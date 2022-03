Antonio Resines: "No creo que haga nada de trabajo hasta después de verano"

El actor Antonio Resines agradece los aplausos tras recibir la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2020 de manos de los reyes Felipe VI y Letizia, durante el acto de entrega. / EFE/Villar López

El actor Antonio Resines, uno de los galardonados este miércoles con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, ha reconocido que se encuentra "baldao" tras haber superado el coronavirus y ha destacado que no cree que pueda volver al trabajo hasta después del verano.

En el acto, presidido por los reyes, una de las mayores ovaciones de los asistentes ha sido para Resines, quien se ha acercado a recoger el galardón ayudándose de una muleta. "Me encuentro baldao, puedo andar, que hace dos semanas no podía, me queda un tiempo de hacer ejercicio y un par de meses de recuperación. He hecho un esfuerzo pero ha merecido la pena", ha indicado.

"No creo que haga nada de trabajo hasta después de verano. Este premio es muy importante, es un premio serio. Sabe muy bien que te den este premio cuando estás un poco flojo", ha comentado el actor a los medios de comunicación.

Por su parte, el director navarro de cine Montxo Armendáriz ha afirmado que "la guerra destruye y la cultura construye" y ha subrayado que "todos los premios se agradecen y más en estos momentos de pandemia y tensión por la guerra".

Armendáriz ha sido un de los dos navarros premiados junto a la soprano María Bayo. Ambos han dado valor al hecho de recibir este reconocimiento en Pamplona: "Es muy emotivo recoger este premio en casa, es un honor recibir este premio con tantos artistas de este nivel", ha señalado Bayo.

La soprano ha hecho referencia también a la guerra entre Rusia y Ucrania: "Tenemos que tener paz, los artistas necesitamos tener esa paz y esa tranquilidad. Es terrible lo que está pasando".

El director de cine Álex de la Iglesia ha comparecido ante los medios de comunicación con un mensaje similar: "La cultura es clave en la construcción del ser humano. Cuando falta la cultura llegan las cosas que estamos viviendo ahora", ha dicho.

Por su parte, el bailaor Antonio Canales ha asegurado que nunca pensó que recibiría este premio. "Yo quiero dedicárselo a mi madre por haberme parido bailaor y al colectivo flamenco, que ha sido mi vida. Es un premio que no se consigue de un día a otro, son muchos años de trabajo", ha explicado.

"Quiero decir también que, cuando veamos muchos nubarrones en nuestra vida, pensemos que encima siempre hay luz como la que hoy acabo de sentir. Pamplona es muy flamenca, en esta ciudad hay mucho arte", ha añadido.

