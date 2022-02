Tom Holland anuncia que se retira temporalmente

Fotograma de ’Uncharted’ facilitado por Sony Pictures. / ARCHIVO

Tom Holland, uno de los actores de moda en Hollywood, ha declarado que "se tomará un descanso" de la interpretación después de siete años sin interrupciones.

El intérprete de 25 años ha explicado que no se trata de un retiro inminente, pero que tiene previsto alejarse durante un tiempo de las cámaras: “Voy a grabar una serie para Apple TV, por lo que estoy muy contento. Pero puedo decir con seguridad que después de que termine esa serie, me tomaré un descanso”, ha confesado en una entrevista a CinePop.

En las últimas semanas, el actor inglés se ha dejado ver por Barcelona para promocionar el estreno de Uncharted, la última película que ha protagonizado y que tiene a la ciudad catalana como una de sus localizaciones principales de rodaje.

UNA ESTRELLA DE MARVEL

Pese a su corta edad, Holland es un actor con una larga filmografía. Desde bien pequeño ha formado parte del reparto de obras de alcance internacional como Lo Imposible (2013), pero su verdadero salto a la fama se produjo en 2015 con el anuncio de su papel de Spider-Man en la etapa adolescente del personaje.

Su primera aparición como superhéroe de Marvel se produjo en Capitán América: Civil War (2016) y desde entonces ha protagonizado producciones muy destacadas de la factoría como Spider-Man: Homecoming (2017), Spider-Man: Far From Home (2018) y su último éxito, Spider-Man: No Way Home (2021).

