Los gigantes del audiovisual dejan a Rusia sin estrenos

Los gigantes del entretenimiento audiovisual también toman medidas de represalia contra Rusia por el ataque a Ucrania. Disney, Sony Pictures y Warner han anunciado separadamente que suspendían el estreno de sus películas en los cines del país liderado por Putin, siguiendo el ejemplo de varias compañías que optaron por salir de Rusia. Mientras, Netflix se niega a acatar la norma de emitir canales propios del Kremlin.

"Dada la invasión no provocada de Ucrania y la trágica crisis humanitaria, estamos suspendiendo el estreno en cines de películas en Rusia, incluida la próxima Alerta roja de Pixar", escribió el lunes el grupo estadounidense Disney en un comunicado. "Tomaremos futuras decisiones comerciales en función de cómo se desarrolle la situación", agregó la compañía. Mientras tanto, dice que está trabajando con una oenegé para brindar ayuda de emergencia y otras formas de asistencia humanitaria a los refugiados.

'Morbius' y 'Batman', cancelados

Sony Pictures, filial del grupo japonés Sony, se sumó después a la iniciativa suspendiendo el lanzamiento de sus filmes en Rusia, entre ellas Morbius, su última gran producción de superhéroes. El grupo justificó en un comunicado su decisión por "la acción militar que perdura en Ucrania, la incertidumbre resultante y la crisis humanitaria desencadenada en la región".

En cuestión de horas, WarnerMedia también anunció que aplazaría el estreno de Batman esta semana en Rusia, programado para el próximo 3 de marzo como parte de su lanzamiento mundial. Se trata de uno de los estrenos más esperados, dirigido por Matt Reeves y protagonizado por Robert Pattinson junto a Zoë Kravitz. "Continuaremos analizando la situación a medida que evolucione. Esperamos una resolución rápida y pacífica de esta tragedia", ha señalado.

Otra que se ha sumado al boicot ha sido Netflix. El gigante del streaming informó este lunes que no cumplirá con la nueva ley audiovisual de Rusia, que obligaría a la plataforma a incluir una veintena de canales públicos para poder operar en el país.

La legislación, cuya entrada en vigor estaba prevista para el 1 de marzo, obliga a Netflix y a otros servicios audiovisuales a emitir contenidos de medios afiliados al Kremlin como Channel One, la cadena de entretenimiento NTV y el Canal de la Iglesia Ortodoxa. "Dada la situación actual, no tenemos planes de añadir esos canales a nuestro servicio", dijo un portavoz de la compañía, citado por el diario The Wall Street Journal.

Netflix, un millón de suscriptores

Netflix lanzó su servicio local en ruso hace poco más de un año y apenas cuenta con un millón de suscriptores en ese país, un porcentaje ínfimo de los más de 222 millones de abonados que suma en todo el mundo. Aún así, la plataforma forma parte de la lista de "servicios audiovisuales" que elabora el regulador mediático de Rusia, Roskomnadzor, y que incluye a todas las plataformas o canales con más de 100.000 espectadores.

Una nueva ley audiovisual obliga a que todos los servicios de ese listado incluyan contenido procedente de medios controlados por el Gobierno de Vladímir Putin, aunque su implementación quedó suspendida tras la invasión de Ucrania. La pasada primavera, Netflix anunció su primera serie en ruso, Anna K, basada en la novela Anna Karénina, de Leo Tolstói.

Varias multinacionales se han distanciado de Rusia desde la invasión de Ucrania. Facebook, Twitter y Microsoft tomaron medidas el lunes para limitar la difusión de información de los medios de comunicación afiliados al gobierno ruso.

De manera mucho más drástica, las petroleras británicas BP y Shell han anunciado que se desprenderán de sus acciones en proyectos conjuntos con grupos rusos en Rusia.

Sin embargo, para algunas empresas extranjeras sigue siendo difícil desvincularse de Rusia de la noche a la mañana, cerrando fábricas o supermercados.

