Muere el pionero del 'grunge' Mark Lanegan a los 57 años

El vocalista y compositor Mark Lannegan, que se hizo un nombre al frente de los Screaming Trees y supo perdurar gracias a su participación en los Queens of the Stone Age, murió este martes en Irlanda a los 57 años, tras haberse convertido en una de la voces de referencia del rock actual.

"Nuestro querido amigo Mark Lanegan murió esta mañana en su casa en Killarney, Irlanda", anunció un mensaje colgado en su cuenta de Twitter.

El comunicado subrayó que "no se dispone de más información por el momento", y pidió que "se respete la privacidad de la familia" de Lanegan, incluida su mujer Shelley.

Our beloved friend Mark Lanegan passed away this morning at his home in Killarney, Ireland. A beloved singer, songwriter, author and musician he was 57 and is survived by his wife Shelley. No other information is available at this time. We ask Please respect the family privacy