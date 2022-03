Las críticas de cine de la semana: 'The Batman', 'Un héroe', 'Los amores de Anaïs', 'Hive (Colmena)'

Robert Pattinson es el nuevo Batman. / WARNER BROS

La refundación de una saga en clave atormentada

Cada década ha tenido su Batman. El hombre murciélago y su universo se han convertido en una especie de reflejo de la sociedad, tanto en lo que se refiere a su subtexto metafórico, como en relación a los avances tecnológicos que ha vivido la industria audiovisual y que han ido marcando su existencia. Así, cada director que se ha hecho cargo de él y cada actor que lo ha interpretado han intentado plasmar a través de su simbología el signo de los tiempos. Después de los dos hitos que supusieron los tándems Tim Burton / Michael Keaton y Christopher Nolan / Christian Bale, ahora llega el formado por Matt Reeves y Robert Pattinson. Y, aunque parecía imposible, juntos han logrado refundar conceptualmente el mito sin por ello perder un ápice de su esencia. Al contrario, han conseguido sublimarla.

The Batman es una película oscura, profundamente desencantada que parece sintonizar a la perfección con el leit motiv que supone el tema Something In The Way de Nirvana y el aspecto desaliñado, hosco y grunge de Robert Pattinson. Hay algo del espíritu nihilista de los noventa que parece conectar con este momento de hastío en el que vivimos, instalados en la desilusión de un mundo que se desmorona frente a nuestros ojos y que se convierte en caldo de cultivo silencioso para el surgimiento de un mal que acecha de forma paciente mientras se dedica a esparcir el odio a través de las redes sociales y las teorías conspiranoicas. Si El caballero oscuro plasmó las consecuencias del 11-S y la amenaza islámica, The Batman se encarga de poner de manifiesto el clima de desconfianza actual hacia las autoridades.

En ella ya no hay un solo antagonista, sino que el concepto de villano se disemina tanto en los bajos fondos como en las altas esferas. Gotham City se muestra más sombría que nunca, un escenario nocturno de estética posindustrial repleto de podredumbre moral, drogas sintéticas y luces de neón. En él, Bruce Wayne está más solo y atormentado que nunca. No le interesa dar esa doble versión de sí mismo de magnate y justiciero que hasta el momento se había perpetuado. Está encerrado en sí mismo, dentro de ese mundo obsesivo que lo consume.

Matt Reeves ha orquestado un espectáculo cromático en negro y rojo apabullante y dotado de una imaginería visual propia en la que se dinamitan las reglas del blockbuster convencional. Sería demasiado sencilla su comparación con Seven a la hora de analizar su apuesta por el thriller de investigación noir a través de las pesquisas detectivescas por las cloacas de una ciudad sin ley. Son demasiados los elementos que la diferencian, ya que la narración adquiere su propio sentido, casi como si se tratase de un estado mental, una pesadilla BDSM, o una melodía de Nine Inch Nails, disonante, envolvente y malsana. En contraposición a ese estado alucinatorio, la Catwoman que compone Zoë Kravitz se convierte en el corazón de la película, dotando de rabiosa emoción cada una de sus apariciones. Más que ningún otro personaje, en ella se encuentra la llave evolutiva de la saga. - Beatriz Martínez

'The Batman' Dirección Matt Reeves Intérpretes Robert Pattinson, Zöe Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, Colin Farrell, Andy Serkins, Peter Sarsgaard, John Turturro Año 2022 Estreno 4 de marzo de 2022 ★★★★★



Las variaciones Farhadi

¿Es aceptable no decir la verdad si el fin es noble? ¿Y puede el fin ser realmente noble si conlleva un provecho personal? Son cuestiones que, entre varias otras, Asghar Farhadi se ha planteado sistemáticamente a lo largo de su carrera. Y en sus mejores películas -A propósito de Elly (2009) y Nader y Simin: una separación (2011)- lo ha hecho demostrando en el proceso un talento único para tomar situaciones mundanas y extraer de ellas reflexiones de peso sobre la sociedad iraní y la condición humana, generar dosis de tensión dramática más propias de géneros como el thriller y hacernos sentir el peso que cada decisión carga sobre unos personajes que a veces actúan mal pero que, en todo caso, siempre tienen sus razones.

Sobre el papel, el método de su noveno largometraje es el mismo. Su protagonista es un hombre simple y desesperado que de la noche a la mañana se convierte en tema de discusión en redes sociales, primero en calidad de figura heroica y después de villano, y cuyos intentos de redención se ven saboteados por una sucesión de malentendidos, errores impulsivos y engaños bienintencionados. Y mientras lo contempla Farhadi trata de explorar las contradicciones de una comunidad cuya rígida moralidad choca con una realidad lastrada por las carencias económicas, la corrupción y el caos burocrático, y muestra el papel que fenómenos como el acoso online y la cultura de la cancelación desempeñan en ese conflicto.

A partir de esa premisa, también como de costumbre en su cine, el director va añadiendo personajes, subtramas y dilemas éticos, y se muestra rotundamente hábil convirtiendo esos elementos en una bola de nieve que avanza cada vez más grande y arrasadora. La diferencia es que, si sus obras más celebradas permanecían centradas en el ámbito doméstico, aquí el foco se abre con el fin de someter a examen a toda una nación, y la mayor amplitud de miras diluye la capacidad de penetración. A esa dispersión contribuye el antihéroe protagonista, un personaje tan testarudamente pasivo y despojado de proactividad que sus erráticas acciones, en consecuencia, funcionan menos como prueba de su defectuosa honestidad que como muestrario de todos los trucos narrativos -la falta de lógica en los comportamientos y la manipulación melodramática entre ellos- que Farhadi despliega para mantener nuestra atención.

'Un héroe' Director: Asghar Farhadi Intérpretes: Amir Jadidi, Mohsen Tanabandeh, Fereshteh Sadre Orafaee, Sahar Goldust Año: 2021 Estreno: 4 de marzo de 2022 ★★★



Un vendaval emocional

Los amores de Anaïs responde a una tradición del cine francés que podría empezar en Éric Rohmer, aunque el registro interpretativo, e incluso el físico, de su actriz principal, Anaïs Demoustier, recuerda un poco a la Isabelle Huppert de sus primeras películas. Las derivas e inestabilidad amorosa, laboral, económica e incluso familiar de Anaïs nos hacen pensar en personajes femeninos igual de jóvenes e inestables del cine de Rohmer, caso de Las noches de la luna llena. Pero en la relación que Anaïs establece con la eminente escritora que encarna Valeria Bruni Tedeschi, tras haber sido antes amante del marido de esta, Denis Podalydès, hay ecos de películas estadounidenses como Carol, de Todd Haynes.

Que los tres personajes aparezcan en una sala de cine donde se proyecta Opening Night, de John Cassavetes, película escogida por la escritora para dar una charla en el mismo cine, refuerza los lazos entre cierto cine independiente norteamericano y cierto cine de autor francés. El resultado es fresco, grácil, luminoso y tan agitado como la protagonista, un auténtico vendaval en movimiento. Un filme que dialoga con muchos otros, pero posee en casi todas sus escenas una voz propia.

'Los amores de Anaïs' Director Charline Bourgeois-Tacquet Intérpretes Anaïs Demoustier, Valeria Bruni Tedeschi, Denis Podalydès Estreno 5/3/22 ★★★★

Mujeres después de la guerra

Instalados en una nueva contienda en Europa, una película como Hive (Colmena) adquiere una dimensión todavía más dolorosa. Han sido muchas las ficciones que han abordado la guerra de los Balcanes, pero ninguna de ellas se ha centrado específicamente en el género femenino como lo hace la ópera prima de Blerta Basholli. ¿Qué pasa cuando acaba el conflicto con las mujeres? La película se ubica en una zona rural de Kosovo donde prácticamente todos los hombres jóvenes han desaparecido o muerto. En ese entorno desolado por la fatalidad las viudas conforman una comunidad que intenta sobrevivir ante las circunstancias, uniéndose para generar beneficios a través de las conservas caseras. Pero su iniciativa no será bien vista por el patriarcado obsoleto que persiste y se verán constantemente hostigadas y cuestionadas. Fahrije, la protagonista, no se dejará amedrentar y se convertirá en el centro de un debate social en torno al papel emprendedor de las mujeres.

Hive (Colmena) es una película directa, seca y contundente. Un emocionante testimonio basado en hechos reales que desafía la herencia castradora para demostrar que, después de la destrucción, en las mujeres está la llave para la reconstrucción, principalmente aquella que tiene que ver con los tabúes y la toxicidad, tanto económica como moral.

'Hive (Colmena)' Dirección Blerta Basholli Intérpretes Yllka Gashi, Cun Lajci, Aurita Agushi, Kumrije Hoxha, Adriana Matoshi, Molikë Maxhuni, Blerta Ismaili, Kaona Sylejmani, Mal Noah SafQiu, Año 2021 Estreno 4 de marzo de 2022 ★★★



