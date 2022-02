Así son los estrenos inminentes de HBO

La nueva serie de David Simon y George Pelecanos o la revisión del 'caso de la escalera' con Colin Firth, entre lo más interesante presentado en la Gira de Invierno virtual de la Television Critics Association

Jon Bernthal en ’La ciudad es nuestra’. / HBO MAX

5 Se lee en minutos Juan Manuel Freire



Por segundo año consecutivo, la Gira de Invierno de la TCA (Television Critics Association), en la que cadenas y plataformas presentan sus próximos títulos a la prensa, no se celebra en Los Angeles sino por videoconferencia. El martes se celebraron los paneles virtuales de HBO y HBO Max.

1. 'The Staircase' no resolverá el crimen de la escalera

Michael Peterson (Colin Firth) y familia en 'The Staircase'. / HBO MAX

La esperada serie limitada de Antonio Campos (The Sinner) y Maggie Cohn (guionista de La chica de antes) dramatiza un caso real que ya dio pie a una emblemática docuserie true-crime de 2004 con el mismo título. En esa escalera vivió sus últimos segundos de vida Kathleen Peterson, esposa del novelista Michael Peterson, no se sabe todavía con total certeza si por una caída fatal o asesinada por su marido. Según avisó el actor Colin Firth, encargado de dar vida al escritor, la serie no resolverá dudas sino que "las mantendrá abiertas" y "jugará con diferentes interpretaciones". Se abordará también la teoría más descabellada (que a Kathleen la mató un búho), y además, "con la misma seriedad con que tratamos cualquier otra teoría", explicó Campos. La serie llegará esta primavera.

2. 'La mujer del viajero en el tiempo' será más fiel al libro que la película

Rose Leslie en 'La mujer del viajero en el tiempo'. / HBO MAX

También en primavera llegará una adaptación en seis episodios de La mujer del viajero en el tiempo, la popular novela de Audrey Niffenegger que ya dio pie a una película con Eric Bana y Rachel McAdams en 2009. "La ventaja es que podemos hacer la historia entera, en lugar de abreviarla, como hicieron en la película", comentó el showrunner Steven Moffat (Sherlock), aparente fan fatal del libro; bajo su inspiración escribió La chica en la chimenea, episodio de Doctor Who de 2006. Theo James (saga Divergente) y Rose Leslie (Ygritte en Juego de tronos) serán en esta ocasión el viajero temporal y su esposa, cuyo feliz matrimonio se vuelve "interesante", dijo Moffat, gracias al elemento de ciencia ficción. El guionista británico promete el elemento de comedia habitual en sus obras: "El humor forma parte de la vida real, de la tragedia. Es como lidiamos con ella, es como la superamos".

3. Sarah Lancashire podría no tener nada que envidiar a Meryl Streep

Sarah Lancashire como Julia Child.

/ HBO Max

La célebre chef y presentadora Julia Child ya fue objeto de un nada convencional biopic, Julie y Julia, en el que Nora Ephron comparó su trayectoria vital con la de Julie Powell, neoyorquina que escribió un blog sobre su lucha por cocinar los 524 platos del mítico El arte de la cocina francesa. Ahora llega una comedia inspirada por Child y su pionero programa culinario The French Chef (1962-1973). Sarah Lancashire (heroína de Happy Valley) será Julia, y David Hyde Pierce (Niles en Frasier), su marido Paul, que hizo carrera como diplomático. Daniel Goldfarb, creador de la serie, habló de Child como una persona "imposible de hundir" que nunca entendió el "no" como respuesta. En lo que parece una interpretación eléctrica, Lancashire podría hacernos olvidar a la Meryl Streep de Julie y Julia. Fecha de estreno confirmada: 31 de marzo (con triple episodio; después, capítulo por semana).

4. 'Barry' será una comedia aún más oscura en su tercera temporada

La escurridiza serie, a la vez comedia negra, thriller eléctrico y drama sobrecogedor, regresará por fin después de tres años sin episodios. En esta nueva entrega, Barry (el también cocreador Bill Hader) se ha propuesto desligarse del todo del trabajo de asesino a sueldo y convertirse en actor a jornada completa. Pero seguirá sin ser fácil: el enemigo puede estar dentro de uno mismo. "Pasan cosas aún más malas", prometió/amenazó Hader. "Todos los personajes están tratando de buscar la mejor versión de sí mismos, pero cuando se encuentran ante disyuntivas suelen tomar las peores decisiones", dijo la actriz Sarah Goldberg, brillante como Sally Reed, compañera teatral y sentimental de Barry. Al parecer, esta temporada indagará en la extensión del daño causado por Barry con sus misiones, "algo de lo que él no era muy consciente", dijo Hader. Fecha de estreno confirmada: 25 de abril.

Barry is back and he’s ready for another shot at redemption.



Season 3 premieres April 24 on @hbomax. #BarryHBO pic.twitter.com/vfZCNv51nY — HBO (@HBO) 15 de febrero de 2022

5. La policía de Baltimore empeoró después de 'The Wire'

Una imagen de 'La ciudad es nuestra', de David Simon y George Pelecanos. / HBO MAX

Después de The Deuce (Las crónicas de Times Square), David Simon (creador de The Wire) y el novelista criminal George Pelecanos vuelven a crear serie juntos. Basada en un libro de Justin Fenton (antiguo reportero del Baltimore Sun, como el propio Simon), La ciudad es nuestra seguirá el auge y caída de la controvertida Unidad de Rastreo de Armas del Departamento de Policía de Baltimore. Jon Bernthal repite con Simon tras Show Me A Hero, esta vez interpretando a Wayne Jenkins, verdadero líder de una brigada de policías corruptos. Según Simon, "dos generaciones después [de The Wire], el cuerpo se ha vuelto más disfuncional y distópico". El director Reinaldo Marcus Green (El método Williams) cree que la serie muestra "los niveles de corrupción al tiempo que encuentra la humanidad". Fecha de estreno confirmada: 26 de abril.

6. 'Winning Time: The Rise Of The Lakers Dynasty' será puro McKay

Adam McKay (No mires arriba) produce y dirige esta crónica ficcional de la gran racha de los Lakers durante los ochenta. En el centro, algunas personalidades decididamente más grandes que la vida, como Magic Johnson (Quincy Isaiah), Kareem Abdul-Jabbar (Solomon Hughes) o Jerry Buss, antiguo dueño del equipo, encarnado por un John C. Reilly que a menudo rompe la cuarta pared y habla a cámara; recurso favorito del McKay reciente, quien invitó a Margot Robbie a explicarnos los bonos hipotecarios desde una bañera en La gran apuesta. Según Reilly, el entrenador fue de cita en cita tras su divorcio de JoAnn Mueller, pero tuvo tiempo para hacer otras mil cosas en la vida, como recordará la serie. Fecha de estreno confirmada: 6 de marzo.

