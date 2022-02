Qué hacer en Madrid esta semana: 'The Murder Of Crows', Rothrigo, CutreCon, 'Cine y moda. Por Jean Paul Gaultier'...

Gaultier ha diseñado vestuarios tan icónicos como el de ’Kika’. / NACHO PINEDO

'Los secuestradores del lago Chiemsee'

“Prisión para cuatro jubilados alemanes por secuestrar a su asesor fiscal”. Esta fue la noticia real que inspiró a Alberto Iglesias a escribir la comedia negra que esta semana se estrena en los Teatros del Canal. La noticia en cuestión fue publicada en 2010. Un año antes, con el estallido de la crisis económica, este grupo de pensionistas había perdido sus ahorros, invertidos en una serie de empresas tapadera, y su asesor financiero se había desentendido del problema. Así que tomaron la justicia por su mano y le secuestraron con el fin de recuperar el dinero. Obviamente, como aficionados que eran, su plan se fue al traste y les acabaron pillando al cabo de unos días. Mario Gas dirige esta obra, interpretada por Gloria Muñoz, Helio Pedregal, Manuel Galiana, Vicky Peña, Juan Calot y el propio Alberto Iglesias.

'Los secuestradores del lago Chiemsee'. / ARCHIVO

Más información Cuándo: Del 18 de febrero al 6 de marzo Dónde: Teatros del Canal (c/ Cea Bermúdez, 1) Precio: Desde 9 euros Link: https://www.teatroscanal.com/espectaculo/mariogas-lossecuestradores/

'The Murder Of Crows'

¿Se puede esculpir con el sonido? La instalación que Janet Cardiff y George Bures Miller presentan por primera vez en España este viernes y que puede verse en la Nave 0 de Matadero, nos demuestra que sí. Creada a partir de un encargo de Thyssen-Bornemisza Art Contemporary para la 16ª Bienal de Sídney en 2008, la pieza está formada por 98 altavoces que emiten sonidos de voces y música, registrados con técnicas especiales de grabación y reproducción. Estos sonidos dibujan un paisaje sonoro en el que se narran tres sueños que hablan del conflicto y la violencia de un mundo sin rumbo. El título hace referencia al término empleado en inglés para hablar de una bandada de cuervos, pero también evoca un funeral de aves e incluso la imagen del grabado de Goya El sueño de la razón produce monstruos, donde un montón de criaturas aladas acechan al pintor que se ha quedado dormido sobre su mesa.

'The Murder of Crows' (2008). / Roman März, Courtesy The Artist

Más información Cuándo: Del 17 de febrero al 24 de julio Dónde: Matadero Madrid (Plaza de Legazpi, 8) Precio: Gratuito Link: https://www.mataderomadrid.org/programacion/murder-crows

'Cine y moda. Por Jean Paul Gaultier'

Ha vestido a Madonna, diseñado vestuarios tan icónicos como el de Kika o El quinto elemento y, ahora, Jean Paul Gaultier se pone al frente de esta exposición como comisario para hablarnos de los intercambios e influencias que tienen lugar entre el cine y la moda. Organizada por la Fundación La Caixa y La Cinémathèque Française, en ella veremos cerca de 80 vestidos que son historia del cine y que lucieron figuras como Audrey Hepburn, Sharon Stone, Grace Kelly o Catherine Deneuve. Diseños de Chanel, Pierre Cardin o Yves Saint Laurent conviven con los trajes de Superman o Rocky y con carteles originales, fotografías y fragmentos de películas. El vestuario de cine no solo nos habla del valor que la moda tiene para el séptimo arte, sino que también refleja los cambios sociales que se vivían cuando se rodó cada película. Esta exposición quiere, además, reconocer el trabajo de todos los profesionales que intervienen a la hora de diseñar las piezas que va a lucir cada personaje.

Gaultier ha diseñado vestuarios tan icónicos como el de 'Kika'. / NACHO PINEDO

Más información Cuándo: Del 18 de febrero al 5 de junio Dónde: CaixaForum (Paseo del Prado, 36) Precio: 6 euros Link: https://caixaforum.org/es/madrid/p/cine-y-moda_a33079355

'Una acústica luminosa y táctil'

Aunque su obra continúa siendo una gran desconocida, José Val del Omar fue un pionero del cine experimental en nuestro país. Fue inventor, poeta y artista, pero sobre todo, el granadino fue un explorador que dedicó su vida a innovar en lo cinematográfico y en lo sonoro. Dentro de Sonidismos , el ciclo que Cineteca organiza este mes de febrero para poner el valor la parte menos visible del cine –el sonido–, se incluye esta sesión de escucha guiada por Lluís Alexandre Casanovas dedicada a las contribuciones e influencias de Val del Omar como creador sonoro. Durante la sesión se analizarán sus experimentos de los años 40 y 50, las grabaciones creadas para su Tríptico Elemental de España y las influencias de otros artistas en su obra. Algunas de las grabaciones que se escucharán son inéditas y se harán públicas aquí por primera vez.

José Val del Omar fue un pionero del cine experimental en nuestro país. / CINETECA

Más información Cuándo: 19 febrero a las 19:00 Dónde: Cineteca Madrid (Plaza de Legazpi, 8) Precio: 3,50 euros Link: https://www.cinetecamadrid.com/programacion/una-acustica-luminosa-y-tactil-sobre-lo-sonoro-en-la-obra-de-val-del-omar

'ilimit. Isidoro Valcárcel Medina'

Creada en 2012 para la editorial Ivorypress, la obra ilimit de Isidoro Valcárcel Medina consiste en una edición de nueve volúmenes y dos pruebas de artista que ahonda en los conceptos de lo limitado y lo ilimitado. Cada volumen tiene 500 páginas numeradas por el artista; esa numeración es correlativa, es decir, que empieza en la página uno del primer volumen y se extiende hasta la página 4500 del último. Con este carácter conceptual, que define la obra de Valcárcel Medina, la muestra explora el concepto de libro como práctica artística, así como las ideas de seriación y exclusividad, que resurgen una y otra vez en el debate artístico. Junto a los nueve volúmenes, se exhibe también documentación de archivo, que permite profundizar un poco más en este proyecto y en su proceso de creación.

Isidoro Valcárcel Medina. / ANA NIETO

Más información Cuándo: Del 11 de febrero al 10 de junio Dónde: Biblioteca del Museo Reina Sofía (c/ Santa Isabel, 52) Precio: Gratuito Link: https://www.museoreinasofia.es/exposiciones/ilimit

CutreCon

Llega a las salas una nueva edición de CutreCon, el Festival Internacional de Cine Cutre de Madrid, con algunas de las joyas más divertidas y surrealistas del cine de bajo presupuesto. En la sesión inaugural del festival se proyectará New York Ninja , una película protagonizada por el polémico John Liu, cuyo rodaje se abandonó a mediados de los 80, pero que ahora ha sido minuciosamente reconstruida gracias a la empresa Vinegar Syndrome. A lo largo del festival podremos ver la versión remasterizada de Dunyayi Kurtaran Adam, una peli de 1982 conocida popularmente como “el Star Wars turco” (que literalmente roba planos de la película de George Lucas), Bad Black, uno de los grandes exponentes del cine de acción ugandés, o La Matanza Caníbal De Los Garrulos Lisérgicos, todo un clásico del cine trash gallego. Tampoco faltarán los trogloditas, los dinosaurios, los monstruos, los robots y los cangrejos mutantes. Lo mejor del peor cine al alcance de nuestros ojos.

Más información Cuándo: Del 23 al 27 de febrero Dónde: Diferentes sedes Precio: Varía en función de la actividad Link: https://cutrecon.com/programa/

Rothrigo

Fue una de las grandes revelaciones musicales del año pasado gracias a singles como Apple Juice , Did It Again o Train Tracks y queda claro que Rothrigo ha venido para quedarse. Con solo 22 años, el artista madrileño ha conseguido crear temas contemporáneos muy luminosos con un regusto vintage, que generan alegría instantánea en quienes los escuchan. Este fin de semana se sube al escenario de La Casa Encendida dentro de En Familia, el ciclo de actividades que el centro organiza para el público infantil. Los más pequeños disfrutarán bailando al ritmo de “Baby, I’m running dry Give me a sip of that apple juice” o “Life’s been so nice, in our little house”. Planazo.

Más información Cuándo: 19 de febrero a las 12:00 Dónde: La Casa Encendida (Ronda de Valencia, 2) Precio: 5 euros Link: https://www.lacasaencendida.es/conciertos/rothrigo-13307

'Todo sobre usted'

Manejar la incertidumbre siempre ha sido uno de los grandes retos a los que se ha enfrentado la humanidad. Los mitos, las leyendas y las creencias de todo tipo encuentran en la incertidumbre parte de su razón de ser, al igual que prácticas como el tarot y el I Ching o la lectura del horóscopo. Más que referentes a los que acudir en busca de predicciones de futuro, todos estos “métodos adivinatorios” se han convertido en lugares a partir de los cuales reflexionar sobre nuestro presente, tratar de comprenderlo un poco mejor y reconstruir nuestro propio relato para navegar las complejidades contemporáneas. El martes en Conde Duque, la escritora y especialista en tarot Marianne Costa, la psicóloga Rebeca Retamales Rojas y el profesor de filosofía Miguel Vásquez hablarán de todo ello, en una charla moderada por la periodista y escritora Marta Fernández.

La periodista y escritora Marta Fernández moderará la charla. / NASA

Más información Cuándo: 22 de febrero a las 19:30 Dónde: Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque (c/ Conde Duque, 11) Precio: Gratuito Link: https://www.condeduquemadrid.es/actividades/todo-sobre-usted-el-tarot-el-horoscopo-el-i-ching-y-nuestra-incertidumbre

