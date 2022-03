“No quiero que mi país esté solo pero tampoco quiero que se involucren otros y estalle la tercera guerra mundial”

La editora ucraniana Maryna Marchuk junto a Héctor Abad Faciolince, en Málaga. / EPE

Los tres primeros días de la invasión de Ucrania esta mujer de 26 años, Maryna Marchuck, editora, alumna en Sevilla de cursos que tienen que ver con su vocación, la literatura hispanoamericana, se los pasó llorando en el cuarto que comparte con otros alumnos como ella. Sabe siete idiomas, habla el castellano como si lo hubiera aprendido de niña, pero a los diecisiete años se impuso la tarea de hablarlo tan perfectamente que parece nacida en el Guadalquivir.

Cuando aun persistía el llanto por el porvenir de su país invadido por Vladimir Putin Maryna supo de una manifestación contra esta guerra desigual, se lanzó a la calle y ahora es una activista ucraniana en el exilio. Es editora. Hace dos años se impuso la tarea de propiciar la traducción a su idioma de El olvido que seremos, la novela en la que Héctor Abad Faciolince cuenta el asesinato de su padre, su origen y sus consecuencias, como símbolo del drama colombiano.

La salida del libro, que ha traducido Anna Mackhovska, estaba prevista antes de que, en febrero, Ucrania viviera el principio de su propio drama. La invasión halló a Maryna en la que ahora es la habitación de su exilio. La traductora del libro de Héctor Abad vive en estos momentos resguardándose de las bombas rusas en el sótano de un teatro en la capital del país sitiado.

Hablamos con Maryna en Málaga, donde se encontró este fin de semana con su autor colombiano. Entre ella y Héctor la amistad se llama también solidaridad, extrañeza común de tanto dolor y de tanta rabia, de lo que ambos tanto saben.

Héctor asiste también a la conversación que sostuvimos para los periódicos de Prensa Ibérica. Al final los retratamos en la calle. En esa intemperie parecían dos amigos que han quedado para pasear por la que ahora mismo es quizá la ciudad más amable y pacífica de España, tan lejos del sonido implacable que hace llorar a Maryna.

Todos te preguntamos por Ucrania. Pero, ¿tú qué te preguntas sobre Ucrania?

Muchas cosas. Sobre todo por mi familia. Y qué va a pasar con mi país ahora. Tengo mucho miedo de que escoja otro camino. Por un lado, no quiero que mi país esté en esto solo. Pero tampoco quiero que otros países se involucren y estalle la tercera Guerra Mundial.

¿Cómo estás durmiendo estos días?

Duermo muy mal, la verdad. Me voy a la cama pensando a ver si mañana mis seres queridos siguen vivos y si Ucrania sigue siendo Ucrania.

¿Y qué te alivia?

Me alivia estar en contacto continuo con mi familia, decirles que los quiero, que hay esperanza.

¿Cómo le explicarías lo que está pasando a un niño español?

Es muy complicado. Porque ni siquiera sé cómo explicárselo a un niño ucraniano. No sé.

"Hemos ido creando un país como nosotros queríamos, no como lo querían Rusia o Europa. Y ahora todo se está estropeando"

¿Y a ti misma cómo te lo explicas?

Es un horror, es una pesadilla. Es algo que no tiene lógica, que no tiene sentido. Y me siento inútil por qué no sé cómo pararlo. Hemos ido creando un país como nosotros queríamos, no como lo querían Rusia o Europa. Y ahora todo se está estropeando.

¿Qué país querían?

Queríamos un país libre, independiente, democrático… con muchas reformas. Creíamos que se podía hacer. Teníamos ese sueño.

¿Qué respuesta reciben las cartas que escribes a tu familia y a tus amigos?

Me dicen que no me preocupe, intentan tranquilizarme. Me mandan mensajes muy tiernos, me dicen te quiero. Hay mucho cariño, mucho afecto.

¿Te alivia este país?

¿España? España no me alivia para nada. Siento mucha indiferencia. Bueno, ahora han cambiado de opinión y enviarán ayuda militar. Eso está bien.

"Nosotros no queremos que nos impongan una dictadura"

Sobre eso no hay unanimidad.

Lo sé. Pero se lo agradezco mucho al gobierno, que es quien ha decidido hacerlo. Por un lado comprendo que un país no quiera involucrarse en un conflicto y, por otra parte, pienso que España sufrió algo parecido, una dictadura, y ahora debería ser solidaria. Nosotros no queremos que nos impongan una dictadura.

¿A veces piensas que todo esto es una pesadilla que no está ocurriendo?

Exactamente. Una pesadilla. O también he pensado que esto no puede estar pasando.

¿Qué tendríamos que hacer nosotros para que tú y los tuyos sintieran que no están solos?

Para empezar, yo no creo que esto sólo sea una guerra entre Ucrania y Rusia. No. Esto concierne a todos. No tienen que consolarme a mí, consolémonos entre todos y salgamos de esto entre todos.

En tu editorial has editado El olvido que seremos. ¿Qué significa para ti ese libro, ahora casi póstumo en tu labor editorial?

Para mí, y para mi socia, este libro representa la esperanza, la belleza de la vida. Algo para seguir adelante.

Héctor, ¿para ti qué representa que un libro tuyo haya sido publicado en un país que hoy acapara la mirada de todo el mundo?

Bueno, lo bonito ocurrió hace más de un año, cuando Anabel [Sotelo Ramirez, de origen nicaragüense, socia en la editorial Compás] y Maryna se pusieron en contacto conmigo para publicar este libro en una lengua rara. Ay, ¿cómo será el ucraniano?, pensé. Me dijeron que son una editorial pequeñita, con poco dinero, y… ¡Claro! Adelante. Yo agradecí. Vimos el diseño de la tapa, la traducción, todo fue progresando, me invitaron a Ucrania, la pandemia no nos dejó reunirnos, pero bueno... Fue bonito. Es que son una jovencitas Anabel y Maryna. De la edad en la que yo tuve que irme al exilio a Italia, más o menos. Y hace un mes, cuando Putin empezó a mandar hombres a la frontera con Ucrania, les escribí y me dijeron que pensaban que no se iba a dar el ataque. Luego empezó la invasión y supe que Maryna estaba en Sevilla, estudiando, y ahora estoy feliz de poder conocerla.

¿Te imaginas ahora tu libro en la mochila de un joven ucraniano?

Ni me lo imaginaba, ni me lo imagino. No sé si vieron hace poco la historia de un fotógrafo americano, jovencito, que fue a Afganistán, donde él había estado combatiendo, y que en agosto fue a cubrir la desocupación y se encontró con otro muchacho con el que había combatido. Se reconocieron y recordaron una poesía que empezaba diciendo ‘a veces me pregunto quién te dará la noticia de mi muerte.’ Bueno, pues la literatura produce eso. Ojalá mi libro ande por ahí y lo lean y les aporte algo.

¿Y a ti, Maryna, qué parte de ese libro te dijo más cosas?

Pues a mi el libro, en general, me dio la sensación de la inocencia, de sentir la belleza del mundo, la ternura de las relaciones entre hermanos y entre padres e hijos.

Héctor: Maryna me dijo, antes de la entrevista… Bueno, mejor cuéntalo tú.

Maryna: Sí. Leí los diarios de Héctor y hubo una parte que me impactó mucho: que a la edad de 26 o 27 años, uno piensa en volver a estudiar o en formar una familia, a ver qué futuro quieres. ¡Y yo me hice esa pregunta a esa edad! O sea: me vi reflejada ahí. Y me fui a Sevilla, a seguir formándome.

Héctor: Pero te cuesta mucho estar fuera de Ucrania, ¿verdad?

Maryna: Me cuesta mucho, sí. Me cuesta mucho estar fuera de Kiev, sobre todo, donde quisiera vivir para siempre.

¿Ha habido alguna pregunta que no te he sabido hacer?

Bueno, podríamos ahondar en la intervención de Javier Cercas en el coloquio de Escribidores, aquí en Málaga: esto no es una guerra entre Ucrania y Rusia, esto es una guerra entre democracia y nacionalpopulismo. Y también es una gran tragedia porque está triunfando la mentira: todo lo que dice y hace Putin está basado en mentiras.

