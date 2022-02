'Flee': trauma y memoria de un refugiado

Hablamos con Jonas Poher Rasmussen sobre su celebrado documental animado, triplemente nominado al Oscar: mejor película de animación, mejor película documental y mejor película internacional.

Ha pasado ya una semana desde la noticia, pero el director Jonas Poher Rasmussen todavía no acaba de creérselo: "Lo que empezó como algo pequeño, como una conversación que tuve con un amigo, empezó a crecer y crecer durante años y al final aquí estamos, nominados para tres premios de la Academia de Hollywood". En concreto, Flee compite como mejor película de animación, mejor película documental y mejor película internacional. Es la primera vez que un filme consigue esta triple nominación.

Rasmussen parece sinceramente abrumado ("es surrealista", dice un par de veces al principio de nuestra entrevista), pero ya debería estar acostumbrado a esto de los laureles. Empezando por el premio del jurado al mejor documental (sección World Cinema) en el festival de Sundance, en el que tuvo su estreno a principios de 2021, Flee lleva acumulados casi setenta premios, incluyendo uno muy codiciado en animación: el Cristal a mejor largo del festival de Annecy.

El primer premio fue, no obstante, la generosidad de su amigo (no realmente llamado) Amin, refugiado afgano con hogar en Dinamarca desde la adolescencia. Llegó allí solo y vivió en una casa de acogida cerca de casa de Jonas. "Era un pueblo pequeño donde tampoco había tanta gente más o menos de mi edad", cuenta el director por videollamada. "Cada día cogíamos juntos el bus hacia el instituto y, al final, empezamos a hablar. Nos unieron la música y las películas. A lo largo de los años, nos volvimos inseparables. Me acuerdo de aquel verano en que los dos habíamos cortado con nuestras parejas y superamos juntos varios meses de desamor".

Entre ellos había una única pero insondable laguna. Durante muchos años, Amin no quiso hablar mucho de su difícil éxodo desde Kabul (al que se unía el drama de crecer siendo gay en una cultura y vida familiar en las que los gais no existían oficialmente) y de lo que y a quienes dejó atrás. "Hace ahora quince años, trabajaba en la radio y pregunté a Amin si podría contar su historia para una pieza documental. Me dijo que no estaba preparado, pero también me aseguró que cuando lo estuviera solo me la contaría a mí". Jonas era su amigo. Y era, además, alguien que llevaba la huida y el desplazamiento en su ADN: sus antepasados huyeron de Rusia a principios del siglo XX para escapar de los pogromos judíos.

EL ANONIMATO DE LA ANIMACIÓN

Lo que animó finalmente a Amin a hablar, a soltar lastre, fue la intrigante propuesta de Jonas de contar su historia en forma de animación. Podía usar su voz sin enseñar su rostro. Para el director, este medio significaba algo más que un velo original. "Cada vez que haces un documental sobre algo que sucedió en el pasado, te preguntas cómo convertir todo aquello en algo relevante y vivo. A través de la animación podíamos recrear los paisajes de su infancia y mostrar a Amin en aquella situación".

En colaboración con el estudio danés Sun Creature, Rasmussen diseñó dos estilos de animación distintos: uno realista y directo, dedicado a ilustrar el presente o las partes del pasado que Amin no tiene problemas en recordar, y otro más expresivo y líquido para tratar de expresar lo inexpresable. "Es una historia sobre el trauma –explica Rasmussen–, así que podíamos aprovechar la oportunidad de ser expresivos con la animación, de entrar en un estilo visceral. Era el ideal para esos momentos en que Amin no encuentra las palabras, cuando es más importante la emoción que la información".

FOLMAN COMO REFERENTE

Estando ante un documental animado sobre horrores de guerra, es inevitable sacar a colación Vals con Bashir, de Ari Folman, aunque en Flee haya más espacio para el amor e incluso el humor. Además de una música original al estilo de Max Richter (compuesta por Uno Helmersson), suenan y resuenan clásicos escapistas del pop escandinavo. Rasmussen reconoce sin problemas, más bien al contrario, el influjo del clásico de Folman: "Me abrió los ojos a la posibilidad de contar la historia de Amin de esta manera. Es la cumbre del documental animado. Además, también lidia con el trauma, con los traumas del pasado y cómo podemos tratar de seguir adelante".

Aunque nada se deja nunca del todo atrás, hacer la película ha significado, explica Jonas, una verdadera catarsis para Amin, quien debía asimilar el pasado para encarar con éxito su matrimonio con Kasper. "Le costó mucho contar su historia. La tuvo en secreto muchos años, entre otros motivos por el miedo a que se descubrieran algunas mentiras. Poder conectar pasado y presente le ha hecho sentirse más completo. Siempre ha sido una persona inquieta, pero está contento con su vida, le gusta estar en casa". Esa casa cuyos alrededores mutan de dibujo a realidad en un desenlace imposiblemente emotivo, pura poesía de la liberación y la sanación.

