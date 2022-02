Julia Garner ('¿Quién es Anna?'): "Hacer de mentirosa ha sido el trabajo más difícil"

Julia Garner en una imagen promocional de ’¿Quién es Anna?’. / NETFLIX

Revelada en el cine indie con perlas oscuras como Martha Marcy May Marlene y Somos lo que somos, Julia Garner (Bronx, Nueva York, 1994) se ha consolidado en los últimos años como rostro emblemático de la llamada televisión de prestigio. La hemos visto como víctima sentimental del espía Phillip Jennings en The Americans, como la dura pero sensible gánster Ruth Langmore de Ozark (ya lleva dos Emmys a la mejor actriz secundaria por este papel) o hija pequeña de la estafada Debra Newell en Dirty John. Ahora toma pleno protagonismo en ¿Quién es Anna? (Netflix, desde el viernes, día 11), creada por Shonda Rhimes (Anatomía de Grey, Scandal) a partir de la increíble historia real de Anna (Sorokin) Delvey, la artista rusa de la estafa que logró abrirse un hueco en la alta sociedad neoyorquina a base de astucia, carisma y elegancia.

P. Dependiendo de a quién preguntes, Anna Delvey es una timadora despreciable, o una Robin Hood femenina, o ambas cosas, o… ¿Cómo la ve usted? ¿Quién es Anna?

R. Veo a Anna como una soñadora. Pero tampoco sé realmente cómo describirla… Es muchas cosas a la vez. No es algo a lo que se pueda dar una única respuesta. Es muy complicada. Así la describiría: una persona muy complicada (ríe). Para bien y para mal.

P. ¿Cómo investigó para el papel? ¿Pudo hablar con la propia Anna?

R. Shonda Rhimes y la gente de [su productora] Shondaland me pasaron mucho metraje de Anna. Jessica Pressler [autora del artículo de 2018 de la revista New York en que se basa la serie] me consiguió material inédito de entrevistas. Gracias a todo eso pude imitar su acento y estudiar sus maneras. También llegué a conocerla, y aproveché ese encuentro para tratar de capturar su esencia, su espíritu. Me sorprendió lo efervescente que era. ¡Eso lo hizo todo aún más complicado! (más risas).

P. Centrémonos en el acento. La primera vez que lo oímos, en voz en off, es como una mezcla de falso alemán y ruso. Pero cuando habla por primera vez con Vivian [versión ficcional de Pressler encarnada por Anna Chlumsky] en la prisión de Rikers, es más como un acento británico pijo. ¿Qué diablos es este acento?

R. Es una mezcla de cosas, de muchas cosas. Según con quien hable, tiene un acento u otro. Supongo que, al ser europea, aprendió inglés británico. No creo que en Europa se enseñe mucho el inglés estadounidense. Al final llegué a la conclusión de que Anna es consistentemente inconsistente con su acento.

P. Su trabajo en la serie se podría definir como metainterpretación: interpreta a un personaje que, a su vez, está interpretando un papel o muchos otros papeles. Uno de los temas de '¿Quién es Anna?' es, en cierto modo, la actuación.

R. Es verdad y es la clase de trabajo más difícil que se puede hacer: actuar como si estuvieras mintiendo. Porque tienes que actuar de forma que los otros personajes se crean lo que dices, pero también que el público no lo haga. Estás haciendo una interpretación múltiple, dicho de otra manera. Es tan difícil como hacer que te entusiasmas de verdad o que te estás riendo de verdad.

P. Cierto momento de la última temporada de Ozark –el grito con que Ruth Langmore asegura que matará a Javi Elizondro– se ha convertido en icónico rápidamente. ¿Hay algún momento de '¿Quién es Anna?' con semejante potencial de meme?

R. La verdad es que no tengo ni idea. Siempre me sorprende cuando pasan estas cosas. El año pasado se estrenó la tercera temporada de Ozark y, de repente, algo que decía en la segunda se convirtió en el meme de ese mes. Me refiero al "I Don't Know Shit About Fuck". (En la traducción española, menos divertido: "Yo no tengo ni puta idea"). ¡Nunca sé qué triunfará!

P. Últimamente no ha hecho demasiadas películas [la única de los últimos cuatro años, la excelente The Assistant]. ¿Es por falta de tiempo? ¿Siente que está perdiendo oportunidades por su trabajo televisivo, o se siente satisfecha encadenado una gran serie detrás de otra?

R. Es un poco lo que ha dicho: la tele quita mucho tiempo. Por otro lado, aunque pueda sonar cursi, lo que me gusta son las buenas historias, y para serle honesta, últimamente casi todas las que he leído son series. Creo que realmente estamos en la era dorada de la televisión. Dicho esto, últimamente llegan mejores guiones de cine.

P. Y va a rodar la nueva película [Apartment 7A] de Natalie Erika James, directora de Relic. ¿Qué puede contar sobre ella?

R. Solo que será un papel bastante diferente a lo que he hecho hasta ahora. Creo que eso es todo lo que puedo contar (ríe). En realidad, me cuesta mucho hablar de proyectos todavía por hacer. No quiero excederme hablando y que luego lo haga fatal o algo (ríe otra vez).

P. Creo que como sociedad no hablamos lo suficiente de Somos lo que somos, el remake de Jim Mickle, en concreto. Para mí es una película inolvidable y usted dejaba mucha huella. ¿Hay alguna parte de su filmografía que quiera reivindicar?

R. Me alegra que mencione esa película: estoy muy orgullosa de ella y lo pasé en grande haciéndola. Otra película especial para mí es Electrick Children. Tenía 17 años cuando la hice y fue la primera que protagonicé. Y Martha Marcy May Marlene, por ser la primera que rodé. Todas las que hecho son importantes para mí, de algún modo.

