todavía no se reconoce como un derecho? ¿Qué debería ser una familia? En esta pieza encontramos experiencias de madres de todo tipo, también de aquellas que no quieren serlo, que expanden el concepto de maternidad y ponen sobre la mesa preguntas que siguen estando muy vivas.

'Lengua madre'. / MATÍAS LACCARINO

Más información Cuándo: Del 11 de marzo al 10 de abril Dónde: Teatro Valle-Inclán (Plazuela de Ana Diosdado, s/n) Precio: De 10 a 25 euros Link: https://dramatico.mcu.es/evento/lengua-madre/

'ANNIBALE CARRACCI. LOS FRESCOS DE LA CAPILLA HERRERA'

Ya podemos ver en Madrid uno de los conjuntos de pintura mural más importantes y también más desconocidos del italiano Annibale Carracci . Se trata de los frescos de la capilla de la familia de Juan Enríquez de Herrera en la iglesia de Santiago de los Españoles de Roma, dedicados al santo franciscano Diego de Alcalá. A comienzos del siglo XVII, Carracci los diseñó y comenzó a ejecutarlos, pero enfermó durante los trabajos y tuvieron que ser terminados por sus colaboradores. En el siglo XIX, los frescos fueron arrancados de los muros de la capilla a causa del deterioro de la iglesia y 16 de ellos llegaron a España, repartiéndose entre el Museu Nacional d'Art de Catalunya y el Museo del Prado. Recientemente restaurados, ahora siete de ellos pueden contemplarse en el Prado en un montaje que imita la capilla romana y recrea su decoración. Junto a ellos se exhiben dibujos relacionados, estampas que reproducen los fragmentos perdidos y un vídeo sobre el proceso de restauración.

Más información Cuándo: Del 8 de marzo al 12 de junio Dónde: Museo del Prado (c/ Ruiz de Alarcón, 23) Precio: 15 euros Link: https://www.museodelprado.es/actualidad/exposicion/annibale-carracci-los-frescos-de-la-capilla/260536d3-c1c2-8cb6-0c99-d8d5274123d2

'TIMELOSS'

El dramaturgo iraní Amir Reza estrenó Dance on Glasses en 2001. Por entonces, tenía tan poco presupuesto para la obra que, haciendo de la necesidad virtud, ideó una escenografía hiper sencilla en la que los dos personajes protagonistas se sentaban en una mesa de la que no podían levantarse para no salirse del foco de luz. Con el tiempo, esto se convirtió en toda una seña de identidad del teatro de Reza y en un símbolo de la imposibilidad de movimiento en tiempos inciertos. Dance on Glasses era la historia de una ruptura sentimental, que Reza expuso para superar su propia separación. Años después, en 2013, creó su secuela, Timeloss, en la que los dos personajes se vuelven a encontrar, aunque ahora se sientan en mesas separadas. ¿Habrán logrado olvidar su antiguo amor? Esta es la primera vez que el director iraní exhibe uno de sus montajes en España.

Más información Cuándo: Del 11 al 13 de marzo Dónde: Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque (c/ Conde Duque, 11) Precio: 18 euros Link: https://www.condeduquemadrid.es/actividades/amir-rezamehr-theatre-group-timeloss

'DE ENTRE LAS SOMBRAS'

Este mes de marzo, el Reina Sofía nos acerca las películas de cinco cineastas pioneras procedentes de países árabes del Mediterráneo, con el fin de ampliar nuestra mirada sobre la producción cinematográfica de esta zona del mundo. Si el título del ciclo hace referencia a las sombras, es tanto porque estas creadoras siguen recibiendo menos atención de la que merecen y también porque las historias que ellas mismas han elegido contar en sus películas corrían el riesgo de acabar olvidadas y sumidas en la oscuridad. En este ciclo, que muestra por primera de forma conjunta estos trabajos, se proyectarán películas de la egipcia Atteyat Al-Abnoudy, la argelina Assia Djebar, la tunecina Selma Baccar y las libanesas Jocelyne Saab y Heiny Srour. Además, en varias de las proyecciones se ha invitado a personas expertas para que presenten y contextualicen las películas.

Más información Cuándo: Del 11 de marzo al 14 de mayo Dónde: Museo Reina Sofía (c/ Santa Isabel, 52) Precio: Gratuito Link: https://www.museoreinasofia.es/actividades/entre-sombras

'UNA HABITACIÓN PROPIA'

En 1929, Virginia Woolf publicó un ensayo basado en una serie de conferencias que había impartido el año anterior en Cambridge a la que sería la primera generación de jóvenes universitarias. Estas charlas trataban sobre las mujeres y la novela, y en ellas, la autora británica respondía a una sencilla pregunta: ¿qué necesitan las mujeres para escribir buenas novelas? La respuesta: dinero y una habitación propia, o lo que es lo mismo, independencia económica y personal. El título de este ensayo se ha convertido ya en todo un icono del feminismo por la vigencia que continúan teniendo muchas de las cosas que se exponían en él y por la valentía que demostró Woolf en su momento para hablar de ellas de una forma tan directa. Cinco años después de su estreno, Clara Sanchís vuelve a poner voz a la escritora, esta vez en el Teatro Bellas Artes.

Más información Cuándo: Desde el 13 de marzo Dónde: Teatro Bellas Artes (c/ Marqués de Casa Riera, 2) Precio: De 19 a 22 euros Link: https://www.teatrobellasartes.es/obra-de-teatro/una-habitacion-propia/

'AKIRA'

No hay muchas ocasiones para disfrutar de un clásico de la animación como Akira en pantalla grande, así que cuando se presenta alguna, hay que aprovecharla: los Cines Paz la proyectan este domingo en una versión remasterizada en 4K. Basada en un manga escrito y dibujado por Katsuhiro Otomo, la película se estrenó en 1988, posicionándose instantáneamente como un prodigio de la animación y un film de culto. Akira se sitúa en un mundo postapocalíptico, años después del estallido de la Tercera Guerra Mundial y de la destrucción absoluta de la ciudad de Tokio. Pandillas de motoristas, gobiernos que buscan someter al mundo, experimentos secretos y jóvenes con poderes son algunos de los ingredientes de esta joya del anime con un contundente mensaje que no pierde actualidad.

Más información Cuándo: 13 de marzo a las 22:00 Dónde: mk2 Cines Paz (c/ Fuencarral, 125) Precio: 6,90 euros Link: https://www.cinepazmadrid.es/es/detalles/18111_1_Z_1/akira-vose#horarios

'HIPERREAL. EL ARTE DEL TRAMPANTOJO'

¿Cuántas veces nos hemos quedado atónitos frente a una pintura por su enorme parecido con la realidad? Engañar al ojo es todo un arte y ahora, el Museo Thyssen, dedica una exposición a la técnica pictórica que se dedica precisamente a eso. A través de juegos con la perspectiva o con la luz y de diversos efectos ópticos, estas "trampas" nos hacen ver lo que no es y existen desde la Antigüedad clásica –recordemos la historia de Zeuxis, que según Plinio pintó unas uvas tan realistas que los pájaros se acercaron a picotearlas–. Esta muestra reúne más de un centenar de obras de diferentes museos y colecciones, que abarcan desde el siglo XV hasta el XXI, y en ella se exponen desde bodegones hasta retratos que huyen del lienzo, pasando por gabinetes de curiosidades, rincones del artista, interiores de alacenas, papeles arrugados, molduras y todo tipo de objetos que permitieran a los pintores demostrar su maestría a la hora de reproducir cada detalle. También se incluyen obras de algunos renovadores del género, como Harnett, Haberle, Cope o Ducordeau y de otros que destacaron por su originalidad, como Arcimboldo o Dalí.

Más información Cuándo: Del 16 de marzo al 22 de mayo Dónde: Museo Nacional Thyssen-Bornemisza (Paseo del Prado, 8) Precio: 13 euros Link: https://www.museothyssen.org/exposiciones/hiperreal-arte-trampantojo

DOM LA NENA

Dominique Pinto es Dom La Nena, una cantante, compositora, productora y violonchelista brasileña que comenzó a tocar junto a Jane Birkin con tan solo 18 años y debutó en 2013 con Ela, un álbum de canciones íntimas y melancólicas. El jueves la tendremos en Madrid presentando el aclamado Tempo, su tercer LP, en el que la artista reflexiona sobre el valor de nuestro tiempo a través de 13 canciones delicadas, entre las que se encuentra un maravilloso dúo con la mexicana Julieta Venegas. Como es habitual, Dom La Nena canta en portugués, castellano y francés, y tan ecléctico como el abanico de idiomas que domina es su estilo, a medio camino entre el pop minimalista y la música de cámara.

Más información Cuándo: 17 de marzo a las 21:00 Dónde: Sala Clamores (c/ Alburquerque, 14) Precio: 16,50 euros Link: https://www.salaclamores.es/eventos/dom-la-nena

