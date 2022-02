No todo es vender en ARCO: 40 (+1) años de libertad, polémicas y diversidad

La feria de arte retoma su normalidad tras dos años de pandemia con una edición con intenciones autorreivindicativas

Los que se acerquen a los pabellones 7 y 9 de Ifema se encontrarán con 185 galerías venidas de 30 países

7 Se lee en minutos Joaquín Jesús Sánchez



ARCO regresa a febrero, tras una cancelación y una reubicación. Para que la rutina se manifieste con todo su encanto hemos tenido que padecer la excepcionalidad y aquel engendro de la nueva normalidad. Esta edición, la 40 (+1) no disimula sus intenciones autorreivindicativas: la pandemia jorobó los fastos del cuadragésimo aniversario y la feria quiere cobrarse la deuda. Los que se acerquen a los pabellones 7 y 9 de Ifema se encontrarán con 185 galerías venidas de 30 países. Como es habitual, cuenta con varios proyectos comisariados: Opening, el pasillo de galerías noveles; Nunca lo mismo. Arte Latinoamericano, que reúne propuestas de nueve artistas latinoamericanos; 17 Proyectos de Artista, sección compuesta "exclusivamente" por mujeres; Arts Libris, el tradicional callejón dedicado a publicaciones; y ARCO 40 (+1) Aniversario, una sección-homenaje a las galerías con una vinculación especial con la historia de la feria.

"ARCO es una feria de grandes dimensiones, pero intentamos que cada persona que está en ella sienta que es muy suya. Intentamos humanizar algo que tiene una escala gigante", cuenta a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA Maribel López, su directora. "Nos interesa mucho que la gente que venga a ARCO pueda encontrar siempre un artista que le interese" y para ello animan a las galerías a hacer propuestas más contenidas, que no abrumen, por cantidad, al visitante.

'Sin título', de Santiago García Sáenz. / ARCO

Pero, ¿quién es esa "gente" que va a ARCO? ¿Para qué van y qué traman en esos mastodónticos pabellones multiusos? "En la feria coinciden artistas, galeristas, instituciones, coleccionistas, junto con individuos de difícil clasificación. Toda combinación o relación que se te ocurra entre este conjunto de entes es posible y probablemente haya ocurrido", comenta, entre enigmático y divertido, Jacobo Fitz-James, director de la galería madrileña Espacio Valverde.

"Lo primordial en una feria es vender. Pero se vende o se puede vender de muchas maneras distintas, y hay que tratar de encontrar caminos que no sean tan directos o evidentes. Y para eso está también una feria. Me refiero a tratar de dar visibilidad a ciertos artistas o ciertas propuestas, poner de relieve el programa de la galería, las formas, la imagen, el gusto o los montajes con los que cada uno trata de identificarse", afirma Pablo Flórez, director de la histórica galería Heinrich Ehrhardt. "Es verdad que todas estas serían maneras de vender y que quizás todo parezca reducirse a esto, pero no es menos cierto que algunas veces el esfuerzo se centra más en esta parte menos directa de venta. Así se potencian otras vías incluso a sabiendas de que desde un punto de vista comercial la feria sería inviable. A largo plazo, la visibilidad y la repercusión de lo que se propone, aunque sea sin vender en una feria puntual, puede ser muy bueno en el futuro".

'Jet Lag', de Ira Lombardia. / ARCO

Este afán de promocionar y mostrar es una de las grandes responsabilidades de la feria. "Nuestra preocupación es que la feria sea internacional, pero, a la vez, represente bien la escena nacional. Por ejemplo, hacemos un programa con Acción Cultural Española en el que se preparan visitas a medida a cada director de museo que acude a la feria, de la mano de un comisario o una comisaria joven. También es interesante pensar en cómo se ubican las galerías en el espacio. Si una galería joven de Madrid está frente otra de Berlín, es posible que ahí sucedan encuentros que pueden propiciar la internacionalización de las carreras de sus artistas", afirma su directora.

La ubicación puede proporcionar encuentros felices, sí, pero también puede conllevar un verdadero suplicio. "Si tienes la mala suerte de que el stand te toque junto al hot spot de turno (por ejemplo, el ninot), puedes darte por muerto. Una turba de selfis se lo comerá todo", sentencia Fitz-James.

'Untitled (Fluvial series)', de Tito Mouraz. / ARCO

Nuevas galerías

ARCO incorpora nuevas galerías a su plantel a través del Opening, una sección comisariada en esta ocasión por Julia Morandeira y Övül Durmuşoğlu. "Participar en ARCO para una galería tiene un efecto validador, tanto de las propuestas que se presentan como del papel de la galería frente al mercado y los sectores profesionales. Y es precisamente esta lógica la que prima en Opening, siendo una sección que funciona exclusivamente por invitación de las comisaras a galerías jóvenes de menos de siete años. Acceder a la sección (y a la feria) suponen un reconocimiento de la labor realizada, además de acceder al escenario donde se concentra el mayor volumen de transacciones comerciales y profesionales", explica Morandeira. "Estamos atentas a cómo trabajan las galerías, cómo articulan un trabajo de exposición y promoción de artistas, y cómo articulan y participan en las escenas en las que se integran. Seleccionamos los artistas y sus propuestas en diálogo con los galeristas, siguiendo criterios de calidad e interés de las piezas, así como de equilibrio con el resto de propuestas de la sección. Y hacemos una gran labor de acompañamiento durante todo el proceso y, sobre todo, los días de la feria enseñando la sección".

Las ferias como ARCO ratifican o descalabran. "Es una cita muy importante dentro del panorama internacional y, sin duda, el momento del año con mayor voltaje para los que nos dedicamos a esto en España. En mi caso, como la mayoría de artistas que represento son españoles, ARCO es la feria que comporta más carga emotiva, pero también requiere una dosis extra de jalea real y cafeína", prosigue Fitz-James. Para Christian Lagata, que debuta en la edición de este año, "es un objetivo que se persigue durante los años de formación y crecimiento, y que normalmente señala cierta madurez en la obra del artista. Uno espera que la obra funcione y llegue a formar parte de colecciones importantes. De alguna manera se desea ganar esa confianza, que es fundamental para seguir trabajando, e intentar pasártelo bien en la medida de lo posible compartiendo los tiempos muertos con otros colegas".

'Variante', de María Freire. / ARCO

Esta última no es una cuestión menor. ARCO es, en muy buena medida, un lugar donde ver y ser visto, como nos apunta Julia Huete, joven artista gallega que viene participando en las últimas ediciones. Para Secundino Hernández, uno de los artistas españoles con mayor proyección internacional, "ARCO siempre ha tenido un componente social único que la diferencia de otras ferias internacionales y eso es algo que debemos valorar y proteger. Desde mi primera edición, allá por el 2004, es una cita a la que acudo con la ilusión de reencontrarme con mis colegas de profesión y dejarme sorprender por la calidad del arte exhibido".

Foco de coleccionistas

Que sea una feria concurrida interesa también a los coleccionistas. "Esto la hace una feria muy viva", resalta Alejandro Lázaro. "Además, ARCO tiene un sello propio que personalmente me encanta y espero que siga avanzando en solitario y por este camino. Ejemplifica muy bien la idiosincrasia de España y sus lazos con Europa y América latina, y esto la hace una feria diferente y con una impronta especial". Para Lázaro, la vorágine que supone la feria ayuda a que se aceleren las ventas: "Es un fenómeno que creo debe de estudiarse, porque lo cierto es que en la mayoría de los casos creo que la compra podría ser más pausada y más pensada en una galería".

'Untitled', de Jorge Queiroz. / ARCO

En estas fechas tan señaladas, el ciudadano medio puede recibir una imagen muy distorsionada no solo sobre la feria, sino también sobre el endeble ecosistema del arte contemporáneo. Teresa Solar, joven artista que participará en la exposición principal de la inminente Bienal de Venecia, advierte: "Es importante recordar que la inmensa mayoría de galerías y artistas no tienen esas ventas despampanantes que suenan en los periódicos. Somos un sector lleno de precariedad y de inseguridad, de ingresos muy inestables". Hay menos solemnidad y esnobismo del que se pueda suponer. Para muestra, un botón. "En una ocasión se mostró en nuestro stand una réplica del coche Renault Alpine realizada por Tobias Rehberger", recuerda Pablo Flórez. "Utilizábamos su maletero para guardar el material de oficina que se recoge todas las noches al finalizar el día de feria. No sabíamos dónde meter la escalera de montaje y se guardó durante toda la feria justo debajo del coche expuesto".

Luego dirán que el arte es inútil.

Noticias relacionadas