Nora Navas y Urko Olazabal se llevan el Goya a mejor actriz y actor de reparto

Nora Navas y Urko Olazabal han sido galardonados con los premios a mejores actriz y actor de reparto en la gala de los Premios Goya.

El actor ha sido premiado por su papel en la película de Icíar Bollaín "Maixabel", mientras que Navas ha visto reconocido su trabajo en "Libertad", de Clara Roquet.

"No me lo esperaba", ha dicho Navas al subir al escenario del Palau de les Arts de Valencia y, entre lágrimas, ha querido compartir su premio con todas las actrices que son muy buenas en su trabajo y no tienen la oportunidad de demostrar su valía.

"Cuesta mucho encontrar papeles a según qué edad y aquí (Clara Roquet) lo ha llenado de papeles para todo tipo de mujeres", ha indicado la actriz sobre la mayoritaria presencia femenina en "Libertad".

La barcelonesa, de 47 años, competía por este galardón con dos de las actrices de "Madres paralelas", Milena Smit y Aitana Sánchez-Gijón, y con la alicantina Sonia Almarcha por su actuación en "El buen patrón", de Fernando León de Aranoa.

Es el segundo Goya de esta actriz, también vicepresidenta de la Academia del Cine español desde octubre de 2016, a donde llegó de la mano de Yvonne Blake y donde sigue con Mariano Barroso, ya que en 2011 se lo llevó por "Pa negre", una espectacular película de Agustí Villaronga que logró nueve Goyas.

En 'Libertad' Navas encarna a la típica madre de familia en un entorno de gente adinerada que ve cómo su hija adolescente empieza a tener vida propia cuando llega a la casa la hija de la empleada de hogar que también cuida a su madre con alzheimer con unas costumbres y una educación muy diferente, pero que fascina a la niña.

Olazabal, por su parte, recibió el premio por encarnar al etarra arrepentido Luis Carrasco.

El actor saludó a los asistentes a la gala en el Palau de les Arts agradeciendo en plural: "Estamos contentos, llegar aquí no es fácil, y hemos llegado", dijo el actor cuyas primeras palabras fueron en euskera y para agradecer a todo el equipo de "Maixabel", a sus alumnas y alumnos que estarán "contentes" de su éxito, a su familia y a su cuadrilla.

"'Maixabel' es una película que vale, que sirve y que nos hace entender un poco mejor lo que es la vida", ha dicho el actor, visiblemente emocionado.

Olazabal competía por este galardón con tres actores del reparto de "El buen patrón", de Fernando León de Aranoa, Celso Bugallo, Fernando Albizu y Manolo Solo.

Nacido en 1978 en Bilbao, Olazabal estudió Bellas Artes antes de dedicarse al cine; su carrera como comenzó en 2014, en "Sapos y culebras", pero enseguida entró al circuito vasco con papeles en series como " La víctima número 8", ambientada en su ciudad, o "Patria", y películas como "Errementari: El herrero y el diablo" (2017) o "Ane" (2020).

Olazabal, nominado a los Forqué y ganador del Feroz por este trabajo, ha logrado saltar al universo de los secundarios españoles a tener en cuenta con su impresionante interpretación de Luis Carrasco, uno de los etarras que asesinó a Juan María Jáuregui y el primero en participar en los encuentros restaurativos de los que habla la película.

